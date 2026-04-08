FAO: Sản lượng ngũ cốc toàn cầu niên vụ 2025/26 đạt kỷ lục 3.036 triệu tấn Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) nâng dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới tăng 5,8%, trong khi dự trữ lúa gạo dự kiến chạm mốc lịch sử 219,3 triệu tấn.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng ngũ cốc toàn cầu niên vụ 2025/26 ước tính đạt 3.036 triệu tấn. Con số này tăng 0,2% so với dự báo hồi tháng 03/2026 và tăng mạnh 5,8% so với niên vụ 2024/25. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng sản lượng lúa mì khả quan tại Trung Á và sản lượng ngô dồi dào tại Ấn Độ.

Kỷ lục mới về sản lượng và tiêu thụ gạo thế giới

Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2025/26 được dự báo sẽ tăng 2,0%, đạt mức kỷ lục 563,3 triệu tấn. Các quốc gia như Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng sản lượng, bù đắp cho sự sụt giảm tại Thái Lan, Pakistan và Hoa Kỳ.

Về nhu cầu, tiêu thụ ngũ cốc toàn cầu dự kiến đạt 2.945 triệu tấn, tăng 2,4% so với niên vụ trước. Đáng chú ý, tiêu thụ gạo dự kiến sẽ đạt đỉnh mới là 555,6 triệu tấn, tăng 2,7%. Nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng gạo làm thực phẩm tăng lên, bên cạnh xu hướng sử dụng gạo cho các mục đích phi thực phẩm như sản xuất ethanol tại Ấn Độ.

Dự trữ toàn cầu và ổn định cung ứng

Dự báo dự trữ ngũ cốc thế giới vào cuối mùa vụ năm 2026 sẽ đạt mức kỷ lục 951,5 triệu tấn, tăng 9,2% so với năm 2025. Tỷ lệ dự trữ so với tiêu thụ toàn cầu ước tính ở mức 32,2%, cho thấy tình hình cung ứng lương thực nhìn chung khá ổn định.

Chỉ số (Niên vụ 2025/26) Giá trị (Triệu tấn) Thay đổi so với 2024/25 Tổng sản lượng ngũ cốc 3.036,0 +5,8% Tiêu thụ ngũ cốc 2.945,0 +2,4% Dự trữ cuối kỳ 951,5 +9,2% Thương mại thế giới 505,3 -

Dự trữ gạo thế giới cũng dự kiến tăng 4,2% lên mức 219,3 triệu tấn, tập trung chủ yếu tại các nước xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan, cũng như các nước nhập khẩu chính gồm Trung Quốc và Indonesia.

Triển vọng sản xuất lúa mì năm 2026 và rủi ro địa chính trị

Triển vọng sản xuất lúa mì toàn cầu năm 2026 hiện được giữ ở mức 820 triệu tấn. Mặc dù con số này giảm 1,7% so với năm 2025 nhưng vẫn vượt mức trung bình 5 năm gần nhất. Tuy nhiên, FAO cảnh báo các rủi ro từ sự leo thang xung đột tại Trung Đông có thể làm tăng chi phí năng lượng, phân bón và gây gián đoạn chuỗi cung ứng vận tải.

Ấn Độ: Sản lượng lúa mì có thể đạt kỷ lục 120 triệu tấn nhờ diện tích gieo trồng cao và điều kiện thời tiết thuận lợi.

Liên minh châu Âu (EU): Dự báo sản lượng giảm nhẹ xuống 137 triệu tấn do diện tích vụ đông thu hẹp.

Ukraine: Sản lượng dự kiến ổn định ở mức 23 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước xung đột.

Hoa Kỳ: Kỳ vọng sản lượng giảm xuống khoảng 51 triệu tấn do diện tích gieo trồng giảm và tác động của hạn hán.

Đối với thị trường ngô năm 2026, sản lượng tại Brazil và Argentina dự kiến sẽ duy trì ở mức trên trung bình nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, mặc dù khó có thể vượt qua các cột mốc kỷ lục của năm trước.