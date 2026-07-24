FC Lugano 1-0 Dukagjini: FC Lugano giành chiến thắng FC Lugano và Dukagjini tái đấu tại Cornaredo lúc 01:30 ngày 24/07/2026, trong bối cảnh lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa.

FC Lugano 1 - 0 Dukagjini Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Lugano tiếp đón Dukagjini.

21' Thẻ vàng Phút 21': M. Zanotti (FC Lugano) nhận thẻ vàng.

30' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FC Lugano 74% - 26% Dukagjini, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

31' BÀN THẮNG! FC Lugano (1-0) Phút 31': R. Steffen (FC Lugano) lập công (kiến tạo: K. Behrens). Tỷ số: 1 - 0.

42' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FC Lugano 72% - 28% Dukagjini, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Dukagjini): G. Elezaj vào sân thay I. Zulfiu.

49' Thẻ vàng Phút 49': E. Basri (Dukagjini) nhận thẻ vàng.

56' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FC Lugano 72% - 28% Dukagjini, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 2.

68' Thay người Phút 68' (Dukagjini): M. Maliqi vào sân thay A. Merlaku.

68' Thay người Phút 68' (FC Lugano): D. Moncada vào sân thay E. Alioski.

68' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FC Lugano 72% - 28% Dukagjini, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 2.

79' Thẻ vàng Phút 79': G. Elezaj (Dukagjini) nhận thẻ vàng.

79' Thay người Phút 79' (FC Lugano): A. Kendouci vào sân thay D. Dos Santos.

80' Thay người Phút 80' (FC Lugano): J. Bichsel vào sân thay K. Behrens.

80' Thay người Phút 80' (Dukagjini): A. Rexhaj vào sân thay K. Gashi.

80' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FC Lugano 71% - 29% Dukagjini, dứt điểm 20 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 3.

83' Thẻ vàng Phút 83': K. Behrens (FC Lugano) nhận thẻ vàng.

87' Thẻ đỏ Phút 87': A. Rexhaj (Dukagjini) nhận thẻ đỏ.

88' Thay người Phút 88' (Dukagjini): A. Bytyqi vào sân thay J. Stevenson.

89' Thay người Phút 89' (FC Lugano): E. Pihlstrom vào sân thay Y. Cimignani.

KT Kết thúc: FC Lugano 1-0 Dukagjini Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:22 24/07/2026

FC Lugano Thống kê Dukagjini 71% Kiểm soát bóng 29% 20 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 3 7 Phạt góc 3 17 Phạm lỗi 12 5 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Renato Steffen FC Lugano 1 bàn Kevin Behrens FC Lugano 1 kiến tạo · điểm 7 Anto Grgić FC Lugano Điểm 8.2 Uran Bislimi FC Lugano Điểm 8 Vitor Hugo Dukagjini Điểm 7.7 Lars Lukas Mai FC Lugano Điểm 7.6

FC Lugano sẽ chạm trán Dukagjini tại sân vận động Cornaredo lúc 01:30 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Hai đội bước vào trận đấu với thế cân bằng từ lần đối đầu gần nhất, khi không bên nào giành chiến thắng.

Đây là cặp đấu chưa tạo ra khác biệt rõ ràng về kết quả đối đầu. Vì vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách mỗi đội kiểm soát những thời điểm quan trọng, thay vì lợi thế tâm lý được hình thành từ lịch sử đối đầu.

Thế cân bằng từ lần đối đầu gần nhất

FC Lugano và Dukagjini mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, với kết quả hòa. FC Lugano chưa có chiến thắng trước đối thủ này, trong khi Dukagjini cũng chưa thể vượt qua đại diện Thụy Sĩ.

Con số này cho thấy khoảng cách giữa hai đội trong lần gặp trước không đủ lớn để tạo ra ưu thế rõ rệt. Trận đấu sắp tới vì thế có thể được nhìn nhận như một cuộc so tài cởi mở về cơ hội, trong đó khả năng duy trì sự tập trung sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Cornaredo là bối cảnh đáng chú ý

FC Lugano sẽ thi đấu tại Cornaredo, sân vận động được chọn làm địa điểm diễn ra trận đấu. Yếu tố sân nhà có thể giúp đội bóng này chủ động hơn trong cách tiếp cận, nhưng không đủ để khẳng định kết quả khi dữ liệu hiện có chưa cung cấp thêm thông tin về phong độ, lực lượng hoặc thành tích sân nhà của hai đội.

Ở chiều ngược lại, Dukagjini cần duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu nếu muốn tiếp tục tạo thế cân bằng. Lần đối đầu gần nhất không nghiêng về bên nào, do đó đội khách có cơ sở để bước vào cuộc so tài với tâm thế thận trọng nhưng không bị đặt trong thế bất lợi rõ ràng.

Chờ đợi cuộc đấu giằng co

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, nên chưa thể xác định chính xác phương án chiến thuật của FC Lugano và Dukagjini. Những yếu tố như cách hai đội tổ chức áp sát, chuyển đổi trạng thái và xử lý các tình huống cố định sẽ cần được theo dõi trong thực tế trận đấu.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự cân bằng đã được thể hiện trong lần gặp gần nhất. FC Lugano có lợi thế sân nhà, còn Dukagjini sở hữu cơ sở để tự tin sau khi không bị đánh bại ở lần đối đầu trước. Nếu không đội nào tạo ra ưu thế đủ lớn từ đầu trận, thế trận giằng co có thể kéo dài đến những thời điểm quyết định.

Nhận định trận đấu

FC Lugano được thi đấu tại Cornaredo, nhưng lịch sử đối đầu gần nhất chưa cho thấy đội bóng này vượt trội Dukagjini. Với những dữ liệu hiện có, đây là trận đấu khó phân định và nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh, sự tập trung cùng khả năng tận dụng cơ hội của hai đội. Không có cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Lugano · 0 thắng 1 hòa Dukagjini · 0 thắng FC Lugano 0 - 0 Dukagjini Hòa

FC Lugano 5 trận gần nhất H B T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dukagjini 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới