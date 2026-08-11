FC Cincinnati 0-2 Nashville SC: Nashville SC giành chiến thắng
Cả FC Cincinnati và Nashville SC đều đang có phong độ cao, cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trước cuộc đối đầu lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại TQL Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Cincinnati tiếp đón Nashville SC.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: FC Cincinnati 55% - 45% Nashville SC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1.
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: FC Cincinnati 53% - 47% Nashville SC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': Obinna Nwobodo (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).
- 39'FC Cincinnati ép sân
Cầm bóng: FC Cincinnati 49% - 51% Nashville SC, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 4.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Evander (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Thay người
Phút 45' (FC Cincinnati): Miles Robinson vào sân thay Teenage Hadebe.
- 45+3'Thẻ vàng
Phút 45+3': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Cincinnati 45% - 55% Nashville SC, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 4.
- 61'BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1)
Phút 61': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Andy Najar). Tỷ số: 0 - 1.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Cincinnati 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 3 - 4.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': Kyle Smith (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thay người
Phút 66' (FC Cincinnati): Kenji Mboma Dem vào sân thay Tom Barlow.
- 66'Thay người
Phút 66' (FC Cincinnati): Ender Jesús Echenique Peña vào sân thay David Douděra.
- 74'Thay người
Phút 74' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Cristian Espinoza.
- 74'Thay người
Phút 74' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay matthew corcoran.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Cincinnati 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 3 - 4.
- 81'Thay người
Phút 81' (FC Cincinnati): Ayoub Jabbari vào sân thay Kyle Smith.
- 83'Thay người
Phút 83' (Nashville SC): Alex Muyl vào sân thay Elias Saad.
- 83'Thay người
Phút 83' (Nashville SC): josh bauer vào sân thay Andy Najar.
- 86'BÀN THẮNG! Nashville SC (0-2)
Phút 86': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Patrick Yazbek). Tỷ số: 0 - 2.
- 87'Thay người
Phút 87' (FC Cincinnati): José Martínez vào sân thay Obinna Nwobodo.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Cincinnati 46% - 54% Nashville SC, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 3 - 4.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Pavel Bucha (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thay người
Phút 90' (Nashville SC): Warren Madrigal vào sân thay Hany Mukhtar.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Alex Muyl (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Maxwell Woledzi (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: FC Cincinnati 0-2 Nashville SC
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 06:09 08/11/2026
FC Cincinnati và Nashville SC bước vào trận đấu tại TQL Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026 với trạng thái tâm lý hưng phấn. Cả hai đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất, tạo nên màn so tài giữa hai tập thể đang chơi tốt.
Hai đội cùng vào phom
FC Cincinnati thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà mở đầu chuỗi trận này bằng một trận thắng, sau đó là trận hòa rồi thêm hai chiến thắng liên tiếp. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi, cho thấy họ đã nhanh chóng lấy lại nhịp độ.
Trong khi đó, Nashville SC thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng đang đứng đầu chuỗi trận với một chiến thắng gần nhất, và xen kẽ các trận thắng bằng hai trận hòa. Đó là biểu hiện của một tập thể giữ được sự ổn định và khó bị đánh bại.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Về vị trí, Nashville SC đang đứng hạng 1 với 74 điểm. FC Cincinnati xếp hạng 7 với 46 điểm, kém đối thủ 28 điểm.
Tuy nhiên, khoảng cách này không phản ánh trọn vẹn sức mạnh hiện tại của đội chủ nhà. Phong độ 5 trận gần nhất của FC Cincinnati vẫn ngang Nashville SC về số trận thắng, và họ sẽ thi đấu trên sân nhà.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Cincinnati thắng 2, hòa 1 và Nashville SC thắng 2. Sự cân bằng tuyệt đối này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội thường không có bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.
Với lịch sử gặp nhau như vậy, trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ giằng co. Cả hai đều quen thuộc với cách chơi của nhau, và chỉ cần một khoảnh khắc tập trung tốt hơn cũng có thể tạo ra khác biệt.
Điểm then chốt của trận đấu
Nashville SC sở hữu lợi thế về sự ổn định. Việc không thua trong 5 trận gần nhất và dẫn đầu bảng xếp hạng cho thấy họ biết cách giữ kết quả tốt ngay cả khi trận đấu không thuận lợi.
Ngược lại, FC Cincinnati có yếu tố sân nhà và tinh thần sau chuỗi thắng nhiều hơn hòa, thua. Nếu duy trì được nhịp độ vừa có, đội chủ nhà hoàn toàn đủ sức gây khó cho đội đầu bảng.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ tương đồng nhưng vị thế khác nhau trên bảng xếp hạng. Nashville SC mạnh hơn về thành tích tổng thể, còn FC Cincinnati có lợi thế sân nhà và thế đối đầu cân bằng. Một trận đấu cân tài cân sức, nơi chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)