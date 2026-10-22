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FC Midtjylland 0-1 St. Truiden: St. Truiden giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 21:46

FC Midtjylland đang bám sát nhóm trên trong cuộc đua tốp đầu, chỉ kém St. Truiden đúng 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại MCH Arena.

FC Midtjylland0 - 1St. TruidenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Midtjylland tiếp đón St. Truiden.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': R. Vanwesemael (St. Truiden) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 18'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: FC Midtjylland 36% - 64% St. Truiden, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': P. Bravo (FC Midtjylland) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 30'FC Midtjylland ép sân

    Cầm bóng: FC Midtjylland 43% - 57% St. Truiden, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! St. Truiden (0-1)

    Phút 42': F. Soelle (St. Truiden) lập công (kiến tạo: R. Vanwesemael). Tỷ số: 0 - 1.

  • 42'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Midtjylland 44% - 56% St. Truiden, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Midtjylland): F. Etim vào sân thay M. Rajovic.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Midtjylland): Cho Gue-Sung vào sân thay P. Bravo.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Midtjylland): S. Iheanacho vào sân thay Hong Hyun-Seok.

  • 55'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Midtjylland 44% - 56% St. Truiden, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': I. Sebaoui (St. Truiden) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 67'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Midtjylland 43% - 57% St. Truiden, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (FC Midtjylland): V. Bak vào sân thay D. Martinez.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (St. Truiden): K. Matsuzawa vào sân thay R. Merlen.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (St. Truiden): S. Bazdar vào sân thay F. Soelle.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Midtjylland): A. Ndiaye vào sân thay J. Emefile.

  • 79'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Midtjylland 43% - 57% St. Truiden, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 3.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (St. Truiden): A. Muja vào sân thay N. Mbuku.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (St. Truiden): T. Hata vào sân thay J. Pupe.

  • 90+4'Thay người

    Phút 90+4' (St. Truiden): W. Janssens vào sân thay R. Vanwesemael.

  • KTKết thúc: FC Midtjylland 0-1 St. Truiden

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 23/10/2026

Đội hình chính thức
FC Midtjylland
Sơ đồ 3-4-2-1
St. Truiden
Sơ đồ 4-2-3-1
25
Nordin Bakker
5
Rasmus Kristensen
4
Ousmane Diao
22
Mads Bech Sørensen
29
Kjell Wätjen
19
Pedro Bravo
20
Hong Hyun-seok
27
Sofus Johannesen
98
David Martínez Morales
38
Julius Emefile
9
Mileta Rajović
16
Léo Kokubo
60
Robert-Jan Vanwesemael
4
Kota Takai
26
Visar Musliu
23
Joedrick Pupe
18
Nelson Ishiwatari
8
Abdoulaye Sissako
11
Nathanaël Mbuku
14
Ryan Merlen
10
Ilias Sebaoui
19
Frederic Soelle Soelle
Dự bị
FC Midtjylland
60 Mark Ugboh30 Ovie Ejeheri15 Beni Junior34 Abdou Aziz Ndiaye55 Victor Bak Jensen18 Stanley Iheanacho10 Gue-sung Cho90 Friday Etim17 Mikael Uhre
St. Truiden
35 Yanis Ngoy21 Matt Lendfers27 Jeremy Kandje Mbambi3 Taiga Hata22 Wolke Janssens5 Shogo Taniguchi71 Ryotaro Araki7 Arbnor Muja99 Shion Shinkawa
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
FC MidtjyllandThống kêSt. Truiden
43%
Kiểm soát bóng
57%
19
Dứt điểm
15
4
Trúng đích
6
6
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
0
5
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Frederic Soelle Soelle
Frederic Soelle Soelle
St. Truiden
1 bàn
Robert-Jan Vanwesemael
Robert-Jan Vanwesemael
St. Truiden
1 kiến tạo · điểm 8.2
Visar Musliu
Visar Musliu
St. Truiden
Điểm 8.6
Sofus Johannesen
Sofus Johannesen
FC Midtjylland
Điểm 8.2
Nordin Bakker
Nordin Bakker
FC Midtjylland
Điểm 8
Nathanaël Mbuku
Nathanaël Mbuku
St. Truiden
Điểm 7.7

FC Midtjylland đang bám sát nhóm trên trong cuộc đua tốp đầu, khi chỉ kém St. Truiden đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân MCH Arena, trong một trận đấu mà từng điểm số đều có trọng lượng lớn.

Khoảng cách nhỏ, thứ hạng cách xa

St. Truiden đang xếp hạng 6 với 3 điểm. FC Midtjylland đứng hạng 16 với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nhưng thứ hạng lại cách nhau tới 10 bậc.

Chính sự chênh lệch nhỏ về điểm số khiến trận đấu trở thành điểm nóng. Đội chủ nhà chỉ cần một kết quả tốt là có thể rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Trong khi đó, St. Truiden muốn củng cố vị trí của mình ngay trên sân khách.

Phong độ: Midtjylland bất bại, St. Truiden chập chờn

Trong 5 trận gần nhất, FC Midtjylland thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định đáng chú ý của đội chủ nhà, nhất là khi họ vừa có trận thắng gần nhất.

Ở chiều ngược lại, St. Truiden thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là hai trận mới nhất đều thắng, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó. Đội khách vì thế đang trong giai đoạn lấy lại tinh thần, nhưng chưa thể xem là đã ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bức tranh phong độ cho thấy hai kịch bản trái ngược. FC Midtjylland mang theo sự vững vàng của chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà. St. Truiden mang theo đà hưng phấn từ hai chiến thắng liên tiếp gần đây.

Với đội chủ nhà, thử thách nằm ở việc biến sự ổn định thành điểm số trên bảng xếp hạng, vì họ mới có 1 điểm. Với đội khách, bài toán là giữ được kỷ luật và sự tự tin để không rơi lại vào chuỗi thua từng gặp trước đó.

Do thứ hạng của hai đội chênh lệch lớn nhưng điểm số sát nhau, nhịp độ trận đấu nhiều khả năng sẽ cao ngay từ đầu. Đội nào nhập cuộc tốt hơn sẽ nắm lợi thế tâm lý trong cuộc đua tốp đầu.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, FC Midtjylland đang nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận không thua và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, St. Truiden đứng trên về thứ hạng và đang có hai chiến thắng liên tiếp, nên đây không phải một trận đấu dễ dàng cho chủ nhà.

Một trận đấu cân bằng, nhiều tính toán là kịch bản hợp lý. Mỗi điểm số giành được đều có thể thay đổi cục diện trong cuộc đua tốp đầu.

FC Midtjylland
5 trận gần nhất
THTHT
5
Trận
4-1-0
T-H-B
12
Ghi (TB 2.4)
4
Thủng lưới
St. Truiden
5 trận gần nhất
TTBBB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
5Mjallby AIF1100+23T
6St. Truiden1100+23T
7SC Freiburg1100+13T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
15Getafe101001H
16FC Midtjylland101001H
17FC Nordsjaelland101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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