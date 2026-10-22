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FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofia: Hai đội chia điểm

Văn Thể22/10/2026 18:45

FC Nordsjaelland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 1 điểm. Họ tiếp CSKA Sofia, đội hạng 28 với 0 điểm, lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

FC Nordsjaelland2 - 2CSKA SofiaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Nordsjaelland tiếp đón CSKA Sofia.

  • 8'BÀN THẮNG! CSKA Sofia (0-1)

    Phút 8': L. Godoy (CSKA Sofia) lập công (kiến tạo: S. Sensi). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Nordsjaelland 46% - 54% CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': D. Almeida (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Nordsjaelland 50% - 50% CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 0.

  • 30'Thay người

    Phút 30' (FC Nordsjaelland): T. Salquist vào sân thay V. Nelsson.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': J. Olsen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': S. Acquah (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Nordsjaelland 54% - 46% CSKA Sofia, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'CSKA Sofia ép sân

    Cầm bóng: FC Nordsjaelland 57% - 43% CSKA Sofia, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 1.

  • 55'BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (1-1)

    Phút 55': I. Adel (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: N. Markmann). Tỷ số: 1 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': J. Janssen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (FC Nordsjaelland): M. Heyde vào sân thay N. Rojkjaer.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Nordsjaelland): H. Rasmussen vào sân thay V. Berthelsen.

  • 63'FC Nordsjaelland ép sân

    Cầm bóng: FC Nordsjaelland 58% - 42% CSKA Sofia, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (CSKA Sofia): C. Itu vào sân thay P. Panayotov.

  • 67'BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (2-1)

    Phút 67': I. Adel (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: A. Lind). Tỷ số: 2 - 1.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': J. Janssen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 76'Thẻ đỏ

    Phút 76': J. Janssen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ đỏ (Holding).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (CSKA Sofia): I. Solet vào sân thay D. Almeida.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (CSKA Sofia): T. Ivanov vào sân thay M. Ebong.

  • 77'FC Nordsjaelland ép sân

    Cầm bóng: FC Nordsjaelland 58% - 42% CSKA Sofia, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 2.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (FC Nordsjaelland): M. Brink vào sân thay I. Adel.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (FC Nordsjaelland): M. Walker vào sân thay J. Lahteenmaki.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': T. Ivanov (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (CSKA Sofia): J. Eto'o vào sân thay Pastor.

  • 88'BÀN THẮNG! CSKA Sofia (2-2)

    Phút 88': L. Godoy (CSKA Sofia) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 89'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Nordsjaelland 55% - 45% CSKA Sofia, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 4 - 4.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': A. Hansen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': I. Solet (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': B. Jordao (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': N. Markmann (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • KTKết thúc: FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 01:41 23/10/2026

Đội hình chính thức
FC Nordsjaelland
Sơ đồ 3-4-3
CSKA Sofia
Sơ đồ 3-5-2
13
Andreas Hansen
15
Stephen Acquah
25
Victor Nelsson
4
Noah Markmann
23
Runar Robinsonn Norheim
18
Justin Janssen
8
Nicklas Røjkjær
5
Juho Lähteenmäki
29
Villum Berthelsen
11
Alexander Lind
14
Ibrahim Adel
21
Fedor Lapoukhov
4
Dinis Almeida
6
Bruno Jordão
32
Facundo Rodríguez
2
Pastor
7
Max Ebong
30
Petko Panayotov
8
Stefano Sensi
17
Ángelo Martino
9
Leandro Godoy
28
Ioannis Pittas
Dự bị
FC Nordsjaelland
16 Jakob Busk22 Carljohan Eriksson2 Peter Ankersen3 Tobias Salquist28 Markus Walker35 Villads Rutkjær6 Mark Brink21 Malte Heyde40 Hjalte Boe Rasmussen
CSKA Sofia
25 Dimitar Evtimov31 Daniel Nikolov14 Teodor Ivanov19 Andrey Yordanov91 Aleks Tunchev67 Cătălin Itu34 Vasil Kaymakanov94 Isaac Solet99 James Eto'o
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
FC NordsjaellandThống kêCSKA Sofia
55%
Kiểm soát bóng
45%
12
Dứt điểm
15
6
Trúng đích
5
5
Phạt góc
2
12
Phạm lỗi
11
5
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Ibrahim Adel
Ibrahim Adel
FC Nordsjaelland
2 bàn
Leandro Godoy
Leandro Godoy
CSKA Sofia
1 bàn
Stefano Sensi
Stefano Sensi
CSKA Sofia
1 kiến tạo · điểm 7.6
Alexander Lind
Alexander Lind
FC Nordsjaelland
1 kiến tạo · điểm 7.2
Noah Markmann
Noah Markmann
FC Nordsjaelland
1 kiến tạo · điểm 6.6
Fedor Lapoukhov
Fedor Lapoukhov
CSKA Sofia
Điểm 7.7

FC Nordsjaelland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp CSKA Sofia tại Right to Dream Park lúc 23h45 ngày 22/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 17 với 1 điểm, còn đội khách đang ở hạng 28 và chưa có điểm nào.

Nordsjaelland bám đuổi bằng sự bền bỉ

Trên bảng xếp hạng, FC Nordsjaelland đang đứng thứ 17 với 1 điểm. Khoảng cách với CSKA Sofia là 11 bậc, dù cách biệt điểm số giữa hai đội mới chỉ là 1 điểm. Điều đó cho thấy cuộc đua ở nhóm giữa và nhóm dưới còn rất sít sao, và mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà thiên về sự chắc chắn hơn là bùng nổ. Trong 5 trận gần nhất, FC Nordsjaelland hòa 3 trận và thua 2 trận, chưa thắng trận nào. Tuy nhiên, 3 trận gần nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, tức là đội không để thua trong chuỗi này. Đây là tín hiệu cho thấy hàng thủ và sự tổ chức của đội đã phần nào ổn định sau hai trận thua trước đó.

CSKA Sofia mang theo tinh thần trái ngược

Ở chiều ngược lại, CSKA Sofia đang có phong độ đáng chú ý hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó họ thắng trận mới đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy họ hoàn toàn có thể mang tâm lý tích cực sang Right to Dream Park.

Tuy nhiên, hạng 28 và 0 điểm cho thấy CSKA Sofia vẫn đang ở thế khó trong cuộc đua chung. Với đội khách, nhu cầu có điểm đầu tiên là rất rõ ràng. Phong độ khả quan gần đây cần được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Trận đấu đặt ra bài toán khá thú vị về tâm lý và cách tiếp cận. FC Nordsjaelland thi đấu trên sân nhà, nắm lợi thế về vị trí và đang có mạch ba trận không thua. Điều họ cần là biến sự chắc chắn thành chiến thắng đầu tiên trong chuỗi 5 trận gần nhất.

CSKA Sofia lại có đà thắng lợi tốt hơn về mặt phong độ, nhưng chưa được phản ánh trên bảng điểm. Nếu giữ được sự tự tin từ những trận thắng gần đây, đội khách có thể gây khó khăn cho chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà lợi thế sân nhà và thứ hạng nghiêng về FC Nordsjaelland, trong khi đà phong độ lại nghiêng về CSKA Sofia. Sự kết hợp đó khiến cuộc đối đầu tại Right to Dream Park khó đoán và đáng theo dõi, nhất là khi khoảng cách điểm giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

FC Nordsjaelland
5 trận gần nhất
HHHBB
7
Trận
5-1-1
T-H-B
18
Ghi (TB 2.6)
4
Thủng lưới
CSKA Sofia
5 trận gần nhất
TBTHT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
16FC Midtjylland101001H
17FC Nordsjaