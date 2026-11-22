FC Augsburg 3-1 FSV Mainz 05: FC Augsburg giành chiến thắng Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý: FC Augsburg thua 3, Mainz 05 thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu 21h30 ngày 22/11.

FC Augsburg 3 - 1 FSV Mainz 05 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Augsburg tiếp đón FSV Mainz 05.

12' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 59% - 41% FSV Mainz 05, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

19' BÀN THẮNG! FC Augsburg (1-0) Phút 19': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 60% - 40% FSV Mainz 05, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' BÀN THẮNG! FC Augsburg (2-0) Phút 36': Juma Bah (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

36' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 66% - 34% FSV Mainz 05, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

43' Thẻ đỏ Phút 43': M. Baum (FC Augsburg) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).

43' Thẻ vàng Phút 43': Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Argument).

44' Thẻ vàng Phút 44': Robin Fellhauer (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

45' VAR Phút 45': Card upgrade cancelled — Robin Fellhauer (FC Augsburg).

45' Thay người Phút 45' (FSV Mainz 05): Ransford Königsdörffer vào sân thay Paul Nebel.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! FC Augsburg (3-0) Phút 48': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

51' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (3-1) Phút 51': Ransford Königsdörffer (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Danny da Costa). Tỷ số: 3 - 1.

51' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 64% - 36% FSV Mainz 05, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 2.

63' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 59% - 41% FSV Mainz 05, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 0 - 2.

64' Thay người Phút 64' (FC Augsburg): Arijon Ibrahimovic vào sân thay Alexis Claude-Maurice.

68' Thay người Phút 68' (FSV Mainz 05): Silvan Widmer vào sân thay Anthony Caci.

68' Thay người Phút 68' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.

73' Thay người Phút 73' (FC Augsburg): Seol Young-woo vào sân thay Marius Wolf.

73' Thay người Phút 73' (FC Augsburg): Uchenna Ogundu vào sân thay Michael Gregoritsch.

75' Thẻ vàng Phút 75': Stefan Posch (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

75' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 54% - 46% FSV Mainz 05, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 5.

76' Thẻ vàng Phút 76': Silvan Widmer (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (FSV Mainz 05): Eric Martel vào sân thay Danny da Costa.

85' Thay người Phút 85' (FSV Mainz 05): Rael Nakuzola vào sân thay Phillipp Mwene.

87' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: FC Augsburg 51% - 49% FSV Mainz 05, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 2 - 5.

90+3' Thay người Phút 90+3' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Anton Kade.

KT Kết thúc: FC Augsburg 3-1 FSV Mainz 05 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 23:25 22/11/2026

Đội hình chính thức FC Augsburg Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum FSV Mainz 05 Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV U. Fischer 1 F. Dahmen 14 Y. Keitel 35 Abdulay Bah 16 Hennes Behrens 19 R. Fellhauer 37 T. Schnitzer 32 F. Rieder 27 M. Wolf 30 A. Kade 20 Claude-Maurice 11 Gregoritsch 27 R. Zentner 21 D. da Costa 4 S. Posch 48 K. Potulski 6 K. Sano 19 A. Caci 10 N. Amiri 8 P. Nebel 2 P. Mwene 23 S. Becker 9 P. Tietz Dự bị FC Augsburg 39 U. Ogundu 9 Rodrigo Ribeiro 7 Seol Young-Woo 18 T. Breithaupt 38 Loris Husic 8 K. Suso 21 Ibrahimović 10 M. Kömür 22 N. Labrović FSV Mainz 05 11 Königsdörffer 7 Lee Jae-Sung 15 L. Maloney 5 E. Martel 47 R. Nakuzola 1 A. Schwolow 30 S. Widmer 3 F. Gruber 17 B. Hollerbach Cập nhật đội hình lúc 21:04 22/11/2026

FC Augsburg Thống kê FSV Mainz 05 50% Kiểm soát bóng 50% 21 Dứt điểm 7 9 Trúng đích 4 6 Phạt góc 0 10 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Gregoritsch FC Augsburg 2 bàn Abdulay Bah FC Augsburg 1 bàn Königsdörffer FSV Mainz 05 1 bàn D. da Costa FSV Mainz 05 1 kiến tạo · điểm 6.07 Y. Keitel FC Augsburg Điểm 7.43 T. Schnitzer FC Augsburg Điểm 7.26

FC Augsburg và FSV Mainz 05 gặp nhau lúc 21h30 ngày 22/11/2026 tại WWK Arena, khi cả hai đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số ở trận này đều có giá trị.

Hai chuỗi phong độ đều thiếu thuyết phục

FC Augsburg thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà vừa thua hai trận gần đây nhất. Trước đó họ có một chiến thắng và một trận hòa, nhưng chưa đủ để tạo thành chuỗi ổn định.

Phong độ của FSV Mainz 05 còn đáng lo hơn. Đội khách thua cả 4 trận gần nhất, và chiến thắng duy nhất trong 5 trận nằm ở lần ra sân xa nhất. Họ đang cần một trận đấu để chấm dứt mạch thất bại kéo dài.

Thế đối đầu nghiêng về FSV Mainz 05

Lịch sử gặp nhau gần đây đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FSV Mainz 05 thắng 4 trận, hai đội hòa 1 trận, còn FC Augsburg chưa thắng trận nào.

Thành tích này là lợi thế về mặt tâm lý cho FSV Mainz 05. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của họ kém xa những lần chạm trán trước đó, nên lợi thế ấy chưa chắc phát huy tác dụng.

Bảng xếp hạng sát nút

FSV Mainz 05 đang đứng thứ 12 với 10 điểm. FC Augsburg xếp thứ 15 với 9 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm cho thấy kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Với đội chủ nhà, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ vượt lên đối thủ trực tiếp. Với đội khách, một kết quả tốt sẽ giúp họ giữ khoảng cách và chấm dứt chuỗi thua.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều bước vào trận với áp lực phải có kết quả. Vì vậy, khả năng giữ sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ quan trọng không kém chất lượng chuyên môn. Đội nào ổn định hơn trong những tình huống then chốt sẽ có cơ hội chiếm ưu thế.

FC Augsburg có lợi thế sân nhà nhưng thiếu sự ổn định trong thời gian qua. FSV Mainz 05 có thành tích đối đầu tốt nhưng đang mang theo chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Phong độ gần đây khá tương đồng, trong khi thế đối đầu nghiêng về FSV Mainz 05. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính và ít rủi ro từ cả hai phía là kịch bản dễ xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Augsburg · 0 thắng 1 hòa FSV Mainz 05 · 4 thắng FSV Mainz 05 2 - 0 FC Augsburg FM0 FC Augsburg 1 - 4 FSV Mainz 05 FM0 FSV Mainz 05 0 - 0 FC Augsburg Hòa FC Augsburg 2 - 3 FSV Mainz 05 FM0 FSV Mainz 05 1 - 0 FC Augsburg FM0

FC Augsburg 5 trận gần nhất B B T H B 9 Trận 2-3-4 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 20 Thủng lưới FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B B B B T 9 Trận 3-1-5 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 11 Hamburger SV 9 4 0 5 -10 12 T B B T T 12 FSV Mainz 05 9 3 1 5 -1 10 B B B T B 13 1. FC Köln 10 2 4 4 -4 10 H B H H B 14 SC Paderborn 07 10 2 4 4 -7 10 B H H T H 15 FC Augsburg 9 2 3 4 0 9 B B H B H 16 FC Schalke 04 10 1 4 5 -6 7 H B B H B …

Tình hình lực lượng FC Augsburg ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ C. Brackelmann (Illness) ✚ H. Massengo (Muscle Injury) ✚ C. Matsima (Groin Injury) ✚ S. Mounie (Injury) FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone)