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FC Dallas 2-1 Portland Timbers: FC Dallas giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 02:46

FC Dallas tiếp đón Portland Timbers lúc 07h30 ngày 13/09 trên sân Toyota Stadium. Đội chủ nhà đứng thứ 4 với 40 điểm, trong khi các vị khách xếp thứ 8 với 32 điểm.

FC Dallas2 - 1Portland TimbersKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Dallas tiếp đón Portland Timbers.

  • 13'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 31% - 69% Portland Timbers; phạm lỗi 2 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Dallas 43% - 57% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 42% - 58% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! FC Dallas (1-0)

    Phút 45': Logan Farrington (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Shaquell Moore). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Kaick da Silva Ferreira (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 43% - 57% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Portland Timbers): Ariel Lassiter vào sân thay Julio Joao Ortiz Landazuri.

  • 61'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 43% - 57% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Dallas): Herman Johansson vào sân thay Ran Binyamin.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Dallas): Christian Cappis vào sân thay Santiago Moreno.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Portland Timbers): Gage Guerra vào sân thay Omir Fernandez.

  • 73'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 42% - 58% Portland Timbers, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Dallas): Petar Musa vào sân thay Logan Farrington.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Dallas): Patrickson Delgado vào sân thay Ramiro.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Portland Timbers): Kamal Miller vào sân thay Ian Smith.

  • 85'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 41% - 59% Portland Timbers, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 87'BÀN THẮNG! FC Dallas (2-0)

    Phút 87': Joaquín Valiente Cioli (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Petar Musa). Tỷ số: 2 - 0.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (FC Dallas): Lalas Abubakar vào sân thay Bernard Kamungo.

  • 90+3'BÀN THẮNG! Portland Timbers (2-1)

    Phút 90+3': Ariel Lassiter (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Gage Guerra). Tỷ số: 2 - 1.

  • KTKết thúc: FC Dallas 2-1 Portland Timbers

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 09:42 13/09/2026

Đội hình chính thức
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
Portland Timbers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Martí Cifuentes
42
Daniel
25
S. Ibeagha
18
S. Moore
32
N. Norris
6
R. Binyamin
55
Kaick
17
Ramiro
77
B. Kamungo
21
J. Valiente
10
S. Moreno
23
L. Farrington
41
J. Pantemis
12
R. Hernández
20
F. Surman
2
J. Waterman
23
Ian Smith
21
D. Chará
80
J. Ortiz
22
O. Fernandez
17
C. Bassett
11
Antony
99
K. Velde
Dự bị
FC Dallas
24 Joshua Torquato5 L. Abubakar12 C. Cappis8 P. Delgado33 C. Holstad14 H. Johansson9 P. Musa28 Samuel Sarver40 J. Sirois
Portland Timbers
6 A. Bonetig88 Andrew Guerra16 S. Jura7 A. Lassiter4 K. Miller15 E. Miller26 H. Sulte
Cập nhật đội hình lúc 07:05 13/09/2026
FC DallasThống kêPortland Timbers
40%
Kiểm soát bóng
60%
9
Dứt điểm
18
5
Trúng đích
4
7
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
J. Valiente
J. Valiente
FC Dallas
1 bàn
A. Lassiter
A. Lassiter
Portland Timbers
1 bàn
L. Farrington
L. Farrington
FC Dallas
1 bàn
S. Moore
S. Moore
FC Dallas
1 kiến tạo · điểm 7.3
P. Musa
P. Musa
FC Dallas
1 kiến tạo · điểm 7.12
Andrew Guerra
Andrew Guerra
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 6.97

Cuộc so tài giữa FC Dallas và Portland Timbers lúc 07h30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Toyota Stadium thu hút sự chú ý khi lịch sử những lần chạm trán gần đây giữa hai đội luôn diễn ra trong thế giằng co và rất khó phân định.

Cục diện đối đầu căng thẳng và khó lường

Nhìn lại thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Portland Timbers hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm một chiến thắng trước đối thủ. Tuy nhiên, FC Dallas cũng không áp đảo hoàn toàn khi chỉ giành được 2 chiến thắng, còn lại 3 trận kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Sự cân bằng này phản ánh tính chất chặt chẽ mỗi khi hai đội đối đầu trên sân cỏ. Việc chia điểm thường xuyên xuất hiện cho thấy sự hiểu nhau trong lối chơi và quyết tâm phòng ngự của đôi bên mỗi khi chạm trán.

Khoảng cách điểm số và phong độ thi đấu

Bước vào trận đấu tại sân nhà Toyota Stadium, FC Dallas đang nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 40 điểm. Trong khi đó, Portland Timbers đứng ở vị trí thứ 8 với 32 điểm, kém đối thủ 8 điểm trước giờ bóng lăn.

Về phong độ thi đấu, FC Dallas duy trì màn trình diễn tương đối ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi kết quả từ trận gần nhất trở về trước của đội bóng này lần lượt là thắng 1 trận, thua 1 trận, hòa 1 trận và trước đó là 2 trận thắng liên tiếp.

Với lợi thế sân nhà cùng thứ hạng cao hơn trên bảng tổng sắp, FC Dallas nắm trong tay những điểm tựa quan trọng. Dẫu vậy, trước một đối thủ từng cầm hòa họ ở 3 trong 5 lần so tài gần đây, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục là màn đọ sức thận trọng và đầy toan tính.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Dallas · 2 thắng3 hòaPortland Timbers · 0 thắng
23/07/2026
Portland Timbers
2 - 2
FC Dallas
Hòa
28/09/2025
Portland Timbers
2 - 2
FC Dallas
Hòa
10/08/2025
FC Dallas
2 - 0
Portland Timbers
FD
07/10/2024
Portland Timbers
0 - 0
FC Dallas
Hòa
05/07/2024
FC Dallas
3 - 2
Portland Timbers
FD
FC Dallas
5 trận gần nhất
TTHBT
24
Trận
11-7-6
T-H-B
47
Ghi (TB 2.0)
41
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps231445+3146TBTTB
2Houston Dynamo241347+543THHBT
3Los Angeles FC251177+1640THHHB
4FC Dallas241176+640TTHBT
5San Jose Earthquakes241158+738THHBB
7Colorado Rapids2410212032HBTBT
8Portland Timbers249510+132HTBHT
9San Diego248610+530BBTTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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