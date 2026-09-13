FC Dallas 2-1 Portland Timbers: FC Dallas giành chiến thắng FC Dallas tiếp đón Portland Timbers lúc 07h30 ngày 13/09 trên sân Toyota Stadium. Đội chủ nhà đứng thứ 4 với 40 điểm, trong khi các vị khách xếp thứ 8 với 32 điểm.

FC Dallas 2 - 1 Portland Timbers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Dallas tiếp đón Portland Timbers.

13' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: FC Dallas 31% - 69% Portland Timbers; phạm lỗi 2 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Dallas 43% - 57% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: FC Dallas 42% - 58% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' BÀN THẮNG! FC Dallas (1-0) Phút 45': Logan Farrington (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Shaquell Moore). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Thẻ vàng Phút 47': Kaick da Silva Ferreira (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: FC Dallas 43% - 57% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 1.

56' Thay người Phút 56' (Portland Timbers): Ariel Lassiter vào sân thay Julio Joao Ortiz Landazuri.

61' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: FC Dallas 43% - 57% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (FC Dallas): Herman Johansson vào sân thay Ran Binyamin.

63' Thay người Phút 63' (FC Dallas): Christian Cappis vào sân thay Santiago Moreno.

64' Thay người Phút 64' (Portland Timbers): Gage Guerra vào sân thay Omir Fernandez.

73' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: FC Dallas 42% - 58% Portland Timbers, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 1.

77' Thay người Phút 77' (FC Dallas): Petar Musa vào sân thay Logan Farrington.

77' Thay người Phút 77' (FC Dallas): Patrickson Delgado vào sân thay Ramiro.

83' Thay người Phút 83' (Portland Timbers): Kamal Miller vào sân thay Ian Smith.

85' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: FC Dallas 41% - 59% Portland Timbers, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 2.

87' BÀN THẮNG! FC Dallas (2-0) Phút 87': Joaquín Valiente Cioli (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Petar Musa). Tỷ số: 2 - 0.

88' Thay người Phút 88' (FC Dallas): Lalas Abubakar vào sân thay Bernard Kamungo.

90+3' BÀN THẮNG! Portland Timbers (2-1) Phút 90+3': Ariel Lassiter (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Gage Guerra). Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: FC Dallas 2-1 Portland Timbers Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 09:42 13/09/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill Portland Timbers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Martí Cifuentes 42 Daniel 25 S. Ibeagha 18 S. Moore 32 N. Norris 6 R. Binyamin 55 Kaick 17 Ramiro 77 B. Kamungo 21 J. Valiente 10 S. Moreno 23 L. Farrington 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 20 F. Surman 2 J. Waterman 23 Ian Smith 21 D. Chará 80 J. Ortiz 22 O. Fernandez 17 C. Bassett 11 Antony 99 K. Velde Dự bị FC Dallas 24 Joshua Torquato 5 L. Abubakar 12 C. Cappis 8 P. Delgado 33 C. Holstad 14 H. Johansson 9 P. Musa 28 Samuel Sarver 40 J. Sirois Portland Timbers 6 A. Bonetig 88 Andrew Guerra 16 S. Jura 7 A. Lassiter 4 K. Miller 15 E. Miller 26 H. Sulte Cập nhật đội hình lúc 07:05 13/09/2026

FC Dallas Thống kê Portland Timbers 40% Kiểm soát bóng 60% 9 Dứt điểm 18 5 Trúng đích 4 7 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật J. Valiente FC Dallas 1 bàn A. Lassiter Portland Timbers 1 bàn L. Farrington FC Dallas 1 bàn S. Moore FC Dallas 1 kiến tạo · điểm 7.3 P. Musa FC Dallas 1 kiến tạo · điểm 7.12 Andrew Guerra Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 6.97

Cuộc so tài giữa FC Dallas và Portland Timbers lúc 07h30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Toyota Stadium thu hút sự chú ý khi lịch sử những lần chạm trán gần đây giữa hai đội luôn diễn ra trong thế giằng co và rất khó phân định.

Cục diện đối đầu căng thẳng và khó lường

Nhìn lại thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Portland Timbers hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm một chiến thắng trước đối thủ. Tuy nhiên, FC Dallas cũng không áp đảo hoàn toàn khi chỉ giành được 2 chiến thắng, còn lại 3 trận kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Sự cân bằng này phản ánh tính chất chặt chẽ mỗi khi hai đội đối đầu trên sân cỏ. Việc chia điểm thường xuyên xuất hiện cho thấy sự hiểu nhau trong lối chơi và quyết tâm phòng ngự của đôi bên mỗi khi chạm trán.

Khoảng cách điểm số và phong độ thi đấu

Bước vào trận đấu tại sân nhà Toyota Stadium, FC Dallas đang nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 40 điểm. Trong khi đó, Portland Timbers đứng ở vị trí thứ 8 với 32 điểm, kém đối thủ 8 điểm trước giờ bóng lăn.

Về phong độ thi đấu, FC Dallas duy trì màn trình diễn tương đối ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi kết quả từ trận gần nhất trở về trước của đội bóng này lần lượt là thắng 1 trận, thua 1 trận, hòa 1 trận và trước đó là 2 trận thắng liên tiếp.

Với lợi thế sân nhà cùng thứ hạng cao hơn trên bảng tổng sắp, FC Dallas nắm trong tay những điểm tựa quan trọng. Dẫu vậy, trước một đối thủ từng cầm hòa họ ở 3 trong 5 lần so tài gần đây, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục là màn đọ sức thận trọng và đầy toan tính.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Dallas · 2 thắng 3 hòa Portland Timbers · 0 thắng Portland Timbers 2 - 2 FC Dallas Hòa Portland Timbers 2 - 2 FC Dallas Hòa FC Dallas 2 - 0 Portland Timbers FD Portland Timbers 0 - 0 FC Dallas Hòa FC Dallas 3 - 2 Portland Timbers FD

FC Dallas 5 trận gần nhất T T H B T 24 Trận 11-7-6 T-H-B 47 Ghi (TB 2.0) 41 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 24 13 4 7 +5 43 T H H B T 3 Los Angeles FC 25 11 7 7 +16 40 T H H H B 4 FC Dallas 24 11 7 6 +6 40 T T H B T 5 San Jose Earthquakes 24 11 5 8 +7 38 T H H B B … 7 Colorado Rapids 24 10 2 12 0 32 H B T B T 8 Portland Timbers 24 9 5 10 +1 32 H T B H T 9 San Diego 24 8 6 10 +5 30 B B T T B …