FAM quyết bảo vệ 7 ngôi sao nhập tịch sau phán quyết cấm thi đấu từ CAS Dù CAS giữ nguyên án treo giò 12 tháng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố sẽ bảo vệ nhóm cầu thủ nhập tịch đến cùng trước những sai sót về thủ tục hành chính.

Tranh chấp pháp lý xung quanh 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã đi đến hồi kết đầy tranh cãi khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chính thức bác bỏ đơn kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Dù phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc, cơ quan quản lý bóng đá nước này khẳng định sẽ không bỏ rơi các ngôi sao của mình, đồng thời nhấn mạnh tính pháp lý về quốc tịch của họ là "bất khả xâm phạm".

Phản ứng quyết liệt từ FAM trước 'đòn giáng' của CAS

Ngay sau khi CAS công bố kết quả liên quan đến tranh chấp hồ sơ số 799148, không khí thất vọng đã bao trùm lên bóng đá Malaysia. Trong thông cáo báo chí mới nhất, FAM bày tỏ sự không hài lòng trước quyết định của cơ quan tài phán thể thao cao nhất thế giới. Theo liên đoàn, án phạt này là một "đòn giáng" nặng nề và thiếu công bằng đối với các cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp.

FAM bảo vệ các cầu thủ nhập tịch.

Lập luận về sự vô can của các cầu thủ

Lập luận chủ chốt mà FAM đưa ra để bảo vệ các ngôi sao này chính là sự vô can của họ trong quy trình hành chính phức tạp. Liên đoàn nhấn mạnh rằng nhóm 7 cầu thủ này hoàn toàn không tham gia và không có kiến thức chuyên môn về các thủ tục giấy tờ dẫn đến sai sót dẫn đến vụ kiện tại CAS.

Đại diện FAM tuyên bố đanh thép: "Họ là công dân Malaysia hợp pháp, được cấp quốc tịch dựa trên các điều khoản hiến pháp và pháp luật sở tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ". Việc các cầu thủ phải gánh chịu hậu quả từ những lỗi quản lý thượng tầng được xem là một điều đáng tiếc cho sự phát triển của bóng đá quốc gia này.

Tác động đến kế hoạch đối đầu với Đội tuyển Việt Nam

Về chi tiết án phạt, dù CAS giữ nguyên mức treo giò 12 tháng, phạm vi áp dụng đã có những điều chỉnh đáng chú ý. Các cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu trong mọi trận đấu chính thức của Đội tuyển quốc gia Malaysia, đặc biệt là trong giai đoạn then chốt trước thềm cuộc chạm trán với Đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là tổn thất không nhỏ cho tham vọng của đội bóng có biệt danh "Hổ Malay".

Tuy nhiên, một điểm sáng nhỏ cho các cầu thủ là họ vẫn được phép duy trì tập luyện, sinh hoạt chuyên môn và cống hiến cho các câu lạc bộ chủ quản tại giải quốc nội. Điều này giúp các tài năng nhập tịch duy trì được cảm giác bóng và phong độ trong thời gian thụ án, sẵn sàng trở lại khi thời hạn cấm kết thúc.