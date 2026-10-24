FC Augsburg 1-1 Union Berlin: Hai đội chia điểm FC Augsburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 8 điểm. Họ tiếp Union Berlin, đội xếp hạng 17, trên WWK Arena lúc 20h30 ngày 24/10/2026.

FC Augsburg 1 - 1 Union Berlin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Augsburg tiếp đón Union Berlin.

12' Thay người Phút 12' (FC Augsburg): Jeffrey Gouweleeuw vào sân thay Calvin Marc Brackelmann.

12' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 69% - 31% Union Berlin, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; cứu thua 0 - 1.

19' Thẻ đỏ Phút 19': Felix Uduokhai (Union Berlin) nhận thẻ đỏ.

25' Thay người Phút 25' (Union Berlin): Leopold Querfeld vào sân thay Livan Burcu.

25' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 67% - 33% Union Berlin, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

31' Thẻ vàng Phút 31': Janik Haberer (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thẻ vàng Phút 36': Leopold Querfeld (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

38' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 63% - 37% Union Berlin, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Union Berlin): Mekhi Gray vào sân thay Tim Skarke.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 68% - 32% Union Berlin, dứt điểm 14 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

63' Thẻ đỏ Phút 63': Juma Bah (FC Augsburg) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

63' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 69% - 31% Union Berlin, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.

71' BÀN THẮNG! FC Augsburg (1-0) Phút 71': Han-Noah Massengo (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Fabian Rieder). Tỷ số: 1 - 0.

72' Thay người Phút 72' (FC Augsburg): Robin Fellhauer vào sân thay Marius Wolf.

72' Thay người Phút 72' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Arijon Ibrahimovic.

74' BÀN THẮNG! Union Berlin (1-1) Phút 74': Janik Haberer (Union Berlin) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

76' Thay người Phút 76' (Union Berlin): Oliver Burke vào sân thay Woo-Yeong Jeong.

77' Thẻ vàng Phút 77': Mekhi Gray (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

77' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 69% - 31% Union Berlin, dứt điểm 21 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 0 - 4.

89' Thay người Phút 89' (FC Augsburg): Uchenna Ogundu vào sân thay Han-Noah Massengo.

89' Thay người Phút 89' (FC Augsburg): Rodrigo Ribeiro vào sân thay Anton Kade.

89' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 69% - 31% Union Berlin, dứt điểm 23 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 4.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay Michel Aebischer.

KT Kết thúc: FC Augsburg 1-1 Union Berlin Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:25 24/10/2026

Đội hình chính thức FC Augsburg Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum Union Berlin Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Lustrinelli 1 F. Dahmen 35 Abdulay Bah 5 C. Matsima 2 Brackelmann 27 M. Wolf 4 H. Massengo 32 F. Rieder 16 Hennes Behrens 30 A. Kade 21 Ibrahimović 11 Gregoritsch 1 F. Rønnow 19 J. Haberer 4 Van Den Bosch 2 F. Uduokhai 15 T. Rothe 13 A. Schäfer 8 R. Khedira 11 Jeong Woo-Yeong 20 M. Aebischer 9 Livan Burcu 21 T. Skarke Dự bị FC Augsburg 7 Seol Young-Woo 37 T. Schnitzer 9 Rodrigo Ribeiro 39 U. Ogundu 22 N. Labrović 10 M. Kömür 14 Y. Keitel 6 J. Gouweleeuw 19 R. Fellhauer Union Berlin 28 C. Trimmel 31 M. Raab 14 L. Querfeld 27 M. LjubiÄiÄ 29 E. Latte Lath 17 D. Köhn 6 A. Kemlein 32 M. Gray 7 O. Burke Cập nhật đội hình lúc 20:02 24/10/2026

FC Augsburg Thống kê Union Berlin 69% Kiểm soát bóng 31% 25 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 10 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật H. Massengo FC Augsburg 1 bàn J. Haberer Union Berlin 1 bàn F. Rieder FC Augsburg 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Wolf FC Augsburg Điểm 7.2

FC Augsburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 10 và 8 điểm. Trận tiếp Union Berlin trên sân WWK Arena lúc 20h30 ngày 24/10/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Union Berlin đứng hạng 17 với 5 điểm và cần một kết quả tích cực để rời vùng đáy.

