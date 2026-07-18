FC Basel 1893 0-0 Juventus: Hai đội chia điểm FC Basel 1893 bước vào cuộc gặp Juventus với phong độ thiếu ổn định, trong khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc bất phân thắng bại.

FC Basel 1893 0 - 0 Juventus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Basel 1893 tiếp đón Juventus.

29' Thay người Phút 29' (Juventus): L. Openda vào sân thay J. Ekhator.

38' Thẻ vàng Phút 38': A. Cambiaso (Juventus) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): A. Licina vào sân thay V. Adzic.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): M. Perin vào sân thay M. Di Gregorio.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): A. Milik vào sân thay J. Boga.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): F. Miretti vào sân thay M. Locatelli.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): J. Rouhi vào sân thay A. Cambiaso.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): J. Cabal vào sân thay L. Kelly.

46' Thay người Phút 46' (FC Basel 1893): M. Salvi vào sân thay J. Omlin.

46' Thay người Phút 46' (FC Basel 1893): Z. Celar vào sân thay A. Ajeti.

46' Thay người Phút 46' (FC Basel 1893): A. Sow vào sân thay X. Shaqiri.

47' Thay người Phút 47' (Juventus): J. Oboavwoduo vào sân thay E. Zhegrova.

47' Thay người Phút 47' (Juventus): D. Rugani vào sân thay F. Gatti.

47' Thay người Phút 47' (Juventus): Joao Mario vào sân thay P. Kalulu.

58' Hỏng phạt đền Phút 58': P. Otele (FC Basel 1893) sút hỏng phạt đền.

66' Thay người Phút 66' (FC Basel 1893): I. Salah vào sân thay P. Otele.

67' Thay người Phút 67' (FC Basel 1893): L. Leroy vào sân thay L. Thorell.

68' Thay người Phút 68' (FC Basel 1893): A. Bacanin vào sân thay K. Olaigbe.

78' Thay người Phút 78' (Juventus): A. Owusu vào sân thay A. Milik.

79' Thay người Phút 79' (FC Basel 1893): B. Omeragic vào sân thay K. Tsunemoto.

79' Thay người Phút 79' (FC Basel 1893): N. Vouilloz vào sân thay Metinho.

80' Thay người Phút 80' (FC Basel 1893): C. Louis vào sân thay M. Cisse.

85' Thẻ đỏ Phút 85': M. Salvi (FC Basel 1893) nhận thẻ đỏ.

86' Thay người Phút 86' (FC Basel 1893): Z. Celar rời sân.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': (Juventus) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: FC Basel 1893 0-0 Juventus Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:26 18/07/2026

FC Basel 1893 sẽ chạm trán Juventus tại St. Jakob-Park lúc 20h30 ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đội chủ nhà đang có phong độ chưa ổn định qua chuỗi năm trận gần nhất, còn lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa. Những yếu tố này khiến trận đấu được chờ đợi ở khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả trong các thời điểm quyết định.

FC Basel 1893 cần tìm lại sự ổn định

Chuỗi phong độ gần nhất của FC Basel 1893 là thua, thua, thắng, thua và hòa. Tính tổng thể, đội bóng này có một chiến thắng, một trận hòa và ba thất bại trong năm trận được ghi nhận. Diễn biến đó cho thấy Basel chưa duy trì được sự cân bằng cần thiết, đặc biệt khi kết quả bất lợi xuất hiện nhiều hơn những màn trình diễn tích cực.

Dù vậy, trận hòa gần nhất vẫn mang lại một điểm tựa nhất định về mặt tinh thần. Trên sân nhà St. Jakob-Park, FC Basel 1893 sẽ có cơ hội chủ động hơn trong cách nhập cuộc và tổ chức thế trận. Tuy nhiên, lợi thế sân bãi chỉ phát huy giá trị nếu đội chủ nhà hạn chế được những khoảng thời gian mất tập trung, vốn có thể khiến một trận đấu cân bằng chuyển hướng nhanh chóng.

Juventus đứng trước bài kiểm tra về khả năng kiểm soát

Dữ liệu được cung cấp không có thống kê phong độ gần đây, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của Juventus. Vì vậy, chưa thể đánh giá cụ thể mức độ ổn định của đội khách hoặc những điều chỉnh nhân sự có thể xuất hiện trong trận đấu này.

Trong bối cảnh đó, Juventus nhiều khả năng sẽ được đánh giá qua cách họ xử lý nhịp độ trận đấu. Nếu kiểm soát bóng tốt và giữ được cự ly giữa các tuyến, đội khách có thể giảm sức ép từ Basel. Ngược lại, việc để trận đấu diễn ra với tốc độ cao và nhiều pha chuyển trạng thái sẽ mở ra cơ hội cho cả hai bên, nhất là khi phong độ của đội chủ nhà đang có dấu hiệu dao động.

Thế đối đầu không tạo ra khoảng cách rõ ràng

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. FC Basel 1893 không thắng, Juventus cũng không thắng và hai bên hòa nhau. Xu hướng này không cho thấy sự áp đảo rõ rệt của bất kỳ đội bóng nào, đồng thời nhấn mạnh tính khó đoán của cuộc gặp sắp tới.

Với Basel, mục tiêu quan trọng là biến lợi thế sân nhà thành khả năng gây sức ép ổn định thay vì chỉ tạo ra những thời điểm bùng nổ ngắn. Với Juventus, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và khả năng kiên nhẫn trước sức ép sẽ có ý nghĩa lớn nếu đội khách muốn kiểm soát cục diện.

Nhận định trước trận

Đây là trận giao hữu, nhưng hai đội vẫn có những lý do riêng để hướng đến một màn trình diễn thuyết phục. FC Basel 1893 cần cải thiện chuỗi kết quả gồm ba thất bại trong năm trận gần nhất, trong khi Juventus phải chứng minh khả năng tạo khác biệt dù dữ liệu hiện có chưa cho phép đánh giá đầy đủ phong độ của đội khách.

Nhìn chung, thế trận có thể phụ thuộc vào việc đội nào duy trì được sự tập trung lâu hơn. Basel có điểm tựa sân nhà và động lực chấn chỉnh phong độ, còn Juventus sở hữu cơ hội kiểm soát trận đấu bằng kinh nghiệm tổ chức. Kết quả hòa ở lần gặp gần nhất cho thấy khoảng cách giữa hai bên chưa được thể hiện rõ, vì vậy trận đấu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi hiệu quả xử lý ở những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Basel 1893 · 0 thắng 1 hòa Juventus · 0 thắng FC Basel 1893 0 - 0 Juventus Hòa

FC Basel 1893 5 trận gần nhất H H B T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 19 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất H H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới