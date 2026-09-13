FC Cincinnati 3-3 Charlotte: Hai đội chia điểm Cuộc đối đầu giữa FC Cincinnati và Charlotte tại vòng 25 MLS diễn ra lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân TQL Stadium hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến giằng co kịch tính.

FC Cincinnati 3 - 3 Charlotte Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Cincinnati tiếp đón Charlotte.

2' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-0) Phút 2': Pavel Bucha (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Tom Barlow). Tỷ số: 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! Charlotte (1-1) Phút 7': Liel Abada (Charlotte) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

12' Charlotte ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 31% - 69% Charlotte, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1).

17' BÀN THẮNG! Charlotte (1-2) Phút 17': Pep Biel (Charlotte) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Cincinnati 45% - 55% Charlotte, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

36' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 58% - 42% Charlotte, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

44' Thay người Phút 44' (Charlotte): Rodolfo Aloko vào sân thay Liel Abada.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 64% - 36% Charlotte, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 2.

51' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (2-2) Phút 51': Kevin Denkey (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Andrei Chirilă). Tỷ số: 2 - 2.

55' BÀN THẮNG! Charlotte (2-3) Phút 55': Idan Toklomati Jorno (Charlotte) lập công (kiến tạo: Rodolfo Aloko). Tỷ số: 2 - 3.

56' Thay người Phút 56' (FC Cincinnati): Bryan Ramirez vào sân thay Tom Barlow.

61' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 67% - 33% Charlotte, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 4.

70' Thay người Phút 70' (Charlotte): Brandt Bronico vào sân thay Luca De La Torre.

74' Thay người Phút 74' (FC Cincinnati): Kristian Fletcher vào sân thay Andrei Chirilă.

74' Thay người Phút 74' (FC Cincinnati): Teenage Hadebe vào sân thay Nick Hagglund.

75' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 66% - 34% Charlotte, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 4.

76' Thẻ vàng Phút 76': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Charlotte): Morrison Agyemang vào sân thay Will Cleary.

78' Thay người Phút 78' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Idan Toklomati Jorno.

81' Thẻ vàng Phút 81': Kenji Mboma Dem (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thẻ vàng Phút 83': Rodolfo Aloko (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (FC Cincinnati): Kyle Smith vào sân thay Samuel Mawuena Gidi.

85' Thay người Phút 85' (FC Cincinnati): Ayoub Jabbari vào sân thay Kenji Mboma Dem.

90+1' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (3-3) Phút 90+1': Kevin Denkey (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Bryan Ramirez). Tỷ số: 3 - 3.

90' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: FC Cincinnati 68% - 32% Charlotte, dứt điểm 23 - 8 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 9 - 3; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 5.

KT Kết thúc: FC Cincinnati 3-3 Charlotte Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 08:44 13/09/2026

Đội hình chính thức FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan Charlotte Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith 18 R. Celentano 12 M. Robinson 4 N. Hagglund 88 A. Chirila 66 E. Echenique 20 P. Bucha 22 G. Valenzuela 11 S. Gidi 17 K. Mboma Dem 9 K. Denkey 16 T. Barlow 1 K. Kahlina 35 Will Cleary 22 H. Kessler 3 T. Ream 14 N. Byrne 28 D. Diani 16 Pep Biel 17 de la Torre 11 L. Abada 9 Toklomati Giorno 10 Saint-Maximin Dự bị FC Cincinnati 19 Stefan Chirila 14 K. Fletcher 15 T. Hadebe 99 A. Jabbari 13 E. Louro 2 A. Powell 29 Bryan Josías Ramírez León 24 K. Smith Charlotte 37 R. Aloko 13 B. Bronico 20 B. Coulibaly 21 T. Miller 39 J. Neeley 4 A. Privett 25 Tyger Smalls 44 M. Agyemang 71 N. Richmond Cập nhật đội hình lúc 06:05 13/09/2026

FC Cincinnati Thống kê Charlotte 69% Kiểm soát bóng 31% 29 Dứt điểm 8 10 Trúng đích 4 12 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 10 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật K. Denkey FC Cincinnati 2 bàn P. Bucha FC Cincinnati 1 bàn Toklomati Giorno Charlotte 1 bàn L. Abada Charlotte 1 bàn Pep Biel Charlotte 1 bàn T. Barlow FC Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 7.7

Trận so tài giữa FC Cincinnati và Charlotte trong khuôn khổ vòng 25 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động TQL Stadium. Đây là màn chạm trán mang ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý cũng như nhịp thi đấu cho cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn hiện tại của mùa giải.

Phong độ gần đây của FC Cincinnati

Đội chủ nhà FC Cincinnati đang trải qua giai đoạn thi đấu với nhiều kết quả đan xen. Nhìn lại 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, có 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì chuỗi trận tích cực khiến họ cần phải nỗ lực rất nhiều để củng cố sự gắn kết trong lối chơi khi bước vào màn so tài sắp tới.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại TQL Stadium là điểm tựa tinh thần đáng kể. Dẫu vậy, việc để chia điểm và nhận thất bại ở những vòng đấu vừa qua đặt ra yêu cầu FC Cincinnati phải cải thiện sự chắc chắn nơi hậu phương và tận dụng triệt để các cơ hội tấn công.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Charlotte

Thử thách dành cho FC Cincinnati càng trở nên rõ nét hơn khi nhìn vào các thông số đối đầu trực tiếp giữa hai đội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Charlotte hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi giành được 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, trong khi FC Cincinnati chưa một lần nếm trải cảm giác chiến thắng.

Sự áp đảo trong những lần gặp gỡ trước đây mang lại cho Charlotte sự tự tin rất lớn trong chuyến hành quân này. Việc từng nhiều lần giành kết quả có lợi giúp các vị khách có cơ sở để thiết lập thế trận phòng ngự chủ động và chờ đợi thời cơ trừng phạt những sơ hở của đối phương.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân nhà, FC Cincinnati được kỳ vọng sẽ nhập cuộc chủ động nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi để cải thiện chuỗi thành tích gần đây. Tuy nhiên, rào cản tâm lý từ thành tích đối đầu lép vế trước Charlotte là điều mà đội chủ sân TQL Stadium buộc phải vượt qua.

Về phía Charlotte, bản lĩnh từng thể hiện ở các cuộc đối đầu gần nhất giúp họ có quyền toan tính một cách thực dụng. Một thế trận giằng co và chặt chẽ là kịch bản rất dễ xuất hiện khi cả hai đội đều đặt mục tiêu hạn chế tối đa sai lầm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Cincinnati · 0 thắng 2 hòa Charlotte · 3 thắng Charlotte 2 - 2 FC Cincinnati Hòa FC Cincinnati 0 - 1 Charlotte CHA Charlotte 2 - 0 FC Cincinnati CHA FC Cincinnati 1 - 3 Charlotte CHA Charlotte 1 - 1 FC Cincinnati Hòa

FC Cincinnati 5 trận gần nhất B B H T 23 Trận 8-7-8 T-H-B 49 Ghi (TB 2.1) 56 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất T H T T H