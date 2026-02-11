Faroe Islands U17 0-4 Japan U17: Japan U17 giành chiến thắng Japan U17 đang thi đấu thăng hoa khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Họ hành quân đến làm khách của Faroe Islands U17 lúc 20:00 ngày 02/11/2026.

Faroe Islands U17 0 - 4 Japan U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Faroe Islands U17 tiếp đón Japan U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Faroe Islands U17 0-4 Japan U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 21:55 02/11/2026

Japan U17 đang thi đấu thăng hoa và không biết đến mùi thất bại trong 5 trận gần nhất, với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Trận gặp Faroe Islands U17 lúc 20:00 ngày 02/11/2026 vì thế được xem là phép thử để đội khách duy trì đà hưng phấn trên sân của đối thủ.

Japan U17 giữ mạch bất bại ấn tượng

Chuỗi 5 trận gần nhất của Japan U17 gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, trận hòa là kết quả mới nhất của họ, còn 4 trận trước đó đều kết thúc bằng chiến thắng.

Chuỗi thắng liên tiếp cho thấy đội khách đã tạo được sự ổn định rất đáng kể. Trận hòa gần nhất là lần đầu tiên họ bị cầm chân sau mạch thắng, và đây cũng là điểm cần theo dõi: Japan U17 sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng hay tiếp tục chững lại.

Faroe Islands U17 thiếu sự ổn định

Ngược lại, Faroe Islands U17 có chuỗi kết quả dao động. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất là một kết quả hòa, tiếp nối hai trận thua liên tiếp trước đó.

Trước hai trận thua ấy, Faroe Islands U17 từng có một chiến thắng, nhưng sau đó họ lại thua thêm một trận nữa. Phong độ lên xuống khiến đội chủ nhà khó tạo được nhịp độ thi đấu đều đặn.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách phong độ giữa hai đội khá rõ. Một bên đang có mạch kết quả tích cực và tâm lý thoải mái, bên còn lại cần tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận nhiều thất bại. Trong những trận đấu ở lứa tuổi trẻ, yếu tố tâm lý và sự tự tin thường ảnh hưởng lớn đến cách các cầu thủ xử lý tình huống.

Với Faroe Islands U17, việc giữ kỷ luật phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà sẽ là chìa khóa để làm khó đối thủ. Trận hòa gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần để họ bước vào cuộc đối đầu này với sự tập trung cao hơn.

Về phía Japan U17, thử thách nằm ở việc duy trì sự bền bỉ khi làm khách. Nếu giữ được nhịp độ như trong chuỗi trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể tiếp tục tạo sức ép lên hàng thủ chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, Japan U17 đang chiếm ưu thế rõ rệt với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Faroe Islands U17 chỉ thắng 1 trận. Đội khách được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ sở để tiếp tục đà thăng hoa. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn có những biến số, nên Faroe Islands U17 vẫn có thể gây khó khăn nếu thi đấu tập trung và kỷ luật.

Faroe Islands U17 5 trận gần nhất H B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Japan U17 5 trận gần nhất H T T T T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới