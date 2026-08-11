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FC Dallas 3-1 Colorado Rapids: FC Dallas giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 03:44

Các cuộc đối đầu gần đây giữa FC Dallas và Colorado Rapids thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại Toyota Stadium (Texas).

FC Dallas3 - 1Colorado RapidsKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Dallas tiếp đón Colorado Rapids.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Dallas 54% - 46% Colorado Rapids, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

  • 28'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 53% - 47% Colorado Rapids, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Noah Cobb (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 56% - 44% Colorado Rapids, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Colorado Rapids): Georgi Minoungou vào sân thay Hamzat Ojediran.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Colorado Rapids): Darren Yapi vào sân thay Sayed Abu Farkhi.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (0-1)

    Phút 47': Morgan Whittaker (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: Georgi Minoungou). Tỷ số: 0 - 1.

  • 52'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 52% - 48% Colorado Rapids, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 4.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (FC Dallas): nolan norris vào sân thay Sebastien Ibeagha.

  • 65'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 52% - 48% Colorado Rapids, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 4.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (FC Dallas): Ran Binyamin vào sân thay Bernard Kamungo.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (FC Dallas): Santiago Moreno vào sân thay Daniel Job.

  • 75'BÀN THẮNG! FC Dallas (1-1)

    Phút 75': Joaquín Valiente Cioli (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Kaick da Silva Ferreira). Tỷ số: 1 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (FC Dallas): Samuel Sarver vào sân thay Herman Johansson.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (FC Dallas): Logan Farrington vào sân thay Joaquín Valiente Cioli.

  • 78'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 54% - 46% Colorado Rapids, dứt điểm 19 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 4 - 4, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Matthew Elliott Wells (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Colorado Rapids): Theodore Ku-DiPietro vào sân thay Paxten Aaronson.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Colorado Rapids): Youssef Maziz vào sân thay Joshua Atencio.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Colorado Rapids): Donavan Phillip vào sân thay Noah Cobb.

  • 88'BÀN THẮNG! FC Dallas (2-1)

    Phút 88': Kaick da Silva Ferreira (FC Dallas) lập công (kiến tạo: nolan norris). Tỷ số: 2 - 1.

  • 90+2'BÀN THẮNG! FC Dallas (3-1)

    Phút 90+2': Santiago Moreno (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Logan Farrington). Tỷ số: 3 - 1.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Kosi Thompson (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 52% - 48% Colorado Rapids, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 4 - 4, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 5.

  • KTKết thúc: FC Dallas 3-1 Colorado Rapids

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:15 08/11/2026

Đội hình chính thức
FC Dallas
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Eric Quill
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells
42
Daniel
14
H. Johansson
25
S. Ibeagha
3
O. Urhoghide
18
S. Moore
21
J. Valiente
55
Kaick
17
Ramiro
77
B. Kamungo
7
D. Job
9
P. Musa
41
N. Defreitas
33
K. Thompson
24
N. Cobb
5
Loïc Williams
29
M. Navarro
8
H. Ojediran
13
Frederick II
12
J. Atencio
10
P. Aaronson
9
S. Abu
7
M. Whittaker
Dự bị
FC Dallas
5 L. Abubakar6 R. Binyamin12 C. Cappis8 P. Delgado23 L. Farrington10 S. Moreno32 N. Norris28 Samuel Sarver40 J. Sirois
Colorado Rapids
88 Y. Maziz93 G. Minoungou32 D. Phillip2 K. Rosenberry99 J. Travis77 D. Yapi6 R. Holding31 A. Beaudry21 Ku-DiPietro
Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026
FC DallasThống kêColorado Rapids
51%
Kiểm soát bóng
49%
26
Dứt điểm
6
10
Trúng đích
1
6
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
13
4
Việt vị
4
0
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
Kaick
Kaick
FC Dallas
1 bàn · 1 kiến tạo
J. Valiente
J. Valiente
FC Dallas
1 bàn
S. Moreno
S. Moreno
FC Dallas
1 bàn
M. Whittaker
M. Whittaker
Colorado Rapids
1 bàn
L. Farrington
L. Farrington
FC Dallas
1 kiến tạo · điểm 7.7
G. Minoungou
G. Minoungou
Colorado Rapids
1 kiến tạo · điểm 7.12

Các cuộc đối đầu gần đây giữa FC Dallas và Colorado Rapids thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại Toyota Stadium (Texas) được kỳ vọng sẽ là một màn đôi công. Chủ nhà đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, còn đội khách xếp thứ chín. Dù vậy, lịch sử gặp nhau cho thấy khoảng cách trên bảng điểm chưa chắc phản ánh đúng thế trận trên sân.

