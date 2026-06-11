Famalicao 1-0 Arouca: Famalicao giành chiến thắng
Arouca đang thắng 4 trận liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Famalicao lúc 03:45 ngày 07/11/2026 trên sân Estadio Municipal 22 de Junho.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Famalicao tiếp đón Arouca.
- 13'Arouca ép sân
Cầm bóng: Famalicao 40% - 60% Arouca, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0.
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Famalicao 45% - 55% Arouca, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 40'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Famalicao 51% - 49% Arouca, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Javi Sánchez (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'VAR
Phút 48': Phạt đền bị hủy — Alfonso Trezza (Arouca).
- 54'Famalicao ép sân
Cầm bóng: Famalicao 69% - 31% Arouca, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Pedro Santos (Famalicao) nhận thẻ vàng (Foul).
- 56'Thay người
Phút 56' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.
- 56'Thay người
Phút 56' (Arouca): Pablo Gozálbez vào sân thay Mateo Flores.
- 66'Thay người
Phút 66' (Famalicao): Paulo Moreira vào sân thay Marcos Vinicios Lopes Moura.
- 66'Thay người
Phút 66' (Famalicao): Óscar Aranda Subiela vào sân thay Pedro Santos.
- 67'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Famalicao 52% - 48% Arouca, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 2.
- 69'Thay người
Phút 69' (Arouca): Dylan Nandín vào sân thay Iván Barbero.
- 74'Thay người
Phút 74' (Famalicao): Gil Dias vào sân thay Roméo Beney.
- 74'Thay người
Phút 74' (Famalicao): Patricio Salas vào sân thay Georgios Koutsias.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Óscar Aranda Subiela (Famalicao) nhận thẻ vàng.
- 77'Thay người
Phút 77' (Arouca): Gabrijel Rukavina vào sân thay Näis Djouahra.
- 78'Thay người
Phút 78' (Arouca): Lee Hyun-ju vào sân thay Taichi Fukui.
- 80'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Famalicao 54% - 46% Arouca, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 8 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 3 - 2.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Espen van Ee (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Jose Fontán (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+6'BÀN THẮNG! Famalicao (1-0)
Phút 90+6': Paulo Moreira (Famalicao) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- KTKết thúc: Famalicao 1-0 Arouca
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 05:41 07/11/2026
Arouca bước vào trận làm khách trước Famalicao với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và mục tiêu kéo dài mạch trận này. Đội khách đang hơn chủ nhà 6 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng về phía Famalicao. Trận đấu diễn ra lúc 03:45 ngày 07/11/2026 tại Estadio Municipal 22 de Junho.
Arouca đang có phong độ rất tốt
Trong 5 trận gần nhất, Arouca thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận mới nhất đều kết thúc với chiến thắng, cho thấy đội bóng đang chơi ổn định và tự tin.
Chuỗi kết quả này giúp Arouca đứng hạng 5 với 20 điểm. Với một đội bóng đang thăng hoa, việc giữ nhịp thắng trên sân khách sẽ là phép thử đáng chú ý cho sự bền bỉ của họ.
Famalicao chưa tìm được sự ổn định
Ở chiều ngược lại, Famalicao chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà cũng đang thua trong 2 trận mới nhất, nên rất cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.
Famalicao hiện đứng hạng 11 với 10 điểm, kém Arouca 10 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.
Thế đối đầu nghiêng về Famalicao
Dù đang kém hơn về phong độ và thứ hạng, Famalicao lại có lịch sử đối đầu khá tốt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa để Arouca giành chiến thắng nào.
Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Arouca đang mang tới một phong độ khác hẳn, nên các con số đối đầu trước đây chưa chắc còn phản ánh đúng sức mạnh hiện tại của hai bên.
Điểm then chốt của trận đấu
Câu hỏi lớn nhất là liệu Arouca có tiếp tục giữ được sự chắc chắn để nối dài mạch thắng, hay Famalicao sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu để chặn đứng đà đi lên của đối thủ.
Với Famalicao, bài toán là chấm dứt chuỗi trận sa sút trước một đối thủ họ chưa từng thua trong 5 lần gặp gần nhất. Với Arouca, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu và chứng minh phong độ hiện tại không phải nhất thời.
Nhận định
Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Arouca là đội đang có thế trận tâm lý tốt hơn. Dù vậy, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà khiến Famalicao vẫn đủ sức tạo ra một trận đấu cân bằng. Đây hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa đà hưng phấn của đội khách và sự cần thiết phải bứt lên của chủ nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)