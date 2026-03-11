FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu 2025/26 đạt kỷ lục 3.029 triệu tấn Báo cáo tháng 3/2026 của FAO cho thấy sản lượng ngũ cốc thế giới tăng 5,6% so với năm 2024, trong đó gạo và ngô dẫn đầu đà tăng trưởng kỷ lục bất chấp lo ngại về lúa mì.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) công bố vào tháng 3/2026, sản lượng ngũ cốc toàn cầu niên vụ 2025/26 dự kiến sẽ đạt mức 3.029 triệu tấn. Đây là con số kỷ lục, tăng 5,6% so với năm 2024, củng cố nguồn cung lương thực thế giới nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng chủ chốt.

Sản lượng gạo và ngô xác lập các cột mốc mới

Sự gia tăng sản lượng ngũ cốc thế giới phần lớn nhờ vào ước tính khả quan của ngô và gạo. Tại Nam Mỹ, sản lượng ngô của Paraguay được ghi nhận đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, tại châu Á, sản lượng gạo của Indonesia cũng chạm mức cao nhất trong một thập kỷ nhờ diện tích gieo trồng tăng mạnh.

Dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2025/26 đã được điều chỉnh tăng thêm 1,7 triệu tấn, lên mức 563,4 triệu tấn (tính theo gạo xay xát). Con số này tăng 2,1% so với năm trước và thiết lập mức cao kỷ lục mới. Các quốc gia như Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia được dự báo sẽ dẫn đầu tăng trưởng, bù đắp cho sự sụt giảm tại Madagascar, Pakistan, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Tiêu thụ và dự trữ ngũ cốc duy trì ở mức an toàn

Lượng tiêu thụ ngũ cốc thế giới niên vụ 2025/26 được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 2.943 triệu tấn, tăng 5,2 triệu tấn so với các báo cáo trước đó. Sự điều chỉnh này chủ yếu đến từ việc tăng sử dụng ngô và lúa mạch làm thức ăn chăn nuôi tại Nam Mỹ do nguồn cung dồi dào. Ngược lại, tại Liên minh châu Âu, việc sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm, thay thế bằng lúa mì và lúa mạch.

Về dự trữ, FAO nâng dự báo lượng dự trữ ngũ cốc toàn cầu vào cuối mùa vụ năm 2026 lên 940,5 triệu tấn. Tỷ lệ dự trữ so với tiêu thụ toàn cầu duy trì ở mức an toàn là 31,9%. Đáng chú ý, dự trữ lúa mì toàn cầu dự kiến tăng 7,7% lên 339,9 triệu tấn, tập trung tại các nhà sản xuất chính như Achentina, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Ukraine.

Thương mại quốc tế và triển vọng lúa mì năm 2026

Dự báo thương mại ngũ cốc thế giới niên vụ 2025/26 đạt 501,7 triệu tấn, tăng 3,5% so với niên vụ trước và là mức cao thứ hai trong lịch sử. Thương mại lúa mì dự kiến đạt 204,8 triệu tấn, nhờ sự phục hồi nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi dỡ bỏ các lệnh cấm vận trước đó.

Tuy nhiên, triển vọng sản lượng lúa mì cho năm 2026 có dấu hiệu sụt giảm. Dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu năm 2026 sẽ giảm gần 3% xuống còn 810 triệu tấn. Nguyên nhân chính do giá cả giảm khiến nông dân tại Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Liên bang Nga thu hẹp diện tích gieo trồng.

Tại Ukraine, sản lượng lúa mì dự kiến duy trì ổn định nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột. Ngược lại, triển vọng tại Ấn Độ và Pakistan vẫn tích cực nhờ diện tích gieo trồng kỷ lục và nguồn cung nước tưới dồi dào. Tại Trung Quốc, điều kiện thời tiết thuận lợi giúp sản lượng lúa mì dự kiến ổn định so với năm trước.