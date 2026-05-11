FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999: FC Copenhagen giành chiến thắng FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp FC Iberia 1999 lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Parken Stadium, với hạng 10 so với hạng 29 của đối thủ.

FC Copenhagen 2 - 1 FC Iberia 1999 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Copenhagen tiếp đón FC Iberia 1999.

5' Thẻ vàng Phút 5': Z. Natchkebia (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Holding).

7' Thẻ vàng Phút 7': G. Vianney Ndjee (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Tripping).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Copenhagen 49% - 51% FC Iberia 1999, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

18' Thẻ vàng Phút 18': G. Makaridze (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Tripping).

19' BÀN THẮNG! FC Copenhagen (1-0) Phút 19': M. Elyounoussi (FC Copenhagen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

22' BÀN THẮNG! FC Copenhagen (2-0) Phút 22': V. Selimovic (FC Iberia 1999) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Copenhagen 49% - 51% FC Iberia 1999, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

30' BÀN THẮNG! FC Iberia 1999 (2-1) Phút 30': A. Dzagania (FC Iberia 1999) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Copenhagen 54% - 46% FC Iberia 1999, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 0.

44' Thẻ vàng Phút 44': N. Dadiani (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Holding).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (FC Copenhagen): A. Markgraf vào sân thay A. Sorensen.

46' Thay người Phút 46' (FC Copenhagen): W. Clem vào sân thay M. Elyounoussi.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Copenhagen 50% - 50% FC Iberia 1999, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 1.

53' VAR Phút 53': Goal Disallowed - Foul — J. Tiboue (FC Iberia 1999).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Copenhagen 54% - 46% FC Iberia 1999, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (FC Copenhagen): K. Myrie vào sân thay A. Kral.

73' Thẻ vàng Phút 73': A. Markgraf (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Holding).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Copenhagen 53% - 47% FC Iberia 1999, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 1.

74' Thay người Phút 74' (FC Iberia 1999): D. Kvartskhava vào sân thay N. Sikharulashvili.

76' Thẻ vàng Phút 76': V. Selimovic (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Roughing).

77' Thay người Phút 77' (FC Copenhagen): Robert vào sân thay M. Carrizo.

80' Thay người Phút 80' (FC Iberia 1999): I. Alhassan vào sân thay J. Tiboue.

84' Thay người Phút 84' (FC Copenhagen): M. Madsen vào sân thay H. Nemeth.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Copenhagen 53% - 47% FC Iberia 1999, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 2.

89' Thay người Phút 89' (FC Iberia 1999): L. Chikhradze vào sân thay N. Dadiani.

89' Thay người Phút 89' (FC Iberia 1999): Lucas Cafe vào sân thay Z. Natchkebia.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Lucas Cafe (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Roughing).

KT Kết thúc: FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:57 06/11/2026

Đội hình chính thức FC Copenhagen Sơ đồ 3-3-1-3 FC Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 1 Diant Ramaj 20 Junnosuke Suzuki 4 Asger Sørensen 15 Marcos López 33 Alex Král 27 Thomas Delaney 28 Hunor Németh 10 Mohamed Elyounoussi 7 Maher Carrizo 39 Viktor Bjarki Dadason 44 Geovanni Vianney 31 Giorgi Makaridze 40 Giorgi Kobuladze 25 Aleksandre Amisulashvili 4 Vahid Selimović 5 Jemali Giorgi Jinjolava 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 33 Jean-Marc Tiboue 10 Zviad Natchkebia 9 Amiran Dzagania 19 Nika Sikharulashvili Dự bị FC Copenhagen 51 Tobias Breum-Harild 31 Rúnar Alex Rúnarsson 13 Rodrigo Huescas 24 Birger Meling 6 Ákos Markgráf 18 Kenay Myrie 36 William Clem 21 Mads Emil Madsen 16 Robert FC Iberia 1999 16 Revaz Kurtanidze 1 Tornike Megrelishvili 3 Phillip Čančar 30 Nikoloz Bochorishvili 23 Eldar Kuliiev 18 Lucas Cafe 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 27 Giorgi Kutsia 7 Daniel Kvartskhava Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

FC Copenhagen Thống kê FC Iberia 1999 53% Kiểm soát bóng 47% 9 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 3 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Mohamed Elyounoussi FC Copenhagen 1 bàn Amiran Dzagania FC Iberia 1999 1 bàn Maher Carrizo FC Copenhagen Điểm 7.6 Viktor Bjarki Dadason FC Copenhagen Điểm 7.3 Geovanni Vianney FC Copenhagen Điểm 7.2 Kenay Myrie FC Copenhagen Điểm 7.2

FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp FC Iberia 1999 trên sân Parken Stadium. Trận đấu diễn ra vào 03:00 ngày 06/11/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 10 với 4 điểm, trong khi đội khách đang ở hạng 29 với 1 điểm.

Copenhagen giữ mạch bất bại

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, FC Copenhagen thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa thua trận nào. Hai trận thắng đến ở những lần ra sân gần đây nhất, còn ba trận hòa nằm ở giai đoạn trước đó.

Mạch bất bại này cho thấy tập thể của FC Copenhagen khá chắc chắn. Với vị trí thứ 10 và 4 điểm, đội bóng thủ đô Đan Mạch đang ở thế bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, nên mỗi trận đấu trên sân nhà đều có giá trị trong việc giữ nhịp tích lũy điểm.

FC Iberia 1999 thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, FC Iberia 1999 có chuỗi kết quả xen kẽ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ hòa ở trận mới nhất, thắng ở trận liền trước, rồi lại hòa, thắng và thua trận xa nhất trong chuỗi.

Phong độ không phải điều tồi tệ, vì đội khách thắng nhiều bằng chủ nhà trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, kết quả này chưa chuyển hóa thành thứ hạng tốt: FC Iberia 1999 mới có 1 điểm và đứng hạng 29. Vì vậy, họ cần những kết quả tích cực hơn để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 19 bậc trên bảng xếp hạng, và chênh lệch điểm số là 3 điểm (4 điểm so với 1 điểm). Khoảng cách điểm không quá lớn, nhưng thứ hạng cho thấy hai đội đang ở những vị trí khác nhau về mục tiêu.

FC Copenhagen cần duy trì sự đều đặn để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục. FC Iberia 1999 cần tìm kiếm điểm số để rời khu vực cuối bảng. Điều này khiến trận đấu mang sức nặng nhất định với cả hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và chuỗi 5 trận không thua giúp FC Copenhagen có tâm lý thoải mái hơn. Đội bóng này có thể chủ động kiểm soát nhịp độ, đồng thời tránh để trận đấu rơi vào trạng thái giằng co như ba trận hòa gần đây.

Đối với FC Iberia 1999, thử thách nằm ở việc duy trì sự bền bỉ trước đối thủ có phong độ ổn định hơn. Hai trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất là cơ sở để đội khách tin vào khả năng gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và mạch trận không thua, FC Copenhagen được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này. Dù vậy, phong độ gần đây của FC Iberia 1999 không hề tệ, nên chủ nhà vẫn cần sự tập trung để biến lợi thế thành điểm số trên sân Parken Stadium.

FC Copenhagen 5 trận gần nhất T T H H H 8 Trận 5-3-0 T-H-B 22 Ghi (TB 2.8) 8 Thủng lưới FC Iberia 1999 5 trận gần nhất H T H T B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T 10 FC Copenhagen 2 1 1 0 +3 4 H T 11 Universitatea Craiova 2 1 1 0 +2 4 T H … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 28 Heart Of Midlothian 2 0 1 1 -2 1 B H 29 FC Iberia 1999 2 0 1 1 -2 1 H B 30 Getafe 2 0 1 1 -3 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại