Về Báo Hà Tĩnh

FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999: FC Copenhagen giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 22:15

FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp FC Iberia 1999 lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Parken Stadium, với hạng 10 so với hạng 29 của đối thủ.

FC Copenhagen2 - 1FC Iberia 1999Kết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Copenhagen tiếp đón FC Iberia 1999.

  • 5'Thẻ vàng

    Phút 5': Z. Natchkebia (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': G. Vianney Ndjee (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Copenhagen 49% - 51% FC Iberia 1999, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': G. Makaridze (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 19'BÀN THẮNG! FC Copenhagen (1-0)

    Phút 19': M. Elyounoussi (FC Copenhagen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! FC Copenhagen (2-0)

    Phút 22': V. Selimovic (FC Iberia 1999) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Copenhagen 49% - 51% FC Iberia 1999, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 30'BÀN THẮNG! FC Iberia 1999 (2-1)

    Phút 30': A. Dzagania (FC Iberia 1999) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Copenhagen 54% - 46% FC Iberia 1999, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': N. Dadiani (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Copenhagen): A. Markgraf vào sân thay A. Sorensen.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Copenhagen): W. Clem vào sân thay M. Elyounoussi.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Copenhagen 50% - 50% FC Iberia 1999, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 53'VAR

    Phút 53': Goal Disallowed - Foul — J. Tiboue (FC Iberia 1999).

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Copenhagen 54% - 46% FC Iberia 1999, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Copenhagen): K. Myrie vào sân thay A. Kral.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': A. Markgraf (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Copenhagen 53% - 47% FC Iberia 1999, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Iberia 1999): D. Kvartskhava vào sân thay N. Sikharulashvili.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': V. Selimovic (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Copenhagen): Robert vào sân thay M. Carrizo.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (FC Iberia 1999): I. Alhassan vào sân thay J. Tiboue.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (FC Copenhagen): M. Madsen vào sân thay H. Nemeth.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Copenhagen 53% - 47% FC Iberia 1999, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 2.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (FC Iberia 1999): L. Chikhradze vào sân thay N. Dadiani.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (FC Iberia 1999): Lucas Cafe vào sân thay Z. Natchkebia.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Lucas Cafe (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • KTKết thúc: FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:57 06/11/2026

Đội hình chính thức
FC Copenhagen
Sơ đồ 3-3-1-3
FC Iberia 1999
Sơ đồ 4-3-3
1
Diant Ramaj
20
Junnosuke Suzuki
4
Asger Sørensen
15
Marcos López
33
Alex Král
27
Thomas Delaney
28
Hunor Németh
10
Mohamed Elyounoussi
7
Maher Carrizo
39
Viktor Bjarki Dadason
44
Geovanni Vianney
31
Giorgi Makaridze
40
Giorgi Kobuladze
25
Aleksandre Amisulashvili
4
Vahid Selimović
5
Jemali Giorgi Jinjolava
8
Bakar Kardava
6
Nikoloz Dadiani
33
Jean-Marc Tiboue
10
Zviad Natchkebia
9
Amiran Dzagania
19
Nika Sikharulashvili
Dự bị
FC Copenhagen
51 Tobias Breum-Harild31 Rúnar Alex Rúnarsson13 Rodrigo Huescas24 Birger Meling6 Ákos Markgráf18 Kenay Myrie36 William Clem21 Mads Emil Madsen16 Robert
FC Iberia 1999
16 Revaz Kurtanidze1 Tornike Megrelishvili3 Phillip Čančar30 Nikoloz Bochorishvili23 Eldar Kuliiev18 Lucas Cafe14 Abdullahi Ibrahim Alhassan27 Giorgi Kutsia7 Daniel Kvartskhava
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
FC CopenhagenThống kêFC Iberia 1999
53%
Kiểm soát bóng
47%
9
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
2
3
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Mohamed Elyounoussi
Mohamed Elyounoussi
FC Copenhagen
1 bàn
Amiran Dzagania
Amiran Dzagania
FC Iberia 1999
1 bàn
Maher Carrizo
Maher Carrizo
FC Copenhagen
Điểm 7.6
Viktor Bjarki Dadason
Viktor Bjarki Dadason
FC Copenhagen
Điểm 7.3
Geovanni Vianney
Geovanni Vianney
FC Copenhagen
Điểm 7.2
Kenay Myrie
Kenay Myrie
FC Copenhagen
Điểm 7.2

FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp FC Iberia 1999 trên sân Parken Stadium. Trận đấu diễn ra vào 03:00 ngày 06/11/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 10 với 4 điểm, trong khi đội khách đang ở hạng 29 với 1 điểm.

Copenhagen giữ mạch bất bại

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, FC Copenhagen thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa thua trận nào. Hai trận thắng đến ở những lần ra sân gần đây nhất, còn ba trận hòa nằm ở giai đoạn trước đó.

Mạch bất bại này cho thấy tập thể của FC Copenhagen khá chắc chắn. Với vị trí thứ 10 và 4 điểm, đội bóng thủ đô Đan Mạch đang ở thế bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, nên mỗi trận đấu trên sân nhà đều có giá trị trong việc giữ nhịp tích lũy điểm.

FC Iberia 1999 thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, FC Iberia 1999 có chuỗi kết quả xen kẽ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ hòa ở trận mới nhất, thắng ở trận liền trước, rồi lại hòa, thắng và thua trận xa nhất trong chuỗi.

Phong độ không phải điều tồi tệ, vì đội khách thắng nhiều bằng chủ nhà trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, kết quả này chưa chuyển hóa thành thứ hạng tốt: FC Iberia 1999 mới có 1 điểm và đứng hạng 29. Vì vậy, họ cần những kết quả tích cực hơn để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 19 bậc trên bảng xếp hạng, và chênh lệch điểm số là 3 điểm (4 điểm so với 1 điểm). Khoảng cách điểm không quá lớn, nhưng thứ hạng cho thấy hai đội đang ở những vị trí khác nhau về mục tiêu.

FC Copenhagen cần duy trì sự đều đặn để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục. FC Iberia 1999 cần tìm kiếm điểm số để rời khu vực cuối bảng. Điều này khiến trận đấu mang sức nặng nhất định với cả hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và chuỗi 5 trận không thua giúp FC Copenhagen có tâm lý thoải mái hơn. Đội bóng này có thể chủ động kiểm soát nhịp độ, đồng thời tránh để trận đấu rơi vào trạng thái giằng co như ba trận hòa gần đây.

Đối với FC Iberia 1999, thử thách nằm ở việc duy trì sự bền bỉ trước đối thủ có phong độ ổn định hơn. Hai trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất là cơ sở để đội khách tin vào khả năng gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và mạch trận không thua, FC Copenhagen được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này. Dù vậy, phong độ gần đây của FC Iberia 1999 không hề tệ, nên chủ nhà vẫn cần sự tập trung để biến lợi thế thành điểm số trên sân Parken Stadium.

FC Copenhagen
5 trận gần nhất
TTHHH
8
Trận
5-3-0
T-H-B
22
Ghi (TB 2.8)
8
Thủng lưới
FC Iberia 1999
5 trận gần nhất
HTHTB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
10FC Copenhagen2110+34HT
11Universitatea Craiova2110+24TH
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
28Heart Of Midlothian2011-21BH
29FC Iberia 19992011-21HB
30Getafe2011-31BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999: FC Copenhagen giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO