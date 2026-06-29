Farthest Frontier: Siêu phẩm xây dựng thành phố Trung cổ giảm giá 50% trên Steam Farthest Frontier, tựa game xây dựng thành phố thời Trung cổ với 86% đánh giá tích cực, hiện đang giảm giá sâu 50% trên Steam. Trò chơi gây ấn tượng mạnh nhờ chiều sâu quản lý và hệ thống sinh tồn khắc nghiệt.

Farthest Frontier, tựa game xây dựng thành phố (city builder) đầy tham vọng từ nhà phát triển Crate Entertainment, đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng game thủ. Theo dữ liệu từ SteamDB, trò chơi này hiện đang được giảm giá 50% trên nền tảng Steam, chỉ còn 17,49 USD thay vì mức giá gốc 34,99 USD. Chương trình ưu đãi này dự kiến kéo dài đến hết ngày 09/07/2026.

Sức hút từ lối chơi quản lý chuyên sâu

Chính thức phát hành bản hoàn thiện vào ngày 23/10/2025, Farthest Frontier đưa người chơi vào vai thủ lĩnh của một nhóm người định cư đang tìm kiếm vùng đất mới để khai hoang. Nhiệm vụ cốt lõi không chỉ là xây dựng những ngôi nhà đơn thuần, mà là thiết lập một hệ sinh thái kinh tế bền vững giữa thiên nhiên hoang dã.

Một quảng trường công cộng trong trò chơi Farthest Frontier.

Điểm làm nên sự khác biệt của Farthest Frontier so với các đối thủ cùng thể loại là độ chi tiết cực cao trong hệ thống tài nguyên. Người chơi có thể thu thập và xử lý tới 16 loại nguyên liệu thô khác nhau để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển. Với danh mục hơn 190 tòa nhà đa dạng, trò chơi cho phép game thủ tự do quy hoạch thành phố từ một ngôi làng nhỏ sơ khai trở thành một trung tâm giao thương sầm uất.

Hệ thống dân cư và kinh tế

Trong Farthest Frontier, mỗi công dân không chỉ là một con số thống kê. Họ đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động kinh tế, từ canh tác nông nghiệp, săn bắn đến sản xuất thủ công. Việc đáp ứng nhu cầu của người dân là yếu tố sống còn để thu hút thêm cư dân mới và duy trì sự ổn định của xã hội.

Thách thức sinh tồn: Khi thiên nhiên và kẻ thù không khoan nhượng

Không dừng lại ở việc xây dựng hòa bình, Farthest Frontier đặt người chơi vào những tình huống sinh tồn khắc nghiệt. Thời tiết thay đổi theo mùa ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng và sức khỏe của người dân. Những mùa đông giá rét có thể quét sạch nguồn dự trữ thực phẩm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khung cảnh một ngôi làng trong tuyết trắng tại Farthest Frontier.

Bên cạnh thiên tai, người chơi còn phải đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài. Xây dựng các công sự kiên cố và huấn luyện quân đội là điều bắt buộc để bảo vệ thành quả lao động trước những cuộc tấn công của kẻ thù. Ngoài ra, hệ thống quản lý dịch bệnh cũng là một điểm cộng về tính thực tế, đòi hỏi người chơi phải có chiến lược y tế cộng đồng đúng đắn.

Một tòa lâu đài kiên cố trong Farthest Frontier.

Đánh giá từ cộng đồng và chuyên gia

Với hơn 24.770 lượt đánh giá trên Steam, Farthest Frontier duy trì mức phản hồi tích cực lên tới 86%. Trên chuyên trang Metacritic, trò chơi đạt điểm Metascore là 83, cho thấy sự công nhận từ giới chuyên môn. Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá chính:

Nguồn đánh giá Chỉ số / Điểm số Steam (Người dùng) 86% Tích cực Metacritic (Chuyên gia) 83/100 Metacritic (Người dùng) 7.1/10

Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi về đồ họa đẹp mắt và không khí Trung cổ chân thực, trò chơi vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều. Một số game thủ cho rằng tốc độ tiến triển trong game còn khá chậm và hệ thống cân bằng tài nguyên ở giai đoạn cuối cần được tối ưu hóa thêm. Tuy nhiên, với các tùy chọn tùy chỉnh lối chơi đa dạng, Farthest Frontier vẫn là một lựa chọn đáng giá cho những ai yêu thích thể loại chiến thuật xây dựng.