FC Lugano 3-2 FK Crvena Zvezda: FC Lugano giành chiến thắng
Cả hai đội đều đang có phong độ cao: FC Lugano thắng 3 trong 5 trận gần nhất, FK Crvena Zvezda thắng 4. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại AIL Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Lugano tiếp đón FK Crvena Zvezda.
- 12'FK Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: FC Lugano 27% - 73% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.
- 24'FK Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: FC Lugano 34% - 66% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.
- 25'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-0)
Phút 25': A. Ajeti (FC Lugano) lập công (kiến tạo: R. Steffen). Tỷ số: 1 - 0.
- 32'BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (1-1)
Phút 32': T. Elsnik (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: M. Gashtarov). Tỷ số: 1 - 1.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': V. Kostov (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 36'FK Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: FC Lugano 36% - 64% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'FK Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: FC Lugano 35% - 65% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': R. Steffen (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': L. Mai (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 63'Thay người
Phút 63' (FC Lugano): E. Pihlstrom vào sân thay R. Steffen.
- 63'Thay người
Phút 63' (FC Lugano): K. Behrens vào sân thay A. Ajeti.
- 63'FK Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: FC Lugano 35% - 65% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 64'Thay người
Phút 64' (FK Crvena Zvezda): M. Cham vào sân thay T. Handel.
- 67'BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (1-2)
Phút 67': R. Krunic (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: M. Cham). Tỷ số: 1 - 2.
- 73'Thay người
Phút 73' (FC Lugano): D. Moncada vào sân thay B. Karimov.
- 75'Thay người
Phút 75' (FK Crvena Zvezda): K. Balov vào sân thay V. Lucic.
- 75'Thay người
Phút 75' (FK Crvena Zvezda): M. Strika vào sân thay M. Ristic.
- 75'FK Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: FC Lugano 39% - 61% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 1.
- 79'Thay người
Phút 79' (FC Lugano): B. D. Castro Espinosa vào sân thay D. Dos Santos.
- 79'Thay người
Phút 79' (FC Lugano): E. Alioski vào sân thay H. Delcroix.
- 81'Thay người
Phút 81' (FK Crvena Zvezda): M. Bajo vào sân thay R. Krunic.
- 81'Thay người
Phút 81' (FK Crvena Zvezda): M. Arnautovic vào sân thay B. Dieng.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': S. Gudelj (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 84'BÀN THẮNG! FC Lugano (2-2)
Phút 84': D. Moncada (FC Lugano) lập công (kiến tạo: Y. Cimignani). Tỷ số: 2 - 2.
- 87'FK Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: FC Lugano 40% - 60% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 2.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': M. Bajo (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng.
- 89'BÀN THẮNG! FC Lugano (3-2)
Phút 89': A. Grgic (FC Lugano) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': M. Gashtarov (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Roughing).
- KTKết thúc: FC Lugano 3-2 FK Crvena Zvezda
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 01:41 16/10/2026
FC Lugano và FK Crvena Zvezda bước vào trận đấu lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân AIL Arena với tinh thần hưng phấn như nhau. Cả hai đều đang có phong độ cao và cùng muốn tận dụng đà thăng hoa để có điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.
Phong độ: Lugano ổn định, Crvena Zvezda nhỉnh hơn
FC Lugano thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa giành chiến thắng ở trận mới đây nhất. Trước đó, họ nếm một thất bại rồi thắng liên tiếp hai trận, và trận xa nhất trong chuỗi này là một trận hòa.
Trong khi đó, FK Crvena Zvezda có chuỗi kết quả nổi bật hơn. Đội khách thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không thua trận nào. Bốn trận thắng liên tiếp gần đây cho thấy sự tự tin lớn của đoàn quân đến từ Serbia trước chuyến làm khách.
Vị trí trên bảng xếp hạng: hai đội sát nhau
Trên bảng xếp hạng, FC Lugano đang đứng thứ 24 với 0 điểm, còn FK Crvena Zvezda xếp thứ 25, cũng với 0 điểm. Hai đội chỉ cách nhau một bậc và cùng chưa có điểm, nên mỗi bên đều có động lực rõ ràng để khởi đầu thuận lợi.
Điểm then chốt của trận đấu
Phong độ gần đây đặt hai đội vào thế cân bằng. Lugano có lợi thế sân nhà và mạch hai trận thắng liên tiếp ở giai đoạn trước, nhưng lại để thua một trận trong chuỗi 5 trận. Crvena Zvezda chưa thua trận nào trong khoảng thời gian đó và đang mang theo mạch thắng dài hơn.
Vì thế, khả năng giữ sự tập trung ở những thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt. Đội nào giữ được nhịp độ thi đấu ổn định và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ chiếm ưu thế về mặt tâm lý trong phần còn lại của trận đấu.
Nhận định
Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom nên khó có thể nghiêng hẳn về bên nào. Crvena Zvezda nhỉnh hơn về chuỗi kết quả gần đây, trong khi Lugano được hỗ trợ bởi yếu tố sân nhà tại AIL Arena. Một trận đấu giằng co, có nhiều cạnh tranh ở các khu vực then chốt là kịch bản đáng chờ đợi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)