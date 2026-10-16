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FC Copenhagen 3-0 SC Braga: FC Copenhagen giành chiến thắng

Văn Thể16/10/2026 00:15

FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17, trong khi SC Braga ở hạng 22. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Parken Stadium.

FC Copenhagen3 - 0SC BragaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Copenhagen tiếp đón SC Braga.

  • 13'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: FC Copenhagen 40% - 60% SC Braga, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Copenhagen 44% - 56% SC Braga, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

  • 39'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: FC Copenhagen 42% - 58% SC Braga, dứt điểm 2 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 7.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! FC Copenhagen (1-0)

    Phút 49': M. Elyounoussi (FC Copenhagen) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 52'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: FC Copenhagen 40% - 60% SC Braga, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (SC Braga): Gabriel Silva vào sân thay D. Huseinbasic.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (SC Braga): P. Victor vào sân thay J. Wind.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (FC Copenhagen): A. Cornelius vào sân thay V. Dadason.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Copenhagen): M. Nasnas vào sân thay M. Elyounoussi.

  • 63'VAR

    Phút 63': Goal Disallowed - offside — R. Horta (SC Braga).

  • 64'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: FC Copenhagen 39% - 61% SC Braga, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FC Copenhagen): R. Huescas vào sân thay Robert.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FC Copenhagen): T. Delaney vào sân thay A. Kral.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': A. Markgraf (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (SC Braga): V. Gomez vào sân thay Sergio Barcia.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (SC Braga): J. Milosevic vào sân thay J. Moutinho.

  • 76'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: FC Copenhagen 38% - 62% SC Braga, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 1 - 2.

  • 79'BÀN THẮNG! FC Copenhagen (2-0)

    Phút 79': A. Cornelius (FC Copenhagen) lập công (kiến tạo: B. Meling). Tỷ số: 2 - 0.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (FC Copenhagen): H. Nemeth vào sân thay W. Clem.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (SC Braga): M. Dorgeles vào sân thay Travassos.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': H. Nemeth (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 86'BÀN THẮNG! FC Copenhagen (3-0)

    Phút 86': A. Cornelius (FC Copenhagen) lập công (kiến tạo: T. Maseko). Tỷ số: 3 - 0.

  • 88'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: FC Copenhagen 38% - 62% SC Braga, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 12 - 15, cứu thua 1 - 2.

  • KTKết thúc: FC Copenhagen 3-0 SC Braga

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:55 16/10/2026

Đội hình chính thức
FC Copenhagen
Sơ đồ 4-2-3-1
SC Braga
Sơ đồ 3-4-3
1
Diant Ramaj
20
Junnosuke Suzuki
2
Felix Beijmo
6
Ákos Markgráf
24
Birger Meling
33
Alex Král
36
William Clem
12
Thapelo Maseko
10
Mohamed Elyounoussi
16
Robert
39
Viktor Bjarki Dadason
31
Bernardo Fontes
22
Sergio Barcia
14
Gustaf Lagerbielke
26
Bright Arrey-Mbi
23
Denis Huseinbašić
29
Jean-Baptiste Gorby
8
João Moutinho
34
Demir Ege Tıknaz
7
Diogo Travassos
19
Jonas Wind
21
Ricardo Horta
Dự bị
FC Copenhagen
31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild4 Asger Sørensen13 Rodrigo Huescas15 Marcos López28 Hunor Németh45 Gunnar Orri Olsen7 Maher Carrizo34 Marvin Nasnas
SC Braga
12 Tiago Sá44 Adrian Bajrami37 Adrian Leon Barišić6 Vítor Carvalho16 Tomás Marqués20 Mario Dorgeles50 Diego Rodrigues2 Victor Gómez11 Gabriel Silva
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
FC CopenhagenThống kêSC Braga
38%
Kiểm soát bóng
62%
8
Dứt điểm
5
5
Trúng đích
1
3
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
15
3
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Andreas Cornelius
Andreas Cornelius
FC Copenhagen
1 bàn
Mohamed Elyounoussi
Mohamed Elyounoussi
FC Copenhagen
1 bàn
Birger Meling
Birger Meling
FC Copenhagen
1 kiến tạo · điểm 7.3
Diant Ramaj
Diant Ramaj
FC Copenhagen
Điểm 7.3
Felix Beijmo
Felix Beijmo
FC Copenhagen
Điểm 7.3
Demir Ege Tıknaz
Demir Ege Tıknaz
SC Braga
Điểm 7.3

FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, và họ tiếp SC Braga ở hạng 22 trên sân Parken Stadium lúc 02:00 ngày 16/10/2026. Cả hai đội cùng có 0 điểm, nhưng thứ hạng cho thấy chủ nhà đang đứng trước đối thủ năm bậc.

FC Copenhagen: nền tảng vững nhưng đang chững lại

Trong 5 trận gần nhất, FC Copenhagen thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua là hai trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi kết quả này vẽ ra hình ảnh một đội bóng từng có thời gian thăng hoa nhưng vừa chững lại. Vì vậy, trận gặp SC Braga là cơ hội để đội chủ nhà chấm dứt mạch thua và trở lại nhịp thắng đã tạo ra trước đó.

SC Braga: phong độ thiếu ổn định

SC Braga có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả mới nhất của đội là một trận thua, tiếp đến là một trận hòa, rồi xen kẽ thắng và thua.

Chuỗi kết quả lên xuống này khiến đội khách khó tạo được đà ổn định. Với vị trí thứ 22, SC Braga cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên.

Vị trí trên bảng xếp hạng

FC Copenhagen xếp hạng 17 và SC Braga xếp hạng 22, cả hai đều đang có 0 điểm. Khoảng cách năm bậc giữa hai đội cho thấy chủ nhà đang ở vị thế nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là tâm lý của chủ nhà. FC Copenhagen vừa thua hai trận liền, nên họ cần phản ứng nhanh để không kéo dài mạch xuống dốc, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Yếu tố thứ hai là sự ổn định của SC Braga. Đội khách có phong độ trồi sụt, và nếu không giữ được sự chắc chắn trong cả trận, họ sẽ khó gây áp lực lên một đối thủ đang muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Nhận định

Xét về thứ hạng và chuỗi kết quả gần đây, FC Copenhagen có phần nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn và việc được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, hai trận thua gần nhất là dấu hỏi lớn với chủ nhà, trong khi SC Braga vẫn có thể tận dụng sự dè dặt của đối thủ. Một trận đấu cân bằng và giàu căng thẳng đang chờ đón người xem ở Parken Stadium.

FC Copenhagen
5 trận gần nhất
BBTTT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
17
Ghi (TB 2.8)
6
Thủng lưới
SC Braga
5 trận gần nhất
BHTBT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
16Aarhus000000
17FC Copenhagen000000
18FC Midtjylland000000
21Brann000000
22SC Braga000000
23Heart Of Midlothian000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        FC Copenhagen 3-0 SC Braga: FC Copenhagen giành chiến thắng
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