Augsburg giữ vị trí tốt dù thiếu mạch chiến thắng

Hạng 10 cùng 8 điểm là mức xuất phát khá ổn định của Augsburg. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua.

Đáng chú ý, Augsburg thua ngay trận vừa qua, sau đó là hai trận hòa liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy họ khó thua nặng nhưng cũng chưa tìm được cách chuyển thế trận thành chiến thắng. Bài toán của đội chủ nhà vì thế nằm ở khả năng chốt hạ cơ hội để giữ khoảng cách với nhóm trên.

Union Berlin có tín hiệu hồi phục nhưng vẫn ở vùng thấp

Union Berlin hiện kém Augsburg 3 điểm và đứng dưới 7 bậc trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai trận thắng nằm ở giữa chuỗi, tiếp đó là trận hòa gần nhất, còn hai trận thua thuộc về giai đoạn cũ hơn.

Nhìn theo thứ tự thời gian, Union Berlin đã thoát khỏi mạch thua ở đầu chuỗi và giữ được sự ổn định hơn. Dù vậy, vị trí 17 với 5 điểm cho thấy họ vẫn cần thêm những kết quả có giá trị để cải thiện bức tranh chung.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Augsburg thắng 2, hòa 1 và Union Berlin cũng thắng 2. Sự cân bằng này cho thấy trận đấu có thể diễn ra giằng co và khó dự báo.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Augsburg, yếu tố quyết định là sự kiên nhẫn và tính hiệu quả. Đội chủ nhà có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng chuỗi trận không thắng buộc họ phải chuyển lợi thế đó thành điểm số. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ chơi thoải mái hơn trước đối thủ đang cần điểm.

Union Berlin lại có động lực rõ ràng để tận dụng đà hồi phục. Hai trận thắng trong chuỗi gần nhất là nền tảng để đội khách tự tin tìm kiếm kết quả trên sân đối phương. Nếu giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt thế trận, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Augsburg nhỉnh hơn về thứ hạng và lợi thế sân nhà, trong khi Union Berlin có phong độ khởi sắc hơn nếu xét số trận thắng trong 5 trận gần nhất. Cuộc đối đầu cân bằng gần đây cũng báo hiệu một trận đấu chặt chẽ. Với Augsburg, đây là dịp để giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên. Với Union Berlin, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm giữa bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Augsburg · 2 thắng 1 hòa Union Berlin · 2 thắng Union Berlin 4 - 0 FC Augsburg UB FC Augsburg 1 - 1 Union Berlin Hòa FC Augsburg 1 - 2 Union Berlin UB Union Berlin 0 - 2 FC Augsburg FA FC Augsburg 2 - 0 Union Berlin FA

FC Augsburg 5 trận gần nhất B H H B H 6 Trận 2-2-2 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 12 Thủng lưới Union Berlin 5 trận gần nhất H T T B B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 9 Hamburger SV 6 3 0 3 -9 9 T T T B B 10 FC Augsburg 6 2 2 2 +4 8 B H B H T 11 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8 T B H T B … 16 SC Paderborn 07 6 1 2 3 -4 5 H B T B B 17 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5 H T B B B 18 Borussia Mönchengladbach 7 1 0 6 -11 3 T B B B B

Tình hình lực lượng FC Augsburg ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ S. Mounie (Injury) ✚ A. Claude-Maurice (Muscle Injury) ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ S. Mounie (Injury) ✚ A. Claude-Maurice (Muscle Injury) Union Berlin ✚ A. Ilic (Illness) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ K. Imeri (Injury) ✚ J. Juranovic (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Ilic (Illness) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury)