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FC Cincinnati 3-3 Charlotte: Hai đội chia điểm

Văn Thể13/09/2026 02:17

Cuộc đối đầu giữa FC Cincinnati và Charlotte tại vòng 25 MLS diễn ra lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân TQL Stadium hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến giằng co kịch tính.

FC Cincinnati3 - 3CharlotteKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Cincinnati tiếp đón Charlotte.

  • 2'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-0)

    Phút 2': Pavel Bucha (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Tom Barlow). Tỷ số: 1 - 0.

  • 7'BÀN THẮNG! Charlotte (1-1)

    Phút 7': Liel Abada (Charlotte) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 12'Charlotte ép sân

    Cầm bóng: FC Cincinnati 31% - 69% Charlotte, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1).

  • 17'BÀN THẮNG! Charlotte (1-2)

    Phút 17': Pep Biel (Charlotte) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Cincinnati 45% - 55% Charlotte, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 36'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: FC Cincinnati 58% - 42% Charlotte, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 44'Thay người

    Phút 44' (Charlotte): Rodolfo Aloko vào sân thay Liel Abada.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: FC Cincinnati 64% - 36% Charlotte, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 51'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (2-2)

    Phút 51': Kevin Denkey (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Andrei Chirilă). Tỷ số: 2 - 2.

  • 55'BÀN THẮNG! Charlotte (2-3)

    Phút 55': Idan Toklomati Jorno (Charlotte) lập công (kiến tạo: Rodolfo Aloko). Tỷ số: 2 - 3.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (FC Cincinnati): Bryan Ramirez vào sân thay Tom Barlow.

  • 61'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: FC Cincinnati 67% - 33% Charlotte, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 4.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Charlotte): Brandt Bronico vào sân thay Luca De La Torre.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Cincinnati): Kristian Fletcher vào sân thay Andrei Chirilă.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Cincinnati): Teenage Hadebe vào sân thay Nick Hagglund.

  • 75'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: FC Cincinnati 66% - 34% Charlotte, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Charlotte): Morrison Agyemang vào sân thay Will Cleary.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Idan Toklomati Jorno.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Kenji Mboma Dem (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Rodolfo Aloko (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FC Cincinnati): Kyle Smith vào sân thay Samuel Mawuena Gidi.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FC Cincinnati): Ayoub Jabbari vào sân thay Kenji Mboma Dem.

  • 90+1'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (3-3)

    Phút 90+1': Kevin Denkey (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Bryan Ramirez). Tỷ số: 3 - 3.

  • 90'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: FC Cincinnati 68% - 32% Charlotte, dứt điểm 23 - 8 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 9 - 3; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 5.

  • KTKết thúc: FC Cincinnati 3-3 Charlotte

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 08:44 13/09/2026

Đội hình chính thức
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
Charlotte
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith
18
R. Celentano
12
M. Robinson
4
N. Hagglund
88
A. Chirila
66
E. Echenique
20
P. Bucha
22
G. Valenzuela
11
S. Gidi
17
K. Mboma Dem
9
K. Denkey
16
T. Barlow
1
K. Kahlina
35
Will Cleary
22
H. Kessler
3
T. Ream
14
N. Byrne
28
D. Diani
16
Pep Biel
17
de la Torre
11
L. Abada
9
Toklomati Giorno
10
Saint-Maximin
Dự bị
FC Cincinnati
19 Stefan Chirila14 K. Fletcher15 T. Hadebe99 A. Jabbari13 E. Louro2 A. Powell29 Bryan Josías Ramírez León24 K. Smith
Charlotte
37 R. Aloko13 B. Bronico20 B. Coulibaly21 T. Miller39 J. Neeley4 A. Privett25 Tyger Smalls44 M. Agyemang71 N. Richmond
Cập nhật đội hình lúc 06:05 13/09/2026
FC CincinnatiThống kêCharlotte
69%
Kiểm soát bóng
31%
29
Dứt điểm
8
10
Trúng đích
4
12
Phạt góc
3
6
Phạm lỗi
10
1
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
K. Denkey
K. Denkey
FC Cincinnati
2 bàn
P. Bucha
P. Bucha
FC Cincinnati
1 bàn
I. Toklomati Giorno
Toklomati Giorno
Charlotte
1 bàn
L. Abada
L. Abada
Charlotte
1 bàn
Pep Biel
Pep Biel
Charlotte
1 bàn
T. Barlow
T. Barlow
FC Cincinnati
1 kiến tạo · điểm 7.7

Trận so tài giữa FC Cincinnati và Charlotte trong khuôn khổ vòng 25 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động TQL Stadium. Đây là màn chạm trán mang ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý cũng như nhịp thi đấu cho cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn hiện tại của mùa giải.

Phong độ gần đây của FC Cincinnati

Đội chủ nhà FC Cincinnati đang trải qua giai đoạn thi đấu với nhiều kết quả đan xen. Nhìn lại 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, có 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì chuỗi trận tích cực khiến họ cần phải nỗ lực rất nhiều để củng cố sự gắn kết trong lối chơi khi bước vào màn so tài sắp tới.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại TQL Stadium là điểm tựa tinh thần đáng kể. Dẫu vậy, việc để chia điểm và nhận thất bại ở những vòng đấu vừa qua đặt ra yêu cầu FC Cincinnati phải cải thiện sự chắc chắn nơi hậu phương và tận dụng triệt để các cơ hội tấn công.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Charlotte

Thử thách dành cho FC Cincinnati càng trở nên rõ nét hơn khi nhìn vào các thông số đối đầu trực tiếp giữa hai đội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Charlotte hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi giành được 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, trong khi FC Cincinnati chưa một lần nếm trải cảm giác chiến thắng.

Sự áp đảo trong những lần gặp gỡ trước đây mang lại cho Charlotte sự tự tin rất lớn trong chuyến hành quân này. Việc từng nhiều lần giành kết quả có lợi giúp các vị khách có cơ sở để thiết lập thế trận phòng ngự chủ động và chờ đợi thời cơ trừng phạt những sơ hở của đối phương.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân nhà, FC Cincinnati được kỳ vọng sẽ nhập cuộc chủ động nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi để cải thiện chuỗi thành tích gần đây. Tuy nhiên, rào cản tâm lý từ thành tích đối đầu lép vế trước Charlotte là điều mà đội chủ sân TQL Stadium buộc phải vượt qua.

Về phía Charlotte, bản lĩnh từng thể hiện ở các cuộc đối đầu gần nhất giúp họ có quyền toan tính một cách thực dụng. Một thế trận giằng co và chặt chẽ là kịch bản rất dễ xuất hiện khi cả hai đội đều đặt mục tiêu hạn chế tối đa sai lầm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Cincinnati · 0 thắng2 hòaCharlotte · 3 thắng
10/05/2026
Charlotte
2 - 2
FC Cincinnati
Hòa
11/08/2025
FC Cincinnati
0 - 1
Charlotte
CHA
16/03/2025
Charlotte
2 - 0
FC Cincinnati
CHA
14/07/2024
FC Cincinnati
1 - 3
Charlotte
CHA
31/03/2024
Charlotte
1 - 1
FC Cincinnati
Hòa
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
BBHT
23
Trận
8-7-8
T-H-B
49
Ghi (TB 2.1)
56
Thủng lưới
Charlotte
5 trận gần nhất
THTTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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