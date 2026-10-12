Famalicao 1-4 Alverca: Alverca giành chiến thắng Famalicao chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và đang đứng hạng 13 với 7 điểm. Alverca hơn đối thủ 1 điểm và có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 02h15 ngày 13/10/2026 tại Estadio Municipal 22 de Junho.

Famalicao 1 - 4 Alverca Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Famalicao tiếp đón Alverca.

11' Thẻ vàng Phút 11': Pedro Bondo Francisco (Famalicao) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thẻ vàng Phút 13': Víctor Rofino Gordo (Famalicao) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 61% - 39% Alverca, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

14' BÀN THẮNG! Alverca (0-1) Phút 14': Francisco Chiquinho (Alverca) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

20' Thay người Phút 20' (Famalicao): Leonardo Realpe vào sân thay Matheus Mattara Colombo.

25' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 75% - 25% Alverca, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

34' Thẻ vàng Phút 34': Francisco Chissumba (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thẻ vàng Phút 37': Mathias De Amorim (Famalicao) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 65% - 35% Alverca, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 1 - 0.

39' BÀN THẮNG! Famalicao (1-1) Phút 39': Víctor Rofino Gordo (Famalicao) lập công (kiến tạo: Marcos Peña). Tỷ số: 1 - 1.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Diogo Spencer (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 69% - 31% Alverca, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 1 - 1.

56' BÀN THẮNG! Alverca (1-2) Phút 56': Lucas Figueiredo dos Santos (Alverca) lập công (kiến tạo: Diogo Spencer). Tỷ số: 1 - 2.

62' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 68% - 32% Alverca, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 16, cứu thua 1 - 1.

65' Thay người Phút 65' (Famalicao): Tom Van De Looi vào sân thay Tamás Szűcs.

65' Thay người Phút 65' (Famalicao): Patricio Salas vào sân thay Pedro Bondo Francisco.

65' Thay người Phút 65' (Famalicao): Pedro Santos vào sân thay Marcos Peña.

66' Thay người Phút 66' (Alverca): André Vidigal vào sân thay Dawda Camara Sankharé.

66' Thay người Phút 66' (Alverca): Zé Rafael vào sân thay Davy Gui.

74' Thay người Phút 74' (Alverca): Matheus Franca vào sân thay Francisco Chiquinho.

74' Thay người Phút 74' (Alverca): Vivaldo Semedo vào sân thay Lucas Figueiredo dos Santos.

75' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 67% - 33% Alverca, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 20, cứu thua 1 - 1.

77' BÀN THẮNG! Alverca (1-3) Phút 77': Vivaldo Semedo (Alverca) lập công (kiến tạo: Mateus Oliveira Mendes). Tỷ số: 1 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Famalicao): Umar Abubakar vào sân thay Georgios Koutsias.

80' Thay người Phút 80' (Alverca): E. Jemide vào sân thay Isaac James.

85' BÀN THẮNG! Alverca (1-4) Phút 85': André Vidigal (Alverca) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 4.

89' Famalicao ép sân Cầm bóng: Famalicao 65% - 35% Alverca, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 22, cứu thua 1 - 1.

KT Kết thúc: Famalicao 1-4 Alverca Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 04:11 13/10/2026

Đội hình chính thức Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal Alverca Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira 25 L. Carević 17 Rodrigo Pinheiro 15 Víctor Rofino 36 M. Mattara 28 Pedro Francisco 8 Marcos Peña 21 Tamás Szücs 23 Gil Dias 14 Mathias De Amorim 7 Sorriso 70 G. Koutsias 31 Matheus Mendes 14 S. Baseya 21 Sergi Gómez 12 I. James 20 Diogo Filipe Spencer Marques 6 D. Gui 35 Rayan 55 Francisco Chissumba 22 Figueiredo 19 D. Camara 10 Chiquinho Dự bị Famalicao 9 U. Abubakar 2 Gustavo Garcia 24 Mathis Jangeal 19 Paulo Moreira 3 L. Realpe 33 P. Salas 10 Pedro Santos 30 Serafimović 6 van de Looi Alverca 91 Jhonatan 26 Matheus França 11 C. Nuozzi 9 Vivaldo Semedo 27 Toni Tamarit 2 Zoubdi 7 André Vidigal 93 Zé Rafael 4 Y. Bojang Cập nhật đội hình lúc 01:47 13/10/2026

Famalicao Thống kê Alverca 64% Kiểm soát bóng 36% 13 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 5 8 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 27 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Chiquinho Alverca 1 bàn Figueiredo Alverca 1 bàn Vivaldo Semedo Alverca 1 bàn André Vidigal Alverca 1 bàn Víctor Rofino Famalicao 1 bàn Marcos Peña Famalicao 1 kiến tạo · điểm 7.32

Famalicao bước vào trận gặp Alverca với áp lực lớn hơn đối thủ. Dù được đá trên sân nhà, đội chủ nhà mới thắng 1 trong 5 trận gần nhất và đang đứng thứ 13 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h15 ngày 13/10/2026 tại Estadio Municipal 22 de Junho.

Famalicao: nhiều trận hòa, ít chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Famalicao thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chiến thắng của họ đến ở trận mới nhất, nhưng trước đó là chuỗi 3 trận hòa liên tiếp. Đội bóng này khá khó bị đánh bại nhưng lại thiếu sức mạnh để chuyển những trận cầu giằng co thành 3 điểm.

Chính điều đó khiến lợi thế sân nhà chưa được phát huy đúng mức. Với 7 điểm và vị trí thứ 13, Famalicao cần một kết quả thuyết phục để tạo thêm niềm tin trước khán giả nhà.

Alverca: phong độ khởi sắc đúng lúc

Alverca có phong độ biến động hơn nhưng đang đi lên. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó 2 trận thắng đến ở những lượt đấu mới nhất. Họ đang đứng thứ 10 với 8 điểm.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Alverca bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Đội khách sẽ muốn duy trì mạch kết quả này để củng cố vị trí phía trên đối thủ.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Chỉ 1 điểm cách biệt giữa Alverca (hạng 10) và Famalicao (hạng 13). Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể thay đổi cục diện giữa hai đội. Đây cũng là lý do trận đấu mang nhiều sức nặng với chủ nhà, những người cần chứng minh họ không kém đối thủ dù đang xếp sau.

Thế đối đầu nghiêng về Famalicao

Ở 3 lần gặp nhau gần nhất, Famalicao thắng 2 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận. Thành tích này mang lại một chút tự tin cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Alverca từng thắng ở một trong ba lần đó và đang có tinh thần tốt hơn, nên khó có chuyện họ chịu lép vế.

Điểm then chốt của trận đấu

Famalicao cần biến sự chắc chắn mà họ thể hiện ở những trận hòa thành hiệu quả thực sự, đặc biệt khi chơi trước người hâm mộ nhà. Nếu không sớm tìm được bàn thắng, áp lực có thể tăng dần theo thời gian.

Ngược lại, Alverca có thể tận dụng đà hưng phấn sau hai chiến thắng gần nhất để chơi thoải mái và đeo bám đối thủ. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, nơi sự bình tĩnh trong những thời điểm then chốt quyết định kết quả.

Nhìn chung, Famalicao có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng Alverca sở hữu phong độ hiện tại và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu giữa hai đội cách nhau chỉ 1 điểm hứa hẹn là một trận đấu cân bằng.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Famalicao · 2 thắng 0 hòa Alverca · 1 thắng Famalicao 1 - 0 Alverca FAM Alverca 1 - 0 Famalicao ALV Alverca 1 - 2 Famalicao FAM

Famalicao 5 trận gần nhất T H H H B 7 Trận 1-4-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Alverca 5 trận gần nhất T T B H B 7 Trận 2-2-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 8 8 0 0 +16 24 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T … 9 Estrela 8 2 4 2 -1 10 B B H T H 10 Alverca 7 2 2 3 -2 8 T T B H B 11 Maritimo 8 2 2 4 -5 8 B H B B B 12 Moreirense 8 2 2 4 -7 8 B H T B B 13 Famalicao 7 1 4 2 +2 7 T H H H B 14 Rio Ave 8 2 1 5 -9 7 T B H B B …