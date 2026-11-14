Facebook xóa trang cá nhân phụ sau ngày 14/12: Khác gì tài khoản clone và người dùng cần làm gì Thông báo xóa vĩnh viễn trang cá nhân phụ trên Facebook sau ngày 14/12 không đồng nghĩa với việc nick clone bị xóa. Tài khoản chính vẫn hoạt động bình thường.

Thông báo Facebook ngừng hoạt động và xóa vĩnh viễn các trang cá nhân phụ sau ngày 14/12 chỉ liên quan đến một tính năng chính thức của Meta. Tính năng này hoàn toàn khác với những tài khoản thứ hai do người dùng tự đăng ký, thường được gọi là “nick clone”. Tài khoản Facebook chính không bị khóa hay xóa bỏ vì thông báo này.

Thời gian gần đây, một số người dùng nhận được thông báo về việc trang cá nhân phụ sẽ bị xóa. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là với những người đang dùng nhiều tài khoản cho các mục đích khác nhau. Không ít người nhầm lẫn giữa hai khái niệm và lo ngại mọi tài khoản Facebook thứ hai đều có nguy cơ bị xóa.

Trang cá nhân phụ thực chất là gì?

Trang cá nhân phụ là tính năng chính thức do Meta giới thiệu từ năm 2023. Tính năng này cho phép người dùng tạo nhiều hồ sơ khác nhau bên trong cùng một tài khoản Facebook mà không cần đăng ký thêm tài khoản mới.

Cụ thể, sau khi tạo tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, người dùng có thể thiết lập thêm tối đa 4 trang cá nhân phụ. Mỗi hồ sơ có thể dùng tên gọi, ảnh đại diện, danh sách bạn bè và bảng tin riêng biệt.

Chẳng hạn, trang cá nhân chính có thể dành để kết nối với gia đình, bạn bè. Các hồ sơ phụ được dùng để tham gia nhóm mua bán, giao lưu thể thao hoặc theo dõi nội dung theo sở thích. Người dùng cũng có thể chuyển đổi giữa các hồ sơ ngay trong ứng dụng mà không cần đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Điểm khác biệt cốt lõi so với nick clone

Khác biệt quan trọng nằm ở cách tạo lập và thông tin đăng nhập. Với nick clone, người dùng phải đăng ký một tài khoản Facebook khác, có thông tin đăng nhập riêng. Trong khi đó, trang cá nhân phụ chỉ là hồ sơ bổ sung nằm trong tài khoản chính và không có thông tin đăng nhập độc lập.

Tiêu chí Trang cá nhân phụ Tài khoản clone Nguồn gốc Tính năng chính thức của Meta, giới thiệu từ năm 2023 Tài khoản thứ hai do người dùng tự đăng ký Thông tin đăng nhập Không có thông tin đăng nhập độc lập Có thông tin đăng nhập riêng biệt Cách tạo Tạo bên trong tài khoản chính, tối đa 4 hồ sơ phụ Đăng ký tài khoản Facebook mới Chuyển đổi Chuyển ngay trong ứng dụng, không cần đăng xuất Cần đăng nhập vào tài khoản tương ứng

Điều gì xảy ra sau ngày 14/12?

Theo thông báo Facebook gửi đến một số người dùng, các trang cá nhân phụ sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12. Việc này không đồng nghĩa tài khoản chính bị khóa hay xóa bỏ. Người dùng vẫn có thể đăng bài, kết bạn và sử dụng các tính năng thông thường trên hồ sơ chính.

Tuy nhiên, những ai đang dùng hồ sơ phụ để có danh sách bạn bè, tham gia nhóm hoặc theo dõi các Trang có thể phải thực hiện lại việc kết nối từ trang cá nhân chính.

Việc cần làm trước thời hạn

Xuất dữ liệu: Lưu trữ thông tin quan trọng từ trang cá nhân phụ trước ngày 14/12.

Lưu trữ thông tin quan trọng từ trang cá nhân phụ trước ngày 14/12. Chuyển quyền quản trị nhóm: Người đang dùng hồ sơ phụ để quản lý nhóm Facebook cần chuyển quyền sang tài khoản chính để tránh gián đoạn.

Người đang dùng hồ sơ phụ để quản lý nhóm Facebook cần chuyển quyền sang tài khoản chính để tránh gián đoạn. Kết nối lại: Chủ động theo dõi lại bạn bè, nhóm và Trang từ hồ sơ chính nếu cần.

Chủ động theo dõi lại bạn bè, nhóm và Trang từ hồ sơ chính nếu cần. Kiểm tra thông báo: Đọc kỹ thông báo xuất hiện trực tiếp trên tài khoản Facebook của mình.

Phạm vi áp dụng vẫn chưa rõ

Hiện phạm vi áp dụng việc xóa trang cá nhân phụ chưa có thông tin được xác minh đầy đủ. Vì vậy, người dùng nên dựa vào thông báo hiển thị trên chính tài khoản của mình thay vì các thông tin truyền miệng. Điều cần phân biệt là thông báo lần này chỉ đề cập đến tính năng trang cá nhân phụ do Facebook phát triển, không phải toàn bộ tài khoản thứ hai mà người dùng tự đăng ký.