Famalicao 1-1 Sporting CP: Hai đội chia điểm Sporting CP đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trên sân của Famalicao, đội bóng đang chìm ở nhóm dưới bảng xếp hạng với chuỗi trận ảm đạm.

Famalicao 1 - 1 Sporting CP Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Famalicao tiếp đón Sporting CP.

12' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Famalicao 42% - 58% Sporting CP, phạt góc 0 - 1.

24' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Famalicao 28% - 72% Sporting CP, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

27' VAR Phút 27': Bàn thắng không được công nhận — Flávio Gonçalves (Sporting CP).

36' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Famalicao 29% - 71% Sporting CP, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Famalicao): Roméo Beney vào sân thay Gil Dias.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Gil Dias (Famalicao) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Famalicao 33% - 67% Sporting CP, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Famalicao): Umar Abubakar vào sân thay Georgios Koutsias.

60' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Famalicao 32% - 68% Sporting CP, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Sporting CP): Rodrigo Zalazar vào sân thay Luís Guilherme.

64' Thay người Phút 64' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Flávio Gonçalves.

72' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Famalicao 33% - 67% Sporting CP, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 2.

73' Thẻ vàng Phút 73': Geny Catamo (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Sporting CP): Silas Andersen vào sân thay Issa Doumbia.

75' Thay người Phút 75' (Sporting CP): Nestory Irankunda vào sân thay Geny Catamo.

78' Thẻ vàng Phút 78': Marcos Vinicios Lopes Moura (Famalicao) nhận thẻ vàng (Dissent).

80' Thẻ vàng Phút 80': Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal (Famalicao) nhận thẻ vàng (Dissent).

81' BÀN THẮNG! Sporting CP (0-1) Phút 81': Luis Suárez (Sporting CP) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Famalicao): Patricio Salas vào sân thay Marcos Peña.

83' Thay người Phút 83' (Famalicao): Óscar Aranda Subiela vào sân thay Marcos Vinicios Lopes Moura.

84' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Famalicao 32% - 68% Sporting CP, dứt điểm 2 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 3 - 2.

86' Thẻ vàng Phút 86': Luis Suárez (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Argument).

87' Thẻ đỏ Phút 87': Roméo Beney (Famalicao) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

90' Thẻ vàng Phút 90': Nestory Irankunda (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' BÀN THẮNG! Famalicao (1-1) Phút 90+1': Gonçalo Inácio (Sporting CP) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Famalicao 1-1 Sporting CP Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:32 14/09/2026

Đội hình chính thức Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal Sporting CP Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges 25 L. Carević 17 Rodrigo Pinheiro 4 van Breemen 15 Víctor Rofino 28 Pedro Francisco 14 Mathias De Amorim 8 Marcos Peña 23 Gil Dias 21 Tamás Szücs 7 Sorriso 70 G. Koutsias 1 Rui Silva 22 Iván Fresneda 6 Z. Debast 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 5 Sergi Altimira 77 I. Doumbia 10 Geny Catamo 31 Luis Guilherme 58 Flávio Gonçalves 97 L. Suárez Dự bị Famalicao 10 Pedro Santos 33 P. Salas 3 L. Realpe 19 Paulo Moreira 5 L. Meyer 24 Mathis Jangeal 2 Gustavo Garcia 18 R. Beney 11 Óscar Aranda Sporting CP 28 J. Derry 17 R. Zalazar 50 Rodrigo Dias 73 Eduardo Felicíssimo 7 F. Ioannidis 19 N. Irankunda 30 Kaique 9 Rafael Ferreira Nel 21 Pedro Lima Cập nhật đội hình lúc 02:05 14/09/2026

Famalicao Thống kê Sporting CP 32% Kiểm soát bóng 68% 5 Dứt điểm 16 2 Trúng đích 5 4 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật L. Suárez Sporting CP 1 bàn Z. Debast Sporting CP Điểm 7.53 Iván Fresneda Sporting CP Điểm 7.44 I. Doumbia Sporting CP Điểm 7.2 Sergi Altimira Sporting CP Điểm 7.2

Chuyến hành quân đến sân Estadio Municipal de Famalicao lúc 02:30 ngày 14/09/2026 mang ý nghĩa then chốt đối với Sporting CP, khi đội khách đang nắm trong tay cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng. Việc chạm trán một đối thủ đang chật vật tìm kiếm điểm số sẽ là dịp thuận lợi để Sporting CP hiện thực hóa tham vọng nâng cao vị thế trong cuộc đua vô địch.

Sự đối lập hoàn toàn về điểm số và phong độ

Nhìn vào vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, sự chênh lệch giữa đôi bên hiển hiện rõ rệt. Sporting CP đang giữ vị trí thứ 3 với 13 điểm, tiếp tục duy trì áp lực lớn lên các đội xếp trên. Trong khi đó, Famalicao ngụp lặn ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu kém ấn tượng.

Phong độ thi đấu gần đây cũng phản ánh trung thực khoảng cách về mặt đẳng cấp. Trong 5 trận gần nhất, Sporting CP thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận. Ngược lại, Famalicao vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất với thành tích 3 trận hòa và 2 trận thua.

Cán cân đối đầu áp đảo từ Sporting CP

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn đứng về phía các vị khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Sporting CP toàn thắng cả 5 trận, không để Famalicao có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào. Sự áp đảo tuyệt đối này mang lại lợi thế tâm lý vô cùng lớn cho đại diện đến từ thủ đô.

Famalicao dù được thi đấu trên sân nhà Estadio Municipal de Famalicao nhưng việc đối mặt một hàng công đang đạt hiệu quả cao cùng sự tự tin của Sporting CP sẽ là bài toán vô cùng nan giải. Khả năng chịu sức ép của tuyến dưới Famalicao tiếp tục bị đặt dưới thử thách nặng nề.

Nhận định xu hướng cục diện trận đấu

Với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, Sporting CP nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách sở hữu nhịp độ luân chuyển bóng mạch lạc và tính ổn định cao trong lối chơi, yếu tố giúp họ duy trì mạch trận bất bại vừa qua.

Về phần Famalicao, việc chỉ giành 3 điểm từ đầu giải buộc họ phải ưu tiên sự chặt chẽ ở khâu phòng ngự nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi. Dẫu vậy, trước một Sporting CP đang hừng hực khí thế và vượt trội về mọi thông số chuyên môn, đội khách được đánh giá sẽ nắm trọn quyền kiểm soát cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Famalicao · 0 thắng 0 hòa Sporting CP · 5 thắng Sporting CP 1 - 0 Famalicao SC Famalicao 1 - 2 Sporting CP SC Sporting CP 3 - 1 Famalicao SC Famalicao 0 - 3 Sporting CP SC Famalicao 0 - 1 Sporting CP SC

Famalicao 5 trận gần nhất H H B B H 5 Trận 0-3-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 6 Thủng lưới Sporting CP 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 5 4 1 0 +15 13 T T T T H 3 Sporting CP 5 4 1 0 +9 13 T T T T H 4 Santa Clara 5 3 2 0 +6 11 T H T T H … 14 Moreirense 5 1 1 3 -8 4 B B T B H 15 Famalicao 5 0 3 2 -2 3 H H B B H 16 Rio Ave 5 1 0 4 -9 3 B B T B B …