Thế đối đầu cân bằng, xu hướng nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 1 trận và Colorado Rapids cũng thắng 2 trận. Không đội nào tạo được ưu thế rõ rệt trong loạt đối đầu này, và các trận đấu thường có nhiều bàn thắng. Cả hai đều có xu hướng chơi mở, sẵn sàng tấn công thay vì thủ chặt.

Chính sự cân bằng đó khiến mỗi bên khó chủ động kiểm soát hoàn toàn nhịp trận đấu. Khi cả hai cùng đẩy cao tìm bàn thắng, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dễ xuất hiện và trận đấu có thể nhanh chóng chuyển sang thế giằng co.

Phong độ gần đây: Chủ nhà ổn định hơn

FC Dallas thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng chủ nhà vừa có trận hòa ở lượt đấu mới nhất, trước đó là một trận thua rồi một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy Dallas giữ được sự ổn định, ít khi sa sút kéo dài.

Trong khi đó, Colorado Rapids thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua ở lượt đấu mới nhất, nhưng trước đó có chuỗi kết quả hòa nhiều hơn thắng. Ở chiều ngược lại, Rapids hiếm khi thua, nên họ thường không dễ bị đánh bại.

Vị trí trên bảng xếp hạng: Khoảng cách 12 điểm

FC Dallas hiện xếp hạng 2 với 55 điểm, trong khi Colorado Rapids đứng hạng 9 với 43 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 12 điểm, cho thấy chủ nhà đã làm tốt hơn trong suốt mùa giải. Chênh lệch này tạo lợi thế về mặt tâm lý cho Dallas khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, thứ hạng chỉ là một phần bức tranh. Colorado Rapids có lịch sử đối đầu ngang ngửa và đã giành chiến thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất, nên họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội đứng cao hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi đối đầu thường có nhiều bàn thắng, khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là yếu tố quan trọng. Đội nào bảo vệ tốt hơn khi mất bóng, và tận dụng tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, sẽ có lợi thế lớn hơn.

FC Dallas có thể dựa vào thế trận sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng để chủ động tấn công. Ngược lại, Colorado Rapids với phong độ ít thua có thể kiên nhẫn chờ cơ hội để phản công.

Nhận định

FC Dallas nhỉnh hơn về thứ hạng, điểm số và sự ổn định, nên được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Nhưng thế đối đầu cân bằng và phong độ khó bị đánh bại của Colorado Rapids khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Nhiều khả năng đây sẽ là cuộc chạm trán cởi mở, nơi cả hai cùng có cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Dallas · 2 thắng1 hòaColorado Rapids · 2 thắng
24/05/2026
Colorado Rapids
1 - 2
FC Dallas
FD
21/09/2025
FC Dallas
3 - 1
Colorado Rapids
FD
02/03/2025
Colorado Rapids
3 - 3
FC Dallas
Hòa
01/09/2024
FC Dallas
2 - 3
Colorado Rapids
CR
21/04/2024
Colorado Rapids
2 - 1
FC Dallas
CR
FC Dallas
5 trận gần nhất
HBTHT
33
Trận
15-10-8
T-H-B
59
Ghi (TB 1.8)
50
Thủng lưới
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
BHTHH
33
Trận
12-7-14
T-H-B
46
Ghi (TB 1.4)
47
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps331878+3861TTBTH
2FC Dallas3315108+955HBTHT
3San Jose Earthquakes3314109+852THBHH
8Portland Timbers3312714-143TTTHB
9Colorado Rapids3312714-143BHTHH
10Seattle Sounders33111012-343BBHHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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