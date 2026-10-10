FC Augsburg 2-2 Bayern München: Hai đội chia điểm
Chuyến hành quân đến sân WWK Arena vào lúc 20h30 ngày 10/10 là thời cơ then chốt để Bayern München bám đuổi ngôi đầu khi chạm trán FC Augsburg đang đứng thứ 5.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Augsburg tiếp đón Bayern München.
- 1'BÀN THẮNG! FC Augsburg (1-0)
Phút 1': Robin Fellhauer (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FC Augsburg 26% - 74% Bayern München, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.
- 25'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FC Augsburg 34% - 66% Bayern München, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 37'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FC Augsburg 33% - 67% Bayern München, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Chrislain Matsima (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FC Augsburg 33% - 67% Bayern München, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 0.
- 51'VAR
Phút 51': Bàn thắng không được công nhận — Luis Díaz (Bayern München).
- 55'BÀN THẮNG! Bayern München (1-1)
Phút 55': Ismael Saibari (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 1 - 1.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Hennes Behrens (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thay người
Phút 62' (FC Augsburg): Anton Kade vào sân thay Seol Young-woo.
- 62'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FC Augsburg 35% - 65% Bayern München, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 0.
- 64'BÀN THẮNG! FC Augsburg (2-1)
Phút 64': Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 67'Thay người
Phút 67' (Bayern München): Nathaniel Brown vào sân thay Josip Stanišić.
- 67'Thay người
Phút 67' (Bayern München): Serge Gnabry vào sân thay Ismael Saibari.
- 74'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FC Augsburg 35% - 65% Bayern München, dứt điểm 10 - 18 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 1.
- 75'Thay người
Phút 75' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Rodrigo Ribeiro.
- 80'BÀN THẮNG! Bayern München (2-2)
Phút 80': Nathaniel Brown (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 2 - 2.
- 82'Thay người
Phút 82' (FC Augsburg): Michael Gregoritsch vào sân thay Arijon Ibrahimovic.
- 82'Thay người
Phút 82' (FC Augsburg): Jeffrey Gouweleeuw vào sân thay Juma Bah.
- 86'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FC Augsburg 33% - 67% Bayern München, dứt điểm 11 - 25 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 5 - 7; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 5 - 2.
- 87'Thay người
Phút 87' (Bayern München): Tom Bischof vào sân thay Aleksandar Pavlović.
- 87'Thay người
Phút 87' (Bayern München): Lennart Karl vào sân thay Luis Díaz.
- KTKết thúc: FC Augsburg 2-2 Bayern München
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 22:36 10/10/2026
Bayern München bước vào màn so tài tại sân WWK Arena với mục tiêu giành trọn điểm số nhằm tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Cuộc đọ sức giữa FC Augsburg và Bayern München diễn ra vào lúc 20h30 ngày 10/10/2026, đánh dấu màn thử thách đáng chú ý cho tham vọng của đội khách trước một đối thủ đang bám sát nhóm dẫn đầu.
Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi ngôi đầu
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Bayern München đang nắm giữ vị trí thứ 2 với 10 điểm. Vị thế này đặt đội bóng xứ Bavaria vào thế bám đuổi quyết liệt với đội xếp trên, nơi mỗi vòng đấu đều mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua tranh ngôi vị cao nhất.
Ở bên kia chiến tuyến, FC Augsburg đang cho thấy sự tiến bộ rõ nét khi đứng ở vị trí thứ 5 với 7 điểm. Với khoảng cách chỉ 3 điểm so với chính Bayern München, đội chủ nhà có cơ hội san bằng điểm số nếu tạo nên bất ngờ trên sân nhà WWK Arena.
Phân tích phong độ thực tế của hai câu lạc bộ
Phong độ thi đấu thời gian qua của Bayern München tiếp tục duy trì được sự ổn định cần thiết. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, họ bước vào trận đấu này với mạch trận bất bại, trong đó chiến thắng ở lần ra sân gần nhất tiếp thêm sự tự tin cho mục tiêu giành trọn vẹn điểm số trên sân khách.
Về phía đội chủ nhà, FC Augsburg cũng thể hiện sự cải thiện tích cực về mặt kết quả. Thành tích 4 trận gần nhất của họ ghi nhận 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Điểm tựa tinh thần của Augsburg đến từ việc họ vừa giành được 2 chiến thắng liên tiếp ở những lần ra quân gần đây nhất.
Ưu thế lịch sử đối đầu và nhận định thế trận
Mặc dù Augsburg đang đạt phong độ tốt, lịch sử chạm trán trực tiếp lại nghiêng rõ rệt về phía Bayern München. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Bayern München chiếm thế áp đảo với 4 chiến thắng, trong khi FC Augsburg chỉ có 1 lần giành thắng lợi và không có kết quả hòa nào giữa hai đội.
Với vị thế của đội bóng đang bám đuổi vị trí dẫn đầu cùng điểm tựa áp đảo từ thành tích đối đầu, Bayern München được đánh giá nắm nhiều lợi thế hơn trong việc kiểm soát trận đấu. Dẫu vậy, việc FC Augsburg đang duy trì sự hưng phấn từ hai trận thắng liên tiếp sẽ khiến chuyến làm khách của Bayern München tại WWK Arena trở nên đầy thử thách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)