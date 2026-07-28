Fatima Bosch trước ngày trao vương miện: Miss Universe 2026 ấn định chung kết 24/11 Tổ chức Miss Universe cho biết mùa giải 2026 sẽ diễn ra tại Puerto Rico, với đêm chung kết dự kiến ngày 24/11. Fatima Bosch sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Miss Universe 2026 dự kiến tổ chức tại Puerto Rico, khép lại bằng đêm chung kết ngày 24/11. Theo lịch trình do Tổ chức Miss Universe công bố, Fatima Bosch sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào thời điểm này, khi nhiệm kỳ của cô còn khoảng 4 tháng.

Thông tin mới xác định các cột mốc chính của mùa giải, gồm phần thi Trang phục dân tộc ngày 21/11 và đêm sơ khảo ngày 22/11. Các thí sinh sẽ trình diễn áo tắm và dạ hội trong đêm sơ khảo trước khi bước vào chung kết.

Chung kết Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 24/11.

Lịch thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico

Theo thông báo của Tổ chức Miss Universe trên Instagram, cuộc thi sẽ diễn ra tại Puerto Rico. Lịch trình đã công bố tập trung vào ba hoạt động chính trước khi xác định người chiến thắng.

Thời điểm Hoạt động 21/11 Phần thi Trang phục dân tộc 22/11 Đêm sơ khảo với phần thi áo tắm và dạ hội 24/11 Đêm chung kết và trao vương miện

Đêm chung kết dự kiến là thời điểm Fatima Bosch hoàn tất nhiệm kỳ bằng nghi thức trao vương miện. Người hâm mộ đang chờ đợi màn tranh tài của các đại diện đến từ nhiều quốc gia tại mùa giải này.

Lịch công tác quốc tế trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Miss Universe, Fatima Bosch có lịch trình hoạt động quốc tế tại nhiều quốc gia. Các hoạt động của cô gồm quảng bá văn hóa, thiện nguyện, giao lưu với người hâm mộ và đồng hành cùng các đối tác của tổ chức.

Theo thông báo mới nhất, cô sẽ công tác tại Dominican Republic từ ngày 28/7 đến ngày 1/8. Chuyến đi này nằm trong chuỗi hoạt động quốc tế trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Đương kim Miss Universe có chuyến công tác đến Dominican Republic.

Trước Dominican Republic, Fatima Bosch đã đến Curaçao, Malta, Italy và Costa Rica. Theo thông tin từ bài viết, cô nhận được sự chú ý của người hâm mộ quốc tế qua hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp và phong thái tự tin trong các hoạt động.

Hành trình trước khi tham dự đấu trường quốc tế

Fatima Bosch đăng quang Miss Universe Mexico 2025 trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống tham gia các cuộc thi nhan sắc và được tiếp cận sớm với môi trường đào tạo trình diễn, giao tiếp, xây dựng hình ảnh.

Bên cạnh lĩnh vực sắc đẹp, cô tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang và tiếp tục trau dồi kiến thức tại các học viện ở Milan và Mỹ. Với lịch thi đã được công bố, ngày 24/11 dự kiến sẽ là dấu mốc kết thúc nhiệm kỳ của Fatima Bosch tại Puerto Rico.