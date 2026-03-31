FAM giữ nguyên tỷ số thắng Việt Nam 4-0 trên trang chủ bất chấp án phạt của FIFA Dù bị FIFA xử thua 0-3 do sai phạm nhân sự, Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn duy trì kết quả thắng 4-0 trước Việt Nam trên website chính thức trong khi chờ đợi phán quyết từ CAS.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang gây ra những tranh cãi truyền thông khi từ chối cập nhật án phạt của FIFA trên trang chủ. Thay vì hiển thị kết quả xử thua 0-3 theo quy định pháp lý, website của tổ chức này vẫn duy trì tỷ số thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam và 2-1 trước Nepal.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Malaysia gây chú ý khi giữ nguyên kết quả cũ trước trận gặp Việt Nam.

Sự đối lập giữa thực tế pháp lý và bảng điện tử của FAM

Động thái này của FAM diễn ra ngay trước thềm trận tái đấu quan trọng giữa Việt Nam và Malaysia. Theo phán quyết từ FIFA, Malaysia đã bị xử thua 0-3 trong cả hai trận đấu với Nepal và Việt Nam do các vi phạm liên quan đến nhân sự. Tuy nhiên, FAM dường như đang chọn cách tiếp cận riêng để bảo vệ các giá trị chuyên môn mà họ cho là đã đạt được trên sân cỏ.

Hiện tại, người hâm mộ truy cập vào trang thông tin chính thức của FAM vẫn thấy những con số phản ánh đúng diễn biến thực tế diễn ra vào tháng 6 năm ngoái. Đại diện bóng đá Malaysia cũng đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm đảo ngược các án phạt hiện tại, điều này phần nào lý giải cho việc họ trì hoãn cập nhật dữ liệu mới.

Chiến thuật truyền thông và nỗ lực khẳng định giá trị nội binh

Đáng chú ý, giao diện trang chủ của FAM còn sử dụng một ảnh động (GIF) khổ lớn lặp lại khoảnh khắc ghi bàn vào lưới một đội tuyển mặc áo đỏ (được xác định là Việt Nam). Đây được xem là một sự gợi nhắc đầy chủ ý về sức mạnh tấn công của "Hổ Malaya".

Điểm tinh tế trong chiến dịch hình ảnh này là sự tập trung hoàn toàn vào các cầu thủ bản địa. Ống kính máy quay chỉ hướng vào những gương mặt nội binh thay vì các cầu thủ nhập tịch – nhóm nhân sự vốn là trung tâm của những rắc rối pháp lý dẫn đến án phạt từ FIFA. Đây được xem là nỗ lực của FAM nhằm xoa dịu dư luận trong nước và khẳng định tính chính danh cho những nỗ lực chuyên môn của các cầu thủ.

Việc tôn vinh các cầu thủ bản địa không chỉ giúp giảm bớt sức ép về mặt truyền thông mà còn tạo nên một tâm thế tự tin cho đội bóng trước trận tái đấu. Dù các tranh chấp về con số vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng bầu không khí chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi lòng tự tôn của cả hai bên đều được đặt lên bàn cân.