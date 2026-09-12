FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen: Hai đội chia điểm Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi có chuyến làm khách trên sân WWK Arena của đội đầu bảng FC Augsburg vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026.

FC Augsburg 2 - 2 Bayer Leverkusen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Augsburg tiếp đón Bayer Leverkusen.

12' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 42% - 58% Bayer Leverkusen, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 3.

18' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-1) Phút 18': Christian Kofane (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Edmond Tapsoba). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Augsburg 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

37' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 49% - 51% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Noahkai Banks (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 1.

50' BÀN THẮNG! FC Augsburg (1-1) Phút 50': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Hennes Behrens). Tỷ số: 1 - 1.

55' BÀN THẮNG! FC Augsburg (2-1) Phút 55': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Fabian Rieder). Tỷ số: 2 - 1.

58' Thay người Phút 58' (FC Augsburg): Alexis Claude-Maurice vào sân thay Arijon Ibrahimovic.

60' Thẻ vàng Phút 60': M. Baum (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Dissent).

61' VAR Phút 61': Bàn thắng không được công nhận — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

61' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 42% - 58% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Bayer Leverkusen): Patrik Schick vào sân thay Christian Kofane.

63' Thay người Phút 63' (Bayer Leverkusen): Guéla Doué vào sân thay Jarell Quansah.

72' Thẻ vàng Phút 72': Guéla Doué (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

73' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 40% - 60% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 22 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 9; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 3 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Afonso Moreira.

76' Thay người Phút 76' (Bayer Leverkusen): Martin Terrier vào sân thay Ignacio Ezequiel Agustín Fernández Carballo.

77' Thay người Phút 77' (FC Augsburg): Seol Young-woo vào sân thay Marius Wolf.

77' Thay người Phút 77' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Robin Fellhauer.

85' Thay người Phút 85' (FC Augsburg): Yannik Keitel vào sân thay Han-Noah Massengo.

85' Thay người Phút 85' (FC Augsburg): Rodrigo Ribeiro vào sân thay Michael Gregoritsch.

85' Thay người Phút 85' (Bayer Leverkusen): Lucas Vázquez vào sân thay Facundo Medina.

85' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 38% - 62% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 25 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 13; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 2.

89' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-2) Phút 89': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Malik Tillman). Tỷ số: 2 - 2.

KT Kết thúc: FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:26 12/09/2026

Đội hình chính thức FC Augsburg Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez 1 F. Dahmen 40 Noahkai Kai Daniel Banks 5 C. Matsima 2 Brackelmann 27 M. Wolf 4 H. Massengo 32 F. Rieder 16 Hennes Behrens 21 Ibrahimović 19 R. Fellhauer 11 Gregoritsch 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 2 F. Medina 3 Miguel Gutiérrez 6 E. Fernández 24 Aleix García 19 M. Diaby 30 I. Maza 9 Afonso Moreira 35 Christian Kofane Dự bị FC Augsburg 10 M. Kömür 22 N. Labrović 39 U. Ogundu 7 Seol Young-Woo 35 Abdulay Bah 20 Claude-Maurice 9 Rodrigo Ribeiro 6 J. Gouweleeuw 14 Y. Keitel Bayer Leverkusen 5 L. Badé 28 J. Blaswich 20 G. Doué 7 J. Hofmann 17 Lucas Vázquez 14 P. Schick 11 M. Terrier 10 M. Tillman 8 R. Andrich Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026

FC Augsburg Thống kê Bayer Leverkusen 37% Kiểm soát bóng 63% 8 Dứt điểm 30 5 Trúng đích 5 2 Phạt góc 14 6 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Gregoritsch FC Augsburg 2 bàn P. Schick Bayer Leverkusen 1 bàn Christian Kofane Bayer Leverkusen 1 bàn F. Rieder FC Augsburg 1 kiến tạo · điểm 7.35 E. Tapsoba Bayer Leverkusen 1 kiến tạo · điểm 7.12 Hennes Behrens FC Augsburg 1 kiến tạo · điểm 6.39

Cuộc chạm trán giữa FC Augsburg và Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động WWK Arena đang thu hút nhiều sự quan tâm. Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà FC Augsburg bước vào màn so tài với vị thế đầy tự tin ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Khởi đầu ấn tượng của FC Augsburg

Đội chủ sân WWK Arena đang có màn khởi đầu vô cùng thuận lợi với phong độ thăng hoa. FC Augsburg đã toàn thắng cả 2 trận đấu gần nhất, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm tuyệt đối. Thành tích ấn tượng này giúp họ chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Sự hưng phấn về mặt tinh thần cùng điểm tựa sân nhà WWK Arena sẽ là những yếu tố quan trọng giúp FC Augsburg triển khai thế trận chủ động nhằm duy trì mạch trận ấn tượng và củng cố vị trí của mình.

Nỗ lực bám đuổi của Bayer Leverkusen

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen bước vào trận đấu này với mục tiêu giành điểm số tối đa để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Qua 2 lượt trận gần nhất, đội khách đã có được 1 chiến thắng và phải nhận 1 thất bại. Với 3 điểm hiện có, Bayer Leverkusen đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách về điểm số với nhóm dẫn đầu đòi hỏi Bayer Leverkusen phải thi đấu tập trung và quyết tâm cao độ. Chuyến làm khách lần này là cơ hội để họ tìm kiếm kết quả có lợi nhằm cải thiện thành tích điểm số trên bảng xếp hạng.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Bayer Leverkusen đang nắm giữ lợi thế nhỉnh hơn. Cụ thể, đội khách đã giành chiến thắng 3 trận, không để xảy ra kết quả hòa nào, trong khi FC Augsburg giành chiến thắng trong 2 trận đấu.

Cuộc so tài sắp tới hứa hẹn diễn ra giằng co và quyết liệt. FC Augsburg sở hữu lợi thế sân nhà và phong độ toàn thắng, trong khi Bayer Leverkusen nắm giữ ưu thế đối đầu cùng động lực mạnh mẽ để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Augsburg · 2 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 3 thắng Bayer Leverkusen 1 - 2 FC Augsburg FA FC Augsburg 2 - 0 Bayer Leverkusen FA Bayer Leverkusen 2 - 0 FC Augsburg BL FC Augsburg 0 - 2 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 2 - 1 FC Augsburg BL

FC Augsburg 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 1 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T B T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Augsburg 2 2 0 0 +6 6 T T 2 SC Freiburg 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 +3 6 T T … 7 FC Schalke 04 3 1 1 1 -1 4 T H B 8 Bayer Leverkusen 2 1 0 1 +3 3 T B 9 RB Leipzig 2 1 0 1 +1 3 B T …

Tình hình lực lượng FC Augsburg ✚ T. Breithaupt (Injury) ✚ S. Mounie (Injury) ✚ A. Kade (Injury) ✚ F. Sakar (Ankle Injury) ✚ S. Suso (Muscle Injury) ✚ T. Breithaupt (Injury) ✚ S. Mounie (Injury) ✚ A. Kade (Injury) Bayer Leverkusen ✚ M. Culbreath (Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ N. Tella (Injury) ✚ M. Culbreath (Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ N. Tella (Injury)