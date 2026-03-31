Faisal Halim: Điểm tựa duy nhất của tuyển Malaysia trước trận gặp Việt Nam Trong bối cảnh mất 7 cầu thủ nhập tịch và nhận án phạt nặng từ FIFA, tuyển Malaysia đang đặt trọn niềm tin vào tiền đạo Faisal Halim cho cuộc đối đầu với Việt Nam ngày 31/3.

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhất lịch sử trước chuyến làm khách tại Nam Định. Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột khiến trọng trách gánh vác lối chơi được đặt lên vai Faisal Halim – chân sút có biệt danh "Ronaldo Malaysia" và là biểu tượng cho tinh thần vượt khó sau vụ tạt axit kinh hoàng.

Khủng hoảng nhân sự sau bê bối cầu thủ nhập tịch

Bóng đá Malaysia vừa trải qua biến động dữ dội khi Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) vướng vào bê bối gian lận hồ sơ. Cụ thể, 7 cầu thủ nhập tịch đã bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả, dẫn đến lệnh cấm thi đấu ngay lập tức. Hệ quả trực tiếp là FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 trong cả hai trận gặp Việt Nam và Nepal.

Án phạt nặng nề này không chỉ làm tổn hại uy tín bóng đá khu vực mà còn chính thức khép lại cánh cửa tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út của "Hổ Mã Lai". Trước tình thế hiểm nghèo, huấn luyện viên Peter Cklamovski buộc phải thực hiện cuộc cách mạng nhân sự, tập trung hoàn toàn vào các cầu thủ nội binh để duy trì danh dự.

Sức mạnh của "Ronaldo Malaysia" Faisal Halim

Halim là cầu thủ cực khéo của Malaysia.

Trong sơ đồ chiến thuật của ông Cklamovski, Faisal Halim là nhân tố không thể thay thế. Dù chỉ cao 1m58, tiền đạo 28 tuổi này sở hữu kỹ năng rê dắt lắt léo và khả năng dứt điểm sắc bén. Số liệu thống kê tại mùa giải 2025-2026 cho thấy tầm ảnh hưởng của anh là cực lớn với 20 bàn thắng và 10 đường kiến tạo sau 30 trận đấu cấp câu lạc bộ.

Phong độ ổn định của Faisal còn được duy trì tại Liga Super với 5 pha lập công từ đầu năm 2026. Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam hẳn vẫn còn nhớ cú đúp mà chân sút này ghi vào lưới câu lạc bộ Công An Hà Nội tại Cúp C1 Đông Nam Á. Tốc độ "xé gió" của Faisal trên sân tập Thiên Trường, Nam Định những ngày qua chính là lời cảnh báo đanh thép nhất gửi tới hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Biểu tượng của ý chí kiên cường

Sự hiện diện của Faisal Halim trên tuyển không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Tháng 5/2024, anh từng là nạn nhân của một vụ tạt axit nghiêm trọng tại trung tâm mua sắm, dẫn đến bỏng nặng và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Những vết sẹo vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng ý chí chiến đấu của anh dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn sau nghịch cảnh.

Trái ngược với hoàn cảnh ngặt nghèo của đối thủ, đội tuyển Việt Nam đang có tâm lý rất thoải mái. Với vị trí thứ 103 trên bảng xếp hạng thế giới, đoàn quân áo đỏ đã chắc suất dự Asian Cup 2027 nhờ án phạt của AFC dành cho Malaysia. Tuy nhiên, cuộc đối đầu diễn ra lúc 19h00 ngày 31/3 tới tại Nam Định vẫn được dự báo sẽ vô cùng kịch tính, khi Malaysia quyết tâm dùng những cầu thủ nội như Faisal Halim để chứng minh giá trị trước đối thủ mạnh nhất khu vực.