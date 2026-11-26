FC Iberia 1999 1-0 Getafe: FC Iberia 1999 giành chiến thắng FC Iberia 1999 chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi mới có 1 điểm, đứng hạng 29, trước khi tiếp Getafe lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Mikheil Meskhi Stadium.

FC Iberia 1999 1 - 0 Getafe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Iberia 1999 tiếp đón Getafe.

13' Getafe ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 40% - 60% Getafe, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 2 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': Lucas Oliveira Brune (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Foul).

25' BÀN THẮNG! FC Iberia 1999 (1-0) Phút 25': giorgi kobuladze (FC Iberia 1999) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

25' Getafe ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 44% - 56% Getafe, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 2.

32' Thẻ vàng Phút 32': Ramón Terrats (Getafe) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

36' Thẻ vàng Phút 36': David Cordón Mancha (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Getafe ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 40% - 60% Getafe, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 2 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Getafe): Zaid Romero vào sân thay David Cordón Mancha.

45' Thay người Phút 45' (Getafe): Enes Ünal vào sân thay Ramón Terrats.

45' Thay người Phút 45' (Getafe): Orel Mangala vào sân thay Mario Martín Rielves.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Getafe ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 35% - 65% Getafe, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 4.

56' Thẻ vàng Phút 56': Orel Mangala (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thẻ đỏ Phút 59': Orel Mangala (Getafe) nhận thẻ đỏ.

62' Getafe ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 35% - 65% Getafe, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 17, cứu thua 3 - 5.

63' Thay người Phút 63' (Getafe): Francho Serrano Gracia vào sân thay Borja Mayoral.

63' Thay người Phút 63' (Getafe): Andrés García vào sân thay Kiko Femenia.

65' Thẻ vàng Phút 65': giorgi kobuladze (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (FC Iberia 1999): Jighjigh Stephen Ende vào sân thay Lucas Oliveira Brune.

71' Thay người Phút 71' (FC Iberia 1999): Ibrahim Alhassan Abdullahi vào sân thay Giorgi Kutsia.

73' Thay người Phút 73' (FC Iberia 1999): Nikoloz Botchorishvili vào sân thay giorgi kobuladze.

74' Getafe ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 36% - 64% Getafe, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 19, cứu thua 3 - 5.

76' Thẻ vàng Phút 76': Andrés García (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (FC Iberia 1999): Eldar Kuliev vào sân thay Nikoloz Dadiani.

83' Thay người Phút 83' (FC Iberia 1999): Zviad Natchkebia vào sân thay nika sikharulashvili.

86' Getafe ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 35% - 65% Getafe, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 15 - 22, cứu thua 3 - 5.

KT Kết thúc: FC Iberia 1999 1-0 Getafe Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:37 27/11/2026

Đội hình chính thức FC Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Korghalidze Getafe Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás 31 G. Makaridze 40 G. Kobuladze 25 Amisulashvili 4 V. Selimović 5 J. Jinjolava 27 G. Kutsia 6 N. Dadiani 8 B. Kardava 18 Lucas Brune 9 A. Dzagania 19 Sikharulashvili 13 David Soria 17 Kiko Femenía 2 D. Dakonam 4 S. Sazonov 3 Davinchi 11 Ramón Terrats 8 N. Gudelj 6 Mario Martín 28 Alberto Risco 9 Borja Mayoral 10 M. Satriano Dự bị FC Iberia 1999 10 Z. Natchkebia 1 Megrelishvili 16 R. Kurtanidze 29 L. Chikhradze 3 P. Cancar 30 Bochorishvili 14 I. Alhassan 7 Kvartskhava 23 E. Kuliev Getafe 19 E. Ünal 24 Z. Romero 29 M. Pachon 22 J. Mojica 23 O. Mangala 1 J. Letáček 21 Andrés García 16 Francho Serrano 35 Diego Ferrer Cập nhật đội hình lúc 00:19 27/11/2026

