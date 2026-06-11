Famalicao 1-0 Arouca: Famalicao giành chiến thắng Arouca đang thắng 4 trận liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Famalicao lúc 03:45 ngày 07/11/2026 trên sân Estadio Municipal 22 de Junho.

Famalicao 1 - 0 Arouca Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Famalicao tiếp đón Arouca.

13' Arouca ép sân Cầm bóng: Famalicao 40% - 60% Arouca, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Famalicao 45% - 55% Arouca, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Famalicao 51% - 49% Arouca, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 1 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Javi Sánchez (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' VAR Phút 48': Phạt đền bị hủy — Alfonso Trezza (Arouca).

54' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 69% - 31% Arouca, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.

55' Thẻ vàng Phút 55': Pedro Santos (Famalicao) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thay người Phút 56' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.

56' Thay người Phút 56' (Arouca): Pablo Gozálbez vào sân thay Mateo Flores.

66' Thay người Phút 66' (Famalicao): Paulo Moreira vào sân thay Marcos Vinicios Lopes Moura.

66' Thay người Phút 66' (Famalicao): Óscar Aranda Subiela vào sân thay Pedro Santos.

67' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Famalicao 52% - 48% Arouca, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Arouca): Dylan Nandín vào sân thay Iván Barbero.

74' Thay người Phút 74' (Famalicao): Gil Dias vào sân thay Roméo Beney.

74' Thay người Phút 74' (Famalicao): Patricio Salas vào sân thay Georgios Koutsias.

77' Thẻ vàng Phút 77': Óscar Aranda Subiela (Famalicao) nhận thẻ vàng.

77' Thay người Phút 77' (Arouca): Gabrijel Rukavina vào sân thay Näis Djouahra.

78' Thay người Phút 78' (Arouca): Lee Hyun-ju vào sân thay Taichi Fukui.

80' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Famalicao 54% - 46% Arouca, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 8 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 3 - 2.

85' Thẻ vàng Phút 85': Espen van Ee (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thẻ vàng Phút 90': Jose Fontán (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' BÀN THẮNG! Famalicao (1-0) Phút 90+6': Paulo Moreira (Famalicao) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

KT Kết thúc: Famalicao 1-0 Arouca Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 05:41 07/11/2026

Đội hình chính thức Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ricardo Silva Arouca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Severino 25 L. Carević 2 Gustavo Garcia 15 Víctor Rofino 4 van Breemen 28 Pedro Francisco 6 van de Looi 14 Mathias De Amorim 18 R. Beney 10 Pedro Santos 7 Sorriso 70 G. Koutsias 12 de Arruabarrena 28 Tiago Esgaio 3 José Fontán 15 Javi Sánchez 18 O. Lebedenko 6 E. van Ee 21 Mateo Flores 19 A. Trezza 8 T. Fukui 7 N. Djouahra 17 Barbero Dự bị Famalicao 8 Marcos Peña 9 U. Abubakar 11 Óscar Aranda 23 Gil Dias 22 Gabriel 72 Juvenal Augusto Gomes Correia 24 Mathis Jangeal 19 Paulo Moreira 3 L. Realpe Arouca 37 Mario Climent 10 Pablo Gozálbez 14 Lee Hyun-Ju 24 B. Mansilla 9 F. Mayulu 4 Diogo Monteiro 23 D. Nandín 5 B. Popović 20 G. Rukavina Cập nhật đội hình lúc 03:17 07/11/2026

Famalicao Thống kê Arouca 53% Kiểm soát bóng 47% 14 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 3 9 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 15 3 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Paulo Moreira Famalicao 1 bàn L. Carević Famalicao Điểm 7.36 de Arruabarrena Arouca Điểm 7.35

Arouca bước vào trận làm khách trước Famalicao với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và mục tiêu kéo dài mạch trận này. Đội khách đang hơn chủ nhà 6 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng về phía Famalicao. Trận đấu diễn ra lúc 03:45 ngày 07/11/2026 tại Estadio Municipal 22 de Junho.

Arouca đang có phong độ rất tốt

Trong 5 trận gần nhất, Arouca thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận mới nhất đều kết thúc với chiến thắng, cho thấy đội bóng đang chơi ổn định và tự tin.

Chuỗi kết quả này giúp Arouca đứng hạng 5 với 20 điểm. Với một đội bóng đang thăng hoa, việc giữ nhịp thắng trên sân khách sẽ là phép thử đáng chú ý cho sự bền bỉ của họ.

Famalicao chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Famalicao chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà cũng đang thua trong 2 trận mới nhất, nên rất cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.

Famalicao hiện đứng hạng 11 với 10 điểm, kém Arouca 10 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về Famalicao

Dù đang kém hơn về phong độ và thứ hạng, Famalicao lại có lịch sử đối đầu khá tốt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa để Arouca giành chiến thắng nào.

Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Arouca đang mang tới một phong độ khác hẳn, nên các con số đối đầu trước đây chưa chắc còn phản ánh đúng sức mạnh hiện tại của hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là liệu Arouca có tiếp tục giữ được sự chắc chắn để nối dài mạch thắng, hay Famalicao sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu để chặn đứng đà đi lên của đối thủ.

Với Famalicao, bài toán là chấm dứt chuỗi trận sa sút trước một đối thủ họ chưa từng thua trong 5 lần gặp gần nhất. Với Arouca, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu và chứng minh phong độ hiện tại không phải nhất thời.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Arouca là đội đang có thế trận tâm lý tốt hơn. Dù vậy, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà khiến Famalicao vẫn đủ sức tạo ra một trận đấu cân bằng. Đây hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa đà hưng phấn của đội khách và sự cần thiết phải bứt lên của chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Famalicao · 2 thắng 3 hòa Arouca · 0 thắng Famalicao 0 - 0 Arouca Hòa Famalicao 1 - 0 Arouca FAM Arouca 1 - 1 Famalicao Hòa Arouca 1 - 2 Famalicao FAM Famalicao 0 - 0 Arouca Hòa

Famalicao 5 trận gần nhất B H T B B 10 Trận 2-4-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 14 Thủng lưới Arouca 5 trận gần nhất T T T T H 10 Trận 6-2-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H 4 Santa Clara 10 6 3 1 +9 21 T B T H T 5 Arouca 10 6 2 2 +6 20 T T T H B 6 Academico Viseu 10 6 2 2 +3 20 T T T T T … 10 Alverca 10 3 2 5 -1 11 B B T T T 11 Famalicao 10 2 4 4 0 10 B T B T H 12 Estrela 10 2 4 4 -4 10 B B B B H …