FC Cincinnati 1-0 Nashville SC: FC Cincinnati giành chiến thắng Trận đấu loại trực tiếp, thắng đi tiếp, thua dừng bước: FC Cincinnati gặp Nashville SC ở vòng 1/8 lúc 06:30 ngày 29/11/2026 tại TQL Stadium. Hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất.

FC Cincinnati 1 - 0 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Cincinnati tiếp đón Nashville SC.

13' Nashville SC ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 20% - 80% Nashville SC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 1.

25' Nashville SC ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 33% - 67% Nashville SC, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Nashville SC ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 38% - 62% Nashville SC, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Miles Robinson (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (FC Cincinnati): Ender Jesús Echenique Peña vào sân thay David Douděra.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' VAR Phút 48': Bàn thắng không được công nhận — Hany Mukhtar (Nashville SC).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 46% - 54% Nashville SC, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 1.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 45% - 55% Nashville SC, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Nashville SC): Jack Maher vào sân thay Jeisson Palacios.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 47% - 53% Nashville SC, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 1.

80' Thay người Phút 80' (FC Cincinnati): José Martínez vào sân thay Tom Barlow.

83' Thay người Phút 83' (Nashville SC): Edvard Sandvik Tagseth vào sân thay Patrick Yazbek.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Cincinnati 45% - 55% Nashville SC, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 8; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 1.

87' Thay người Phút 87' (FC Cincinnati): Kenji Mboma Dem vào sân thay Ender Jesús Echenique Peña.

87' Thay người Phút 87' (FC Cincinnati): Samuel Mawuena Gidi vào sân thay Pavel Bucha.

88' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-0) Phút 88': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Evander). Tỷ số: 1 - 0.

90' Thay người Phút 90' (Nashville SC): Warren Madrigal vào sân thay Reed Baker-Whiting.

90' Thay người Phút 90' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay matthew corcoran.

90+1' Thay người Phút 90+1' (FC Cincinnati): Alvas Powell vào sân thay Evander.

90+10' Thẻ vàng Phút 90+10': Julian Malatini (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: FC Cincinnati 1-0 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 08:41 29/11/2026

Đội hình chính thức FC Cincinnati Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Pat Noonan Nashville SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Callaghan 18 R. Celentano 12 M. Robinson 6 J. Malatini 24 K. Smith 23 D. Douděra 20 P. Bucha 5 O. Nwobodo 3 T. Malacia 10 Evander 16 T. Barlow 9 K. Denkey 99 B. Schwake 31 A. Najar 4 J. Palacios 3 M. Woledzi 27 Baker-Whiting 8 P. Yazbek 16 M. Corcoran 7 C. Espinoza 10 H. Mukhtar 11 E. Saad 9 S. Surridge Dự bị FC Cincinnati 99 A. Jabbari 11 S. Gidi 88 A. Chirila 66 E. Echenique 70 J. Martínez 17 K. Mboma Dem 13 E. Louro 2 A. Powell 22 G. Valenzuela Nashville SC 22 J. Bauer 2 D. Lovitz 41 W. Madrigal 5 J. Maher 14 S. Mohammed 37 A. Qasem 20 E. Tagseth 1 J. Willis 6 B. Acosta Cập nhật đội hình lúc 06:04 29/11/2026

FC Cincinnati Thống kê Nashville SC 42% Kiểm soát bóng 58% 9 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 4 4 Phạt góc 9 10 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 6 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật S. Gidi FC Cincinnati 1 bàn Evander FC Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 7.13 Baker-Whiting Nashville SC Điểm 7.63 R. Celentano FC Cincinnati Điểm 7.61 J. Palacios Nashville SC Điểm 7.49 K. Smith FC Cincinnati Điểm 7.34

Chỉ một đội được đi tiếp khi FC Cincinnati đối đầu Nashville SC ở vòng 1/8. Đây là trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước, không còn cơ hội sửa sai. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 29/11/2026 trên sân TQL Stadium.

Loại trực tiếp: mỗi sai lầm đều phải trả giá

Ở thể thức một trận quyết định, áp lực tâm lý thường lớn hơn nhiều so với những vòng đấu thông thường. Mỗi pha xử lý, mỗi tình huống bóng chết đều có thể quyết định số phận của cả hai đội. Vì vậy, sự thận trọng ở những phút đầu và khả năng giữ bình tĩnh trong giai đoạn cuối trận sẽ là yếu tố đáng chú ý.

Với FC Cincinnati, việc được thi đấu trên sân nhà tại TQL Stadium là lợi thế về mặt tinh thần. Tuy nhiên, Nashville SC cũng có đủ lý do để tự tin khi bước vào trận đấu này.

Phong độ gần đây: hai đội cân bằng đến bất ngờ

FC Cincinnati thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà khởi đầu chuỗi trận bằng hai chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, sau đó có một thất bại, rồi lại thắng và hòa ở những trận trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể có sức bật tốt và ít khi sa sút kéo dài.

Trong khi đó, Nashville SC cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự kết quả: đội khách thua ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó đã thắng hai trận liên tiếp. Nashville SC vì thế cần chứng tỏ họ có thể phản ứng nhanh sau thất bại, điều cực kỳ quan trọng trong một trận đấu không có đường lùi.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Cincinnati thắng 3 trận, không hòa trận nào và thua 2 trận trước Nashville SC. Như vậy, đội chủ nhà chiếm ưu thế nhẹ về mặt lịch sử, song khoảng cách chỉ là một trận thắng. Việc Nashville SC từng thắng tới 2 trong 5 lần gặp nhau cho thấy họ hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Đáng chú ý, cả 5 lần đối đầu gần nhất đều có người thắng, không trận nào kết thúc với kết quả hòa. Điều này gợi ý rằng cuộc đối đầu giữa hai đội thường mang tính phân định rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi phong độ hai đội gần như tương đồng, các chi tiết nhỏ sẽ làm nên khác biệt. FC Cincinnati cần tận dụng lợi thế sân nhà và đà hưng phấn từ hai chiến thắng gần nhất để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Nashville SC nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi kiên nhẫn, chờ cơ hội và cố gắng vượt qua cú sốc thất bại ở trận gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu có sức nặng ngang nhau về phong độ, trong đó chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích đối đầu. Nhưng ở loại trực tiếp, lịch sử chỉ mang tính tham khảo: đội nào bước vào trận với sự tập trung tốt hơn và hạn chế sai sót sẽ giành quyền đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Cincinnati · 3 thắng 0 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 0 - 1 FC Cincinnati FC FC Cincinnati 0 - 2 Nashville SC NS Nashville SC 4 - 0 FC Cincinnati NS FC Cincinnati 2 - 1 Nashville SC FC Nashville SC 1 - 2 FC Cincinnati FC

FC Cincinnati 5 trận gần nhất T T B T H 36 Trận 14-10-12 T-H-B 71 Ghi (TB 2.0) 76 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất B T T H T 35 Trận 23-8-4 T-H-B 71 Ghi (TB 2.0) 26 Thủng lưới

Vòng bảng — FC Cincinnati # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T … 8 Orlando City SC 34 13 7 14 -15 46 T B H H T 9 FC Cincinnati 34 12 10 12 -8 46 B T H T T 10 New York Red Bulls 34 12 6 16 -14 42 T B B T B …

Tình hình lực lượng FC Cincinnati ✚ T. Anunga (Leg Injury) ✚ T. Hadebe (Leg Injury) ✚ N. Hagglund (Inactive) Nashville SC ✚ M. Woledzi (Concussion)