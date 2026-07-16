FC Astana 1-4 Dinamo Tirana: Dinamo Tirana giành chiến thắng FC Astana tiếp Dinamo Tirana tại Astana Arena lúc 22h00 ngày 16/07/2026. Lịch sử đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội chủ nhà.

FC Astana 1 - 4 Dinamo Tirana Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu FC Astana tiếp đón Dinamo Tirana.

22' Thẻ vàng Phút 22': U. Ismaili (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

22' Thẻ vàng Phút 22': L. Vila (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

23' BÀN THẮNG! FC Astana (1-0) Phút 23': B. Islamkhan (FC Astana) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

32' Thẻ vàng Phút 32': K. Kazukolovas (FC Astana) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thẻ vàng Phút 49': K. Kazukolovas (FC Astana) nhận thẻ vàng.

49' Thẻ đỏ Phút 49': K. Kazukolovas (FC Astana) nhận thẻ đỏ.

50' BÀN THẮNG! Dinamo Tirana (1-1) Phút 50': B. Dita (Dinamo Tirana) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

53' Thay người Phút 53' (FC Astana): A. Merkel vào sân thay B. Islamkhan.

53' Thay người Phút 53' (FC Astana): D. Shomko vào sân thay M. Abrayev.

53' Thay người Phút 53' (FC Astana): A. Beysebekov vào sân thay I. Basic.

62' BÀN THẮNG! Dinamo Tirana (1-2) Phút 62': H. Berisha (Dinamo Tirana) lập công (kiến tạo: I. Manellari). Tỷ số: 1 - 2.

64' Thẻ vàng Phút 64': K. Bartolec (FC Astana) nhận thẻ vàng.

67' Thẻ vàng Phút 67': R. Karimov (FC Astana) nhận thẻ vàng.

70' Thay người Phút 70' (Dinamo Tirana): F. Ruci vào sân thay M. Ayodeji.

76' Thay người Phút 76' (FC Astana): S. Basmanov vào sân thay R. Karimov.

77' Thay người Phút 77' (Dinamo Tirana): M. Koma vào sân thay E. Qardaku.

82' Thẻ vàng Phút 82': F. Perndreca (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

86' Thẻ vàng Phút 86': M. Koma (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

88' Thay người Phút 88' (FC Astana): I. Miladinovic vào sân thay K. Bartolec.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Thay người Phút 91' (Dinamo Tirana): E. Hoxhallari vào sân thay F. Perndreca.

93' BÀN THẮNG! Dinamo Tirana (1-3) Phút 93': L. Vila (Dinamo Tirana) lập công (kiến tạo: U. Ismaili). Tỷ số: 1 - 3.

104' Thay người Phút 104' (Dinamo Tirana): F. Farruku vào sân thay H. Berisha.

105' Thẻ vàng Phút 105': I. Manellari (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

105' Thay người Phút 105' (FC Astana): N. Ahanonu vào sân thay D. Karaman.

107' Thẻ vàng Phút 107': F. Farruku (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng.

111' Thẻ vàng Phút 111': B. Kalaica (FC Astana) nhận thẻ vàng.

120+4' BÀN THẮNG! Dinamo Tirana (1-4) Phút 120+4': M. Koma (Dinamo Tirana) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

KT Kết thúc: FC Astana 1-4 Dinamo Tirana Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 00:44 17/07/2026

Đội hình chính thức FC Astana Sơ đồ 4-4-2 · HLV Grigori Babayan Dinamo Tirana Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ilir Daja 93 Josip Čondrić 2 Karlo Bartolec 5 Kipras Kazukolovas 3 Branimir Kalaica 11 Yan Vorogovskiy 10 Marin Tomasov 8 Ivan Bašić 7 Dinmukhamed Karaman 47 Maksat Abraev 81 Ramazan Karimov 9 Bauyrzhan Islamkhan 77 Aldo Teqja 2 Ysni Ismaili 22 Bruno Dita 27 Naser Aliji 13 Fabjan Perndreca 28 Isi Manellari 10 Lorenco Vila 20 Malomo Taofeek Ayodeji 21 Klevi Qefalija 29 Hekuran Berisha 8 Eridon Qardaku Dự bị FC Astana 74 Mukhammejan Seisen 99 Danila Karpikov 4 Sanzhar Anuarov 45 Ivan Miladinović 77 Dmitriy Shomko 91 Aytuar Token 15 Abzal Beysebekov 21 Alexander Merkel 17 Damir Marat Dinamo Tirana 1 Edmir Sali 97 Tomas Kiri 5 Erion Hoxhallari 47 Lorran 88 Flamur Ruci 11 Ruben Silva-Richards 18 Dejvi Metaj 24 Florenc Ferruku 38 Mustapha Koma Cập nhật đội hình lúc 21:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Astana sẽ đối đầu Dinamo Tirana tại Astana Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 16/07/2026.

Đây là màn so tài mà FC Astana có điểm tựa sân nhà, trong khi Dinamo Tirana bước vào trận đấu sau kết quả không thuận lợi gần nhất. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định mục tiêu cụ thể của hai đội trong cuộc cạnh tranh tại giải đấu.

Phong độ gần đây của Dinamo Tirana

Dinamo Tirana chỉ được ghi nhận một kết quả gần nhất và đó là thất bại. Thông tin này cho thấy đội khách cần thận trọng hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt ở khả năng duy trì sự ổn định trong các thời điểm quan trọng của trận đấu.

Do không có thêm dữ liệu về chuỗi trận, số bàn thắng, số bàn thua hoặc màn trình diễn trên sân khách, chưa thể đánh giá toàn diện phong độ của Dinamo Tirana. Vì vậy, trận đấu tại Astana Arena sẽ là phép thử trực tiếp đối với khả năng phản ứng của đội bóng này sau kết quả gần nhất.

Đối đầu nghiêng về FC Astana

Hai đội mới được ghi nhận một lần đối đầu gần nhất. FC Astana giành chiến thắng, còn Dinamo Tirana không có chiến thắng và hai đội không hòa.

Xu hướng này tạo thêm cơ sở để FC Astana bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Dù vậy, một lần đối đầu không đủ để hình thành kết luận chắc chắn về tương quan lâu dài giữa hai đội, nhất là khi chưa có thêm thông tin về thời điểm và diễn biến của trận đấu trước.

Điểm then chốt chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu gần nhất ủng hộ, FC Astana nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Cách tiếp cận hợp lý là tận dụng không gian quen thuộc tại Astana Arena, duy trì sức ép và buộc Dinamo Tirana phải xử lý bóng trong trạng thái chịu áp lực.

Ở chiều ngược lại, Dinamo Tirana cần ưu tiên sự chắc chắn. Sau thất bại gần nhất, đội khách không nên để trận đấu bị cuốn vào thế giằng co thiếu kiểm soát. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế sai lầm trong những phút đầu có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về cách bố trí nhân sự của hai bên. Trọng tâm trước mắt sẽ nằm ở cách mỗi đội tổ chức thế trận và phản ứng trước những thay đổi trong trận đấu.

Nhận định trận đấu

FC Astana có hai lợi thế rõ ràng trước giờ bóng lăn: được thi đấu tại Astana Arena và từng đánh bại Dinamo Tirana trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Trong khi đó, Dinamo Tirana cần vượt qua sức ép từ kết quả gần nhất để tạo ra thế trận cân bằng hơn.

Nhìn chung, cán cân ban đầu nghiêng về FC Astana, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để dự đoán tỷ số hay khẳng định kết quả cuối cùng. Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của FC Astana và mức độ ổn định của Dinamo Tirana sẽ là hai điểm đáng chú ý nhất tại trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Astana · 1 thắng 0 hòa Dinamo Tirana · 0 thắng Dinamo Tirana 0 - 1 FC Astana FA

FC Astana 5 trận gần nhất T T T H B Dinamo Tirana 5 trận gần nhất B H T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới