FC Cincinnati 0-2 Nashville SC: Nashville SC giành chiến thắng Cả FC Cincinnati và Nashville SC đều đang có phong độ cao, cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trước cuộc đối đầu lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại TQL Stadium.

FC Cincinnati 0 - 2 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Cincinnati tiếp đón Nashville SC.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Cincinnati 55% - 45% Nashville SC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Cincinnati 53% - 47% Nashville SC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

31' Thẻ vàng Phút 31': Obinna Nwobodo (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

39' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 49% - 51% Nashville SC, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 4.

41' Thẻ vàng Phút 41': Evander (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Thay người Phút 45' (FC Cincinnati): Miles Robinson vào sân thay Teenage Hadebe.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 45% - 55% Nashville SC, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 4.

61' BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1) Phút 61': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Andy Najar). Tỷ số: 0 - 1.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 3 - 4.

65' Thẻ vàng Phút 65': Kyle Smith (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (FC Cincinnati): Kenji Mboma Dem vào sân thay Tom Barlow.

66' Thay người Phút 66' (FC Cincinnati): Ender Jesús Echenique Peña vào sân thay David Douděra.

74' Thay người Phút 74' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Cristian Espinoza.

74' Thay người Phút 74' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay matthew corcoran.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 3 - 4.

81' Thay người Phút 81' (FC Cincinnati): Ayoub Jabbari vào sân thay Kyle Smith.

83' Thay người Phút 83' (Nashville SC): Alex Muyl vào sân thay Elias Saad.

83' Thay người Phút 83' (Nashville SC): josh bauer vào sân thay Andy Najar.

86' BÀN THẮNG! Nashville SC (0-2) Phút 86': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Patrick Yazbek). Tỷ số: 0 - 2.

87' Thay người Phút 87' (FC Cincinnati): José Martínez vào sân thay Obinna Nwobodo.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 46% - 54% Nashville SC, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 3 - 4.

88' Thẻ vàng Phút 88': Pavel Bucha (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thay người Phút 90' (Nashville SC): Warren Madrigal vào sân thay Hany Mukhtar.

90' Thẻ vàng Phút 90': Alex Muyl (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Maxwell Woledzi (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: FC Cincinnati 0-2 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 06:09 08/11/2026

Đội hình chính thức FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan 18 R. Celentano 24 K. Smith 15 T. Hadebe 11 S. Gidi 23 D. Douděra 20 P. Bucha 10 Evander 5 O. Nwobodo 29 Bryan Josías Ramírez León 9 K. Denkey 16 T. Barlow 99 B. Schwake 31 A. Najar 3 M. Woledzi 5 J. Maher 27 Baker-Whiting 8 P. Yazbek 16 M. Corcoran 11 E. Saad 7 C. Espinoza 9 S. Surridge 10 H. Mukhtar Dự bị FC Cincinnati 12 M. Robinson 22 G. Valenzuela 27 B. Anunga 66 E. Echenique 99 A. Jabbari 13 E. Louro 70 J. Martínez 17 K. Mboma Dem 2 A. Powell Nashville SC 22 J. Bauer 2 D. Lovitz 41 W. Madrigal 14 S. Mohammed 19 A. Muyl 20 E. Tagseth 21 T. Williams 1 J. Willis 6 B. Acosta Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026

FC Cincinnati Thống kê Nashville SC 49% Kiểm soát bóng 51% 14 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 5 6 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật S. Surridge Nashville SC 2 bàn P. Yazbek Nashville SC 1 kiến tạo · điểm 7.7 A. Najar Nashville SC 1 kiến tạo · điểm 7.29 B. Schwake Nashville SC Điểm 7.71 Baker-Whiting Nashville SC Điểm 7.2

FC Cincinnati và Nashville SC bước vào trận đấu tại TQL Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026 với trạng thái tâm lý hưng phấn. Cả hai đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất, tạo nên màn so tài giữa hai tập thể đang chơi tốt.

Hai đội cùng vào phom

FC Cincinnati thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà mở đầu chuỗi trận này bằng một trận thắng, sau đó là trận hòa rồi thêm hai chiến thắng liên tiếp. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi, cho thấy họ đã nhanh chóng lấy lại nhịp độ.

Trong khi đó, Nashville SC thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng đang đứng đầu chuỗi trận với một chiến thắng gần nhất, và xen kẽ các trận thắng bằng hai trận hòa. Đó là biểu hiện của một tập thể giữ được sự ổn định và khó bị đánh bại.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Về vị trí, Nashville SC đang đứng hạng 1 với 74 điểm. FC Cincinnati xếp hạng 7 với 46 điểm, kém đối thủ 28 điểm.

Tuy nhiên, khoảng cách này không phản ánh trọn vẹn sức mạnh hiện tại của đội chủ nhà. Phong độ 5 trận gần nhất của FC Cincinnati vẫn ngang Nashville SC về số trận thắng, và họ sẽ thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Cincinnati thắng 2, hòa 1 và Nashville SC thắng 2. Sự cân bằng tuyệt đối này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội thường không có bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Với lịch sử gặp nhau như vậy, trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ giằng co. Cả hai đều quen thuộc với cách chơi của nhau, và chỉ cần một khoảnh khắc tập trung tốt hơn cũng có thể tạo ra khác biệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Nashville SC sở hữu lợi thế về sự ổn định. Việc không thua trong 5 trận gần nhất và dẫn đầu bảng xếp hạng cho thấy họ biết cách giữ kết quả tốt ngay cả khi trận đấu không thuận lợi.

Ngược lại, FC Cincinnati có yếu tố sân nhà và tinh thần sau chuỗi thắng nhiều hơn hòa, thua. Nếu duy trì được nhịp độ vừa có, đội chủ nhà hoàn toàn đủ sức gây khó cho đội đầu bảng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ tương đồng nhưng vị thế khác nhau trên bảng xếp hạng. Nashville SC mạnh hơn về thành tích tổng thể, còn FC Cincinnati có lợi thế sân nhà và thế đối đầu cân bằng. Một trận đấu cân tài cân sức, nơi chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Cincinnati · 2 thắng 1 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 4 - 0 FC Cincinnati NS FC Cincinnati 2 - 1 Nashville SC FC Nashville SC 1 - 2 FC Cincinnati FC Nashville SC 2 - 2 FC Cincinnati Hòa FC Cincinnati 0 - 2 Nashville SC NS

FC Cincinnati 5 trận gần nhất T H T T B 33 Trận 12-10-11 T-H-B 67 Ghi (TB 2.0) 73 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T H T H T 33 Trận 22-8-3 T-H-B 69 Ghi (TB 2.1) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T … 6 Philadelphia Union 33 13 8 12 +11 47 B H B H T 7 FC Cincinnati 33 12 10 11 -6 46 T H T T B 8 Columbus Crew 33 13 5 15 +6 44 T T T T T …