FC Dallas 0-2 Columbus Crew: Columbus Crew giành chiến thắng FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 2 với 54 điểm. Đội chủ nhà tiếp Columbus Crew tại Toyota Stadium (Texas) lúc 07:30 ngày 29/10/2026.

FC Dallas 0 - 2 Columbus Crew Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Dallas tiếp đón Columbus Crew.

13' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 72% - 28% Columbus Crew, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

16' Thẻ vàng Phút 16': nolan norris (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

18' BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-1) Phút 18': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Anass Zaroury). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Dallas 46% - 54% Columbus Crew, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Shaquell Moore (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

37' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 46% - 54% Columbus Crew, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 1, cứu thua 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (FC Dallas): Daniel Job vào sân thay Patrickson Delgado.

45' Thay người Phút 45' (FC Dallas): Herman Johansson vào sân thay Ran Binyamin.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 65% - 35% Columbus Crew, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 0 - 3.

58' Thay người Phút 58' (Columbus Crew): André Gomes vào sân thay Anass Zaroury.

60' VAR Phút 60': Bàn thắng không được công nhận — Shaquell Moore (FC Dallas).

62' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 53% - 47% Columbus Crew, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 0 - 4.

66' Thay người Phút 66' (FC Dallas): Kaick da Silva Ferreira vào sân thay Ramiro.

66' Thay người Phút 66' (FC Dallas): Joaquín Valiente Cioli vào sân thay Santiago Moreno.

70' BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-2) Phút 70': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Dallas 52% - 48% Columbus Crew, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 1 - 4.

76' Thay người Phút 76' (FC Dallas): Anderson Julio vào sân thay nolan norris.

79' Thay người Phút 79' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Santiago Rodriguez.

79' Thay người Phút 79' (Columbus Crew): Jamal Thiare vào sân thay Gonzalo Tapia.

83' Thẻ vàng Phút 83': Christian Cappis (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Dissent).

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Dallas 51% - 49% Columbus Crew, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 8 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 15 - 8, cứu thua 1 - 5.

87' Thẻ vàng Phút 87': Herman Johansson (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thay người Phút 90' (Columbus Crew): Tarun Karumanchi vào sân thay Taha Habroune.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Marcelo Andrés Herrera (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: FC Dallas 0-2 Columbus Crew Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 09:39 29/10/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 4-4-2 · HLV Eric Quill Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois 42 Daniel 18 S. Moore 3 O. Urhoghide 32 N. Norris 77 B. Kamungo 6 R. Binyamin 12 C. Cappis 17 Ramiro 8 P. Delgado 10 S. Moreno 9 P. Musa 28 P. Schulte 23 M. Farsi 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 11 B. Lennon 16 T. Habroune 7 D. Chambost 21 A. Zaroury 8 S. Rodríguez 33 G. Tapia Dự bị FC Dallas 7 D. Job 5 L. Abubakar 14 H. Johansson 11 A. Julio 40 J. Sirois 25 S. Ibeagha 27 Caleb Swann 21 J. Valiente 55 Kaick Columbus Crew 19 J. Thiaré 39 K. Gbamble 26 L. Giaccone 1 N. Hagen 2 M. Herrera 50 T. Karumanchi 77 Josef Martínez 12 Cesar Ruvalcaba 20 André Gomes Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

FC Dallas Thống kê Columbus Crew 52% Kiểm soát bóng 48% 16 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 3 9 Phạt góc 3 17 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật S. Rodríguez Columbus Crew 1 bàn G. Tapia Columbus Crew 1 bàn A. Zaroury Columbus Crew 1 kiến tạo · điểm 7.7 P. Schulte Columbus Crew Điểm 7.66 S. Zawadzki Columbus Crew Điểm 7.57 M. Herrera Columbus Crew Điểm 7.4

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 54 điểm. Trận tiếp đón Columbus Crew trên sân Toyota Stadium (Texas) lúc 07:30 ngày 29/10/2026 vì thế là dịp để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

FC Dallas: Vị trí cao và phong độ khá ổn định

Hạng 2 cùng 54 điểm cho thấy FC Dallas đã có một hành trình đáng chú ý. Đội bóng đang nằm ở nhóm đầu bảng và có đủ lý do để nhìn lên vị trí cao nhất.

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, trước đó là trận hòa và một chiến thắng khác. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà thắng nhiều hơn thua, dù chưa thể gọi là bất bại.

Columbus Crew: Khách đến với phong độ rất tốt

Phía bên kia, Columbus Crew mang theo phong độ ấn tượng. Họ thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Sau một trận thua, đội khách đã kịp lấy lại nhịp thắng trước khi chuỗi ba trận toàn thắng này bắt đầu.

Với tỷ lệ thắng cao như vậy, Columbus Crew sẽ không đến Texas với tâm thế dè dặt. Đây là phép thử thực sự cho tham vọng của đội chủ nhà.

Thế đối đầu: Columbus Crew nhỉnh hơn

Lịch sử đối đầu 5 lần gần nhất không nghiêng về FC Dallas. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào, hòa 3 và thua 2. Ngược lại, Columbus Crew thắng 2 trận và có 3 trận hòa.

Điều này cho thấy các cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội khá cân bằng. Dù vậy, FC Dallas vẫn chưa tìm được cách giành chiến thắng trước đối thủ này trong giai đoạn đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ tốt của đội khách, FC Dallas cần bắt đầu trận đấu một cách tập trung để không bị đối phương nắm quyền chủ động. Ba trận hòa trong năm lần gặp gần nhất cũng gợi ý đây có thể là cuộc đấu giằng co, nơi những chi tiết nhỏ định đoạt kết quả.

Chủ nhà có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ cần chuyển lợi thế đó thành điểm số thực tế, bởi Columbus Crew đang có nhịp thắng đều đặn.

Nhận định

Có thể thấy đây là trận đấu của hai đội đang có phong độ tích cực. FC Dallas có vị trí trên bảng xếp hạng và động lực bám đuổi ngôi đầu. Columbus Crew lại có chuỗi kết quả tốt hơn và lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về mình.

Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính là kịch bản hợp lý. Chiến thắng sẽ giúp FC Dallas giữ vững cơ hội cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Dallas · 0 thắng 3 hòa Columbus Crew · 2 thắng FC Dallas 1 - 1 Columbus Crew Hòa FC Dallas 2 - 2 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 1 - 0 FC Dallas CC FC Dallas 0 - 0 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 2 - 1 FC Dallas CC

FC Dallas 5 trận gần nhất T H T B T 31 Trận 15-9-7 T-H-B 58 Ghi (TB 1.9) 47 Thủng lưới Columbus Crew 31 Trận 11-5-15 T-H-B 50 Ghi (TB 1.6) 49 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T …

Tình hình lực lượng FC Dallas ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ S. Sarver (Red Card) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ S. Sarver (Red Card) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Red Card) ✚ R. Camacho (Chest Injury) ✚ E. Bailly (Leg Injury) ✚ A. Gomes (Back Injury) ✚ B. Mendez (Thigh Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Red Card)