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FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 16:20

Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi có chuyến làm khách trên sân WWK Arena của đội đầu bảng FC Augsburg vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026.

FC Augsburg2 - 2Bayer LeverkusenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Augsburg tiếp đón Bayer Leverkusen.

  • 12'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 42% - 58% Bayer Leverkusen, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 3.

  • 18'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-1)

    Phút 18': Christian Kofane (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Edmond Tapsoba). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Augsburg 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 49% - 51% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Noahkai Banks (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • 50'BÀN THẮNG! FC Augsburg (1-1)

    Phút 50': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Hennes Behrens). Tỷ số: 1 - 1.

  • 55'BÀN THẮNG! FC Augsburg (2-1)

    Phút 55': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Fabian Rieder). Tỷ số: 2 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (FC Augsburg): Alexis Claude-Maurice vào sân thay Arijon Ibrahimovic.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': M. Baum (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 61'VAR

    Phút 61': Bàn thắng không được công nhận — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

  • 61'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 42% - 58% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Bayer Leverkusen): Patrik Schick vào sân thay Christian Kofane.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Bayer Leverkusen): Guéla Doué vào sân thay Jarell Quansah.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Guéla Doué (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 73'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 40% - 60% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 22 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 9; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 3 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Afonso Moreira.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Bayer Leverkusen): Martin Terrier vào sân thay Ignacio Ezequiel Agustín Fernández Carballo.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Augsburg): Seol Young-woo vào sân thay Marius Wolf.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Robin Fellhauer.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FC Augsburg): Yannik Keitel vào sân thay Han-Noah Massengo.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FC Augsburg): Rodrigo Ribeiro vào sân thay Michael Gregoritsch.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Bayer Leverkusen): Lucas Vázquez vào sân thay Facundo Medina.

  • 85'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 38% - 62% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 25 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 13; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 2.

  • 89'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-2)

    Phút 89': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Malik Tillman). Tỷ số: 2 - 2.

  • KTKết thúc: FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:26 12/09/2026

Đội hình chính thức
FC Augsburg
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez
1
F. Dahmen
40
Noahkai Kai Daniel Banks
5
C. Matsima
2
Brackelmann
27
M. Wolf
4
H. Massengo
32
F. Rieder
16
Hennes Behrens
21
Ibrahimović
19
R. Fellhauer
11
Gregoritsch
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
2
F. Medina
3
Miguel Gutiérrez
6
E. Fernández
24
Aleix García
19
M. Diaby
30
I. Maza
9
Afonso Moreira
35
Christian Kofane
Dự bị
FC Augsburg
10 M. Kömür22 N. Labrović39 U. Ogundu7 Seol Young-Woo35 Abdulay Bah20 Claude-Maurice9 Rodrigo Ribeiro6 J. Gouweleeuw14 Y. Keitel
Bayer Leverkusen
5 L. Badé28 J. Blaswich20 G. Doué7 J. Hofmann17 Lucas Vázquez14 P. Schick11 M. Terrier10 M. Tillman8 R. Andrich
Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026
FC AugsburgThống kêBayer Leverkusen
37%
Kiểm soát bóng
63%
8
Dứt điểm
30
5
Trúng đích
5
2
Phạt góc
14
6
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
M. Gregoritsch
Gregoritsch
FC Augsburg
2 bàn
P. Schick
P. Schick
Bayer Leverkusen
1 bàn
Christian Kofane
Christian Kofane
Bayer Leverkusen
1 bàn
F. Rieder
F. Rieder
FC Augsburg
1 kiến tạo · điểm 7.35
E. Tapsoba
E. Tapsoba
Bayer Leverkusen
1 kiến tạo · điểm 7.12
Hennes Behrens
Hennes Behrens
FC Augsburg
1 kiến tạo · điểm 6.39

Cuộc chạm trán giữa FC Augsburg và Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động WWK Arena đang thu hút nhiều sự quan tâm. Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà FC Augsburg bước vào màn so tài với vị thế đầy tự tin ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Khởi đầu ấn tượng của FC Augsburg

Đội chủ sân WWK Arena đang có màn khởi đầu vô cùng thuận lợi với phong độ thăng hoa. FC Augsburg đã toàn thắng cả 2 trận đấu gần nhất, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm tuyệt đối. Thành tích ấn tượng này giúp họ chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Sự hưng phấn về mặt tinh thần cùng điểm tựa sân nhà WWK Arena sẽ là những yếu tố quan trọng giúp FC Augsburg triển khai thế trận chủ động nhằm duy trì mạch trận ấn tượng và củng cố vị trí của mình.

Nỗ lực bám đuổi của Bayer Leverkusen

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen bước vào trận đấu này với mục tiêu giành điểm số tối đa để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Qua 2 lượt trận gần nhất, đội khách đã có được 1 chiến thắng và phải nhận 1 thất bại. Với 3 điểm hiện có, Bayer Leverkusen đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách về điểm số với nhóm dẫn đầu đòi hỏi Bayer Leverkusen phải thi đấu tập trung và quyết tâm cao độ. Chuyến làm khách lần này là cơ hội để họ tìm kiếm kết quả có lợi nhằm cải thiện thành tích điểm số trên bảng xếp hạng.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Bayer Leverkusen đang nắm giữ lợi thế nhỉnh hơn. Cụ thể, đội khách đã giành chiến thắng 3 trận, không để xảy ra kết quả hòa nào, trong khi FC Augsburg giành chiến thắng trong 2 trận đấu.

Cuộc so tài sắp tới hứa hẹn diễn ra giằng co và quyết liệt. FC Augsburg sở hữu lợi thế sân nhà và phong độ toàn thắng, trong khi Bayer Leverkusen nắm giữ ưu thế đối đầu cùng động lực mạnh mẽ để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Augsburg · 2 thắng0 hòaBayer Leverkusen · 3 thắng
18/04/2026
Bayer Leverkusen
1 - 2
FC Augsburg
FA
06/12/2025
FC Augsburg
2 - 0
Bayer Leverkusen
FA
26/04/2025
Bayer Leverkusen
2 - 0
FC Augsburg
BL
14/12/2024
FC Augsburg
0 - 2
Bayer Leverkusen
BL
18/05/2024
Bayer Leverkusen
2 - 1
FC Augsburg
BL
FC Augsburg
5 trận gần nhất
TTTBT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 3.5)
1
Thủng lưới
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TBTTB
2
Trận
1-0-1
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Augsburg2200+66TT
2SC Freiburg2200+46TT
3Borussia Dortmund2200+36TT
7FC Schalke 043111-14THB
8Bayer Leverkusen2101+33TB
9RB Leipzig2101+13BT
Tình hình lực lượng
FC Augsburg
T. Breithaupt (Injury)
S. Mounie (Injury)
A. Kade (Injury)
F. Sakar (Ankle Injury)
S. Suso (Muscle Injury)
T. Breithaupt (Injury)
S. Mounie (Injury)
A. Kade (Injury)
Bayer Leverkusen
M. Culbreath (Injury)
K. Eichhorn (Illness)
N. Tella (Injury)
M. Culbreath (Injury)
K. Eichhorn (Illness)
N. Tella (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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