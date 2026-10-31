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FC Augsburg 1-2 SC Freiburg: SC Freiburg giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 17:16

SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 13 điểm, và sẽ làm khách của FC Augsburg trên sân WWK Arena lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

FC Augsburg1 - 2SC FreiburgKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Augsburg tiếp đón SC Freiburg.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Augsburg 43% - 57% SC Freiburg, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1.

  • 18'BÀN THẮNG! FC Augsburg (1-0)

    Phút 18': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Arijon Ibrahimovic). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Augsburg 48% - 52% SC Freiburg, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Augsburg 47% - 53% SC Freiburg, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (SC Freiburg): Igor Matanović vào sân thay Lucas Höler.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Augsburg 46% - 54% SC Freiburg, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 3.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Maximilian Eggestein (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thay người

    Phút 62' (SC Freiburg): Vincenzo Grifo vào sân thay Derry Lionel Scherhant.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (SC Freiburg): Keisuke Goto vào sân thay Yuito Suzuki.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Augsburg 48% - 52% SC Freiburg, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 65'BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-1)

    Phút 65': Igor Matanović (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Yannick Engelhardt). Tỷ số: 1 - 1.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Augsburg 48% - 52% SC Freiburg, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Anton Kade.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (FC Augsburg): Rodrigo Ribeiro vào sân thay Michael Gregoritsch.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (SC Freiburg): Maximilian Rosenfelder vào sân thay Lukas Kübler.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Matthias Ginter (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (FC Augsburg): Alexis Claude-Maurice vào sân thay Arijon Ibrahimovic.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (FC Augsburg): Marius Wolf vào sân thay Han-Noah Massengo.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (SC Freiburg): Cyriaque Irié vào sân thay Jan-Niklas Beste.

  • 85'BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-2)

    Phút 85': Cyriaque Irié (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Vincenzo Grifo). Tỷ số: 1 - 2.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Augsburg 53% - 47% SC Freiburg, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 0 - 4.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (FC Augsburg): Uchenna Ogundu vào sân thay Yannik Keitel.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Vincenzo Grifo (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: FC Augsburg 1-2 SC Freiburg

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:23 31/10/2026

Đội hình chính thức
FC Augsburg
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum
SC Freiburg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster
1
F. Dahmen
14
Y. Keitel
6
J. Gouweleeuw
5
C. Matsima
19
R. Fellhauer
4
H. Massengo
32
F. Rieder
16
Hennes Behrens
30
A. Kade
21
Ibrahimović
11
Gregoritsch
1
M. Backhaus
17
L. Kübler
28
M. Ginter
3
P. Lienhart
33
J. Makengo
16
Y. Engelhardt
8
M. Eggestein
19
J. Beste
14
Y. Suzuki
7
D. Scherhant
9
L. Höler
Dự bị
FC Augsburg
20 Claude-Maurice38 Loris Husic10 M. Kömür22 N. Labrović39 U. Ogundu9 Rodrigo Ribeiro37 T. Schnitzer7 Seol Young-Woo27 M. Wolf
SC Freiburg
42 K. Goto32 V. Grifo30 C. Günter24 J. Huth22 Cyriaque Kalou Irié5 A. Jung31 I. Matanović6 P. Osterhage37 Rosenfelder
Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026
FC AugsburgThống kêSC Freiburg
55%
Kiểm soát bóng
45%
14
Dứt điểm
10
5
Trúng đích
2
1
Phạt góc
2
7
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
M. Gregoritsch
Gregoritsch
FC Augsburg
1 bàn
I. Matanović
I. Matanović
SC Freiburg
1 bàn
Cyriaque Kalou Irié
Cyriaque Kalou Irié
SC Freiburg
1 bàn
A. Ibrahimović
Ibrahimović
FC Augsburg
1 kiến tạo · điểm 7.23
V. Grifo
V. Grifo
SC Freiburg
1 kiến tạo · điểm 6.58
K. Goto
K. Goto
SC Freiburg
1 kiến tạo · điểm 6.51

SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ vị trí thứ 3 với 13 điểm. Để giữ vững tham vọng đó, đội khách cần một kết quả tốt trước FC Augsburg, đội đứng thứ 9 với 9 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 31/10/2026 trên sân WWK Arena.

Freiburg giữ vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng

Với 13 điểm, SC Freiburg đang nằm trong nhóm đầu bảng và có lợi thế rõ rệt so với chủ nhà. FC Augsburg xếp thứ 9 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Chiến thắng sẽ giúp Freiburg củng cố vị trí và tiếp tục bám sát cuộc đua phía trên, còn Augsburg có cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Phong độ: Augsburg bền bỉ, Freiburg thiếu ổn định

FC Augsburg đang có chuỗi kết quả khá chắc chắn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận, trong đó thắng ở trận mới nhất. Việc hòa nhiều cho thấy chủ nhà khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tận dụng được các cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Ngược lại, phong độ của SC Freiburg có nhiều biến động. Đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, Freiburg vừa giành chiến thắng ở trận gần đây nhất, chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đây có thể là tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Augsburg thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước SC Freiburg. Xu hướng này cho thấy Augsburg thường làm khó được đối thủ, nhất là khi hai đội cầm hòa nhau khá nhiều. Freiburg chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần đây, nên họ không thể xem nhẹ đối thủ dù đang xếp trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang tới những câu chuyện khác nhau. Freiburg cần sự ổn định để biến vị trí thứ 3 thành bàn đạp bám đuổi ngôi đầu. Họ vừa tìm lại mạch thắng, nhưng chuỗi kết quả không đồng đều gần đây vẫn là dấu hỏi.

Về phần mình, Augsburg có lợi thế sân nhà, khả năng giữ nhịp độ ổn định và thành tích đối đầu khả quan. Điều chủ nhà cần cải thiện là hiệu quả chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng, vì 3 trận hòa trong 5 lượt gần nhất đã khiến họ mất điểm.

Nhận định

Freiburg có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và đang mang tâm lý của đội vừa thắng. Tuy nhiên, thế đối đầu và sự chắc chắn của Augsburg khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Một cuộc cạnh tranh sít sao là kịch bản hợp lý nhất. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào giữ được kỷ luật tốt hơn và tận dụng tốt hơn các cơ hội trên sân WWK Arena.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Augsburg · 2 thắng2 hòaSC Freiburg · 1 thắng
18/01/2026
FC Augsburg
2 - 2
SC Freiburg
Hòa
23/08/2025
SC Freiburg
1 - 3
FC Augsburg
FA
02/03/2025
FC Augsburg
0 - 0
SC Freiburg
Hòa
19/10/2024
SC Freiburg
3 - 1
FC Augsburg
SF
26/02/2024
FC Augsburg
2 - 1
SC Freiburg
FA
FC Augsburg
5 trận gần nhất
THBHH
7
Trận
2-3-2
T-H-B
17
Ghi (TB 2.4)
13
Thủng lưới
SC Freiburg
5 trận gần nhất
TBBBT
7
Trận
4-1-2
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München7520+1917TTHTT
2Borussia Dortmund7520+817THHTT
3SC Freiburg7412+713BBTHT
4Bayer Leverkusen7412+413BTTTH
8FSV Mainz 058314010BBTBT
9FC Augsburg7232+49HBHBH
101899 Hoffenheim730409TTBBT
Tình hình lực lượng
FC Augsburg
J. Bah (Red Card)
N. Banks (Knee Injury)
C. Brackelmann (Concussion)
S. Mounie (Injury)
J. Bah (Red Card)
N. Banks (Knee Injury)
C. Brackelmann (Concussion)
S. Mounie (Injury)
SC Freiburg
P. Treu (Ankle Injury)
B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)
P. Treu (Ankle Injury)
B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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