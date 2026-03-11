FAM đối mặt án phạt nặng từ FIFA nếu không xin lỗi vụ gian lận nhập tịch Chuyên gia Zakaria Rahim cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể gánh hậu quả nghiêm trọng từ FIFA và CAS sau bê bối nhập tịch trái phép của 7 cầu thủ.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một cuộc khủng hoảng pháp lý và danh tiếng nghiêm trọng sau bê bối nhập tịch trái phép của 7 cầu thủ. Theo các chuyên gia, thái độ thiếu cầu thị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có thể khiến cơ quan này phải nhận những đòn trừng phạt khốc liệt hơn từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Vụ bê bối nhập tịch của Malaysia vẫn đang là chủ đề nóng.

Nguy cơ từ thái độ đối đầu của FAM

Sau khi CAS đưa ra phán quyết ban đầu về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, phản ứng của FAM đã gây ra nhiều tranh cãi. Thay vì thừa nhận sai sót và đưa ra lời xin lỗi chính thức, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia lại liên tục phát hành các thông cáo báo chí bày tỏ sự hoài nghi về bản án. Cách tiếp cận này bị giới chuyên môn đánh giá là thiếu khôn ngoan và có thể phản tác dụng.

Cựu huấn luyện viên CLB Selangor, ông Zakaria Rahim, nhận định rằng việc FAM kiên quyết không nhận lỗi có thể chọc giận FIFA. "Điều đầu tiên FAM nên làm là bày tỏ sự hối tiếc và xin lỗi FIFA cũng như AFC. Nếu không, FIFA có thể sẽ tức giận và đưa ra các biện pháp kỷ luật nặng nề hơn", ông Rahim nhấn mạnh.

Sự hiện diện của các bên thứ ba và lỗ hổng quản lý

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong bê bối này là sự can thiệp của các đơn vị môi giới bên ngoài. Ông Rahim tiết lộ rằng quy trình tìm kiếm và xử lý hồ sơ cầu thủ không do nhân sự trực tiếp của FAM thực hiện mà thông qua một bên thứ ba. Đáng lo ngại hơn, vấn đề này đã không được trình lên hội đồng kỷ luật và ban kháng cáo của FIFA theo đúng quy định.

Tài liệu chi tiết bằng văn bản từ CAS dự kiến sẽ sớm được công bố, điều này có thể vạch trần danh tính của những người đại diện đứng sau các sai phạm. Giới chuyên gia dự đoán những tình tiết trong bản giải trình đầy đủ sẽ còn gây sốc hơn cả phán quyết ban đầu.

Thử thách sống còn cho bóng đá Malaysia

Hiện tại, bóng đá Malaysia đang ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Việc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý quốc tế và thực hiện các thay đổi triệt để trong quy trình nhập tịch là yếu tố sống còn. Nếu FAM tiếp tục giữ thái độ bảo thủ, họ không chỉ đối mặt với án phạt tài chính mà còn có nguy cơ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Sự minh bạch trong việc công bố danh tính các bên liên quan và một lời xin lỗi chân thành tới cộng đồng bóng đá thế giới được xem là bước đi cần thiết để FAM bắt đầu quá trình sửa chữa sai lầm và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ cũng như giới chức trách.