FC Iberia 1999 Thống kê Getafe 36% Kiểm soát bóng 64% 12 Dứt điểm 18 6 Trúng đích 5 3 Phạt góc 5 17 Phạm lỗi 23 1 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật G. Kobuladze FC Iberia 1999 1 bàn G. Makaridze FC Iberia 1999 Điểm 8.11 David Soria Getafe Điểm 7.76 V. Selimović FC Iberia 1999 Điểm 7.41 I. Alhassan FC Iberia 1999 Điểm 7.27

FC Iberia 1999 đón tiếp Getafe tại Mikheil Meskhi Stadium vào lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trong tình thế chưa biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Đội chủ nhà mới có 1 điểm và đứng hạng 29 trên bảng xếp hạng, nên áp lực trước trận đấu này đặt nhiều hơn lên vai họ.

Chủ nhà mang áp lực vì vị trí trên bảng xếp hạng

Với 1 điểm, FC Iberia 1999 đang ở nhóm cuối bảng. Việc thi đấu trên sân nhà thường là điểm tựa để đội bóng tìm lại mạch điểm số. Tuy vậy, thứ hạng hiện tại cho thấy họ vẫn chưa khai thác được yếu tố này một cách trọn vẹn.

Đặt cạnh nhau, hai đội gần như không có khoảng cách về điểm số. Getafe cũng có 1 điểm nhưng xếp hạng 31, thấp hơn chủ nhà hai bậc. Chênh lệch nhỏ như vậy khiến trận đấu mang tính cạnh tranh trực tiếp: bên nào giành chiến thắng sẽ nới khoảng cách với đối thủ ngay lập tức.

Phong độ: chủ nhà ổn định hơn, Getafe đang sa sút

Trong 5 trận gần nhất, FC Iberia 1999 thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả theo thứ tự từ trận mới nhất là thắng, hòa, thắng, thua, hòa. Đội bóng này chưa thua liên tiếp và duy trì được khả năng giành điểm ở phần lớn các trận gần đây.

Ngược lại, Getafe đang đi qua giai đoạn khó khăn. Họ thua cả 3 trận gần nhất, trong khi hai trận cũ hơn trong chuỗi 5 trận đều là chiến thắng. Như vậy, phong độ của đội khách đang đi xuống rõ rệt so với quãng trước đó.

Trong khi đó, những chiến thắng của FC Iberia 1999 nằm ở các trận mới nhất, cho thấy chủ nhà có nền tảng tâm lý tốt hơn khi bước vào cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, phong độ khá hơn cũng đồng nghĩa kỳ vọng dành cho họ cao hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với FC Iberia 1999, thử thách lớn nhất là xử lý áp lực của đội chủ nhà. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót và giữ được sự kiên nhẫn có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ, nhất là khi đối thủ đang mang tâm lý nặng nề sau chuỗi 3 trận thua.

Về phía Getafe, trận đấu là cơ hội để chấm dứt mạch thua và kéo giãn khoảng cách với vị trí cuối bảng. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin sau giai đoạn sa sút.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, FC Iberia 1999 nhỉnh hơn nhờ chuỗi kết quả ổn định hơn, còn Getafe đang cần một bước ngoặt để thoát khỏi chuỗi thua. Dù vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội bằng không và cả hai đều nằm ở khu vực cuối bảng nên trận đấu khó có lợi thế tuyệt đối cho bên nào. Chủ nhà có điều kiện thuận lợi để giành điểm, song họ phải chứng minh được điều đó bằng kết quả trên sân.

FC Iberia 1999 5 trận gần nhất T H T B H 3 Trận 0-1-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất B B B T T 5 Trận 1-1-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … 28 CSKA Sofia 3 0 1 2 -2 1 B H B 29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 -3 1 B H B 30 Pafos 3 0 1 2 -4 1 B H B 31 Getafe 3 0 1 2 -4 1 B B H 32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 -4 1 B B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại