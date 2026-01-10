Faroe Islands U19 1-2 Slovenia U19: Slovenia U19 giành chiến thắng Faroe Islands U19 đối đầu Slovenia U19 lúc 21h00 ngày 01/10/2026 trong bối cảnh cả hai đội đều đặt quyết tâm tìm lại kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý.

Faroe Islands U19 1 - 2 Slovenia U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Faroe Islands U19 tiếp đón Slovenia U19.

19' BÀN THẮNG! Faroe Islands U19 (1-0) Phút 19': (Faroe Islands U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Slovenia U19 (1-1) Phút 40': (Slovenia U19) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

73' BÀN THẮNG! Slovenia U19 (1-2) Phút 73': (Slovenia U19) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

KT Kết thúc: Faroe Islands U19 1-2 Slovenia U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 22:48 01/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Faroe Islands U19 và Slovenia U19 diễn ra vào lúc 21h00 ngày 01/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội bóng trẻ. Cả Faroe Islands U19 lẫn Slovenia U19 đều đang hướng tới một màn trình diễn tích cực sau quãng thời gian thi đấu chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Khát khao giải tỏa áp lực

Bước vào trận đấu này, mục tiêu của hai bên là tìm kiếm sự cải thiện về mặt phong độ và lối chơi. Chuỗi trận chưa như mong muốn gần đây đặt ra bài toán lớn cho ban huấn luyện trong việc củng cố tinh thần cũng như tổ chức lại hệ thống vận hành trên sân.

Đối với Faroe Islands U19, việc đối đầu một đối thủ có nhiều duyên nợ sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh. Tinh thần chiến đấu kiên cường và sự gắn kết tập thể sẽ là điểm tựa then chốt để họ nuôi hy vọng tạo ra thế trận tốt hơn.

Ưu thế tâm lý từ kết quả chạm trán trước đây

Ở chiều ngược lại, Slovenia U19 cũng mang quyết tâm cao nhằm tái lập niềm vui chiến thắng. Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Slovenia U19 đã giành chiến thắng trước Faroe Islands U19. Kết quả từ trận thắng đó ít nhiều mang lại sự tự tin cho đội bóng vùng Balkan trước cuộc tái đấu này.

Tuy nhiên, các trận đấu ở cấp độ lứa tuổi U19 luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến bất ngờ. Faroe Islands U19 với quyết tâm phục hận chắc chắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ, hứa hẹn tạo nên một màn so tài quyết liệt từ đầu tới cuối.

Nhận định xu hướng thế trận

Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương trước khi tính đến các phương án tổ chức tấn công. Slovenia U19 sở hữu lợi thế nhất định về tâm lý đối đầu, trong khi Faroe Islands U19 được kỳ vọng sẽ thi đấu với sự tập trung cao độ để tìm kiếm một kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Faroe Islands U19 · 0 thắng 0 hòa Slovenia U19 · 1 thắng Slovenia U19 1 - 0 Faroe Islands U19 SU

Faroe Islands U19 5 trận gần nhất B B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Slovenia U19 5 trận gần nhất B B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới