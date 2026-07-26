Facebook ra mắt huy hiệu tick trắng miễn phí xác minh người thật qua video selfie Meta ra mắt tính năng xác minh tài khoản Facebook chính chủ miễn phí bằng video selfie, giúp tăng độ tin cậy khi giao dịch trên Marketplace và Dating.

Meta vừa chính thức công bố huy hiệu Facebook Verified với dấu tick trắng hoàn toàn miễn phí nhằm giúp cộng đồng nhận diện tài khoản người thật. Khác biệt với dịch vụ Meta Verified thu phí theo tháng, giải pháp này áp dụng công nghệ đối chiếu video selfie ngắn để xác thực danh tính nhanh chóng.

Cơ chế xác thực qua video selfie và điều kiện đăng ký

Quy trình cấp huy hiệu Facebook Verified dựa trên công nghệ so sánh khuôn mặt. Người dùng chỉ cần quay một đoạn video selfie ngắn trong vài phút, hệ thống tự động đối chiếu hình ảnh chuyển động này với các bức ảnh sẵn có trên hồ sơ cá nhân để xác nhận chính chủ.

Để đảm bảo tính an toàn, Meta quy định tài khoản yêu cầu phải thuộc sở hữu của người từ 18 tuổi trở lên, hoạt động bình thường, tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng và không ghi nhận hành vi bất thường hoặc dấu hiệu giả mạo.

Facebook Verified hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Ảnh: Meta.

Ở giai đoạn hiện tại, tính năng xác minh miễn phí chưa áp dụng cho các Trang Facebook (Pages) hoặc các tài khoản cá nhân đang bật Chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode).

Phạm vi hiển thị và vai trò trong tương tác cộng đồng

Sau khi hoàn tất xác minh khuôn mặt, huy hiệu tick trắng sẽ xuất hiện trên hồ sơ cá nhân, Facebook Marketplace, Facebook Dating và trong các nhóm. Meta dự kiến tiếp tục mở rộng phạm vi hiển thị của huy hiệu này sang các bài đăng trên Bảng tin (Feed).

Việc ưu tiên hiển thị tick trắng ở những khu vực có mật độ giao tiếp cao với người lạ giúp tạo thêm cơ sở tin cậy. Người mua sắm trên Marketplace có thể nhận biết người bán đã hoàn tất bước xác minh người thật trước khi tiến hành giao dịch hoặc trao đổi thông tin.

Meta đang triển khai Facebook Verified theo từng giai đoạn tại một số thị trường trước khi mở rộng toàn cầu. Thời điểm ra mắt tính năng này tại Việt Nam hiện chưa được công bố cụ thể.

Tài khoản người dùng có huy hiệu Facebook Verified. Ảnh: Meta.

Giới hạn kỹ thuật và so sánh với gói Meta Verified trả phí

Meta lưu ý huy hiệu Facebook Verified chỉ xác định tài khoản thuộc về một người thật đã hoàn thành quy trình xác minh qua video selfie. Dấu tick trắng không đồng nghĩa với việc nền tảng bảo đảm uy tín hay hành vi ứng xử của chủ tài khoản. Người dùng vẫn cần thận trọng khi chuyển tiền, chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hẹn gặp trực tiếp.

Bên cạnh giải pháp miễn phí mới, dịch vụ Meta Verified trả phí vẫn được duy trì song song với những điểm khác biệt kỹ thuật rõ rệt:

Tiêu chí Facebook Verified (Mới) Meta Verified Chi phí Hoàn toàn miễn phí Thu phí đăng ký hàng tháng Phương thức xác minh Video selfie ngắn đối chiếu ảnh hồ sơ Xác minh bằng giấy tờ tùy thân Nền tảng hỗ trợ Tài khoản cá nhân Facebook Facebook và Instagram Quyền lợi đi kèm Hiển thị huy hiệu tick trắng nhận diện người thật Hỗ trợ tài khoản trực tiếp, tăng cường bảo vệ chống giả mạo

Động thái bổ sung huy hiệu tick trắng miễn phí thể hiện nỗ lực của Meta trong việc gia tăng mức độ tin cậy cho các tương tác trực tuyến trên nền tảng.