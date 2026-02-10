FC Augsburg 2-2 Hertha BSC: Hai đội chia điểm FC Augsburg chạm trán Hertha BSC lúc 18h00 ngày 02/10 trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều thể hiện phong độ ấn tượng cùng quyết tâm giành kết quả tích cực.

FC Augsburg 2 - 2 Hertha BSC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Augsburg tiếp đón Hertha BSC.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: FC Augsburg 2-2 Hertha BSC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 20:10 02/10/2026

Cuộc so tài giữa FC Augsburg và Hertha BSC diễn ra vào lúc 18:00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều đang có phong độ thi đấu rất tích cực. Tâm lý hưng phấn cùng sự tự tin tích lũy qua những trận đấu vừa qua là tiền đề để đôi bên tạo ra thế trận sòng phẳng ngay từ những phút đầu.

Điểm tựa phong độ của đôi bên

Đội chủ nhà FC Augsburg bước vào màn chạm trán này sau khi trải qua chuỗi 5 trận gần nhất với thành tích 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đáng chú ý, việc giành được 2 thắng lợi trong giai đoạn này phản ánh sự hiệu quả trong khâu tổ chức lối chơi mỗi khi các vị trí tìm được sự kết nối nhịp nhàng. Điểm tựa sân nhà cùng sự hưng phấn từ những kết quả khả quan trước đó sẽ tiếp thêm động lực lớn cho Augsburg.

Ở phía đối diện, Hertha BSC thậm chí còn thể hiện sự ổn định ấn tượng hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện này duy trì thành tích bất bại khi giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý hơn, hai thắng lợi liên tiếp trong các trận đấu mới đây là minh chứng rõ nét cho thấy hệ thống vận hành của Hertha BSC đang vào guồng và đạt được độ trơn tru rất cao.

Cán cân từ thành tích đối đầu gần đây

Bên cạnh sự hưng phấn về mặt phong độ, Hertha BSC còn nắm giữ lợi thế tâm lý đáng kể khi nhìn vào lịch sử chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hertha BSC hoàn toàn chiếm ưu thế với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi FC Augsburg chưa có được thắng lợi nào.

Dẫu vậy, những con số trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo khi tính chất của mỗi trận đấu luôn có sự khác biệt. Với việc FC Augsburg cũng đang sở hữu phong độ tốt và tinh thần thi đấu lên cao, đội bóng hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một thế trận cân bằng và tìm kiếm kết quả có lợi trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Kỳ vọng vào thế trận cởi mở

Trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi sự sắc bén trong khâu tận dụng thời cơ cũng như mức độ tập trung của các tuyến. Hertha BSC với chuỗi trận bất bại chắc chắn sẽ hướng đến việc duy trì sự chủ động, trong khi FC Augsburg với điểm tựa sân bãi sẵn sàng thi đấu quyết liệt nhằm phá vỡ sự lấn lướt của đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Augsburg · 0 thắng 1 hòa Hertha BSC · 4 thắng Hertha Berlin 2 - 0 FC Augsburg HB FC Augsburg 0 - 2 Hertha Berlin HB FC Augsburg 0 - 1 Hertha Berlin HB Hertha Berlin 1 - 1 FC Augsburg Hòa Hertha Berlin 2 - 1 FC Augsburg HB

FC Augsburg 5 trận gần nhất B H T T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 21 Ghi (TB 4.2) 12 Thủng lưới Hertha BSC 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 38 Ghi (TB 4.8) 10 Thủng lưới