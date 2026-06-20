Facolos xác lập vị thế tại Mỹ: Trở thành đối tác vợt chính thức của PPA và MLP Sau thương vụ chiêu mộ tay vợt số 2 thế giới Gabriel Tardio, Facolos tiếp tục gây chấn động khi chính thức bắt tay với hai hệ thống giải đấu Pickleball lớn nhất hành tinh, khẳng định giá trị sản phẩm Việt trên bản đồ quốc tế.

Trong một bước đi mang tính lịch sử đối với ngành công nghiệp đồ thể thao Việt Nam, Facolos đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) và Major League Pickleball (MLP). Việc trở thành đối tác vợt chính thức của hai hệ thống giải đấu danh giá nhất thế giới không chỉ là một bản hợp đồng thương mại, mà còn là lời khẳng định về đẳng cấp kỹ thuật của một thương hiệu Việt ngay tại "thánh địa" của bộ môn này.

Facolos tiến thẳng vào thị trường Mỹ, nơi được coi là cái nôi của Pickleball thế giới.

Cuộc viễn chinh vào thị trường khắt khe nhất thế giới

Mỹ không chỉ là nơi khai sinh ra Pickleball mà còn là thị trường sở hữu những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Việc Facolos đạt được thỏa thuận với PPA và MLP cho thấy các dòng vợt của hãng đã vượt qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền, độ nảy và khả năng kiểm soát bóng theo tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp toàn cầu.

Bà Võ Trần Quỳnh Trang, Phó Tổng Giám Đốc Facolos, nhấn mạnh rằng đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đưa thương hiệu tham gia sâu vào hệ sinh thái thi đấu đỉnh cao. Hiện diện tại 16 quốc gia, Facolos đang chuyển mình từ một đơn vị phát triển phong trào tại khu vực thành một đối thủ cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn thể thao đa quốc gia.

Phân tích chiến lược: Tại sao lại là PPA và MLP?

PPA và MLP là nơi quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất hành tinh, nơi mỗi chi tiết nhỏ trên thiết bị đều có thể quyết định kết quả trận đấu. Bằng cách trở thành đối tác của các hệ thống này, Facolos không chỉ tiếp cận được tệp khách hàng chuyên nghiệp mà còn tạo ra một vòng lặp phản hồi kỹ thuật quý giá từ các vận động viên hàng đầu để liên tục tinh chỉnh sản phẩm.

Đáng chú ý, bước đi này còn mang ý nghĩa thay đổi định vị thương hiệu. Thay vì chỉ dừng lại ở khái niệm "Made in Vietnam" (gia công), Facolos đang chứng minh năng lực "Made by Vietnam" – làm chủ hoàn toàn từ khâu nghiên cứu, thiết kế công nghệ đến xây dựng thương hiệu cao cấp.

Sức mạnh từ công nghệ và niềm tin của các ngôi sao

Sự kết hợp giữa Facolos và Gabriel Tardio – tay vợt đang xếp hạng 2 thế giới – là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng sản phẩm. Tardio đã quyết định gắn bó với dòng vợt EliteX trong giai đoạn 2026-2027, một lựa chọn gây bất ngờ khi anh hoàn toàn có thể chọn bất kỳ thương hiệu lâu đời nào của Mỹ.

Dòng EliteX hội tụ những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như lõi ElasticPP và bề mặt T700 Raw Carbon, mang lại sự cân bằng tối ưu giữa sức mạnh và cảm giác bóng. Khả năng cải tiến sản phẩm thần tốc dựa trên nhu cầu thực tế của người chơi chuyên nghiệp chính là vũ khí giúp Facolos thuyết phục được những ngôi sao khó tính nhất.

Tay vợt hạng 2 thế giới Gabriel Tardio tin dùng dòng vợt EliteX của Facolos.

Kỳ vọng nâng tầm Pickleball Châu Á

Hành trình từ Hà Nội đến California của Facolos không chỉ dừng lại ở các bản hợp đồng tài trợ. Thương hiệu này đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp Facolos Global Team (FGT) với các tài năng đến từ Châu Á, Úc và Mỹ.

Tại Việt Nam, thành công quốc tế của Facolos được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho phong trào Pickleball trong nước. Việc nhìn thấy logo của một thương hiệu nội địa xuất hiện trên tay các nhà vô địch tại những sân vận động lớn nhất nước Mỹ là niềm tự hào, đồng thời mở ra cơ hội đưa trí tuệ Việt vươn xa hơn trong làng thể thao thế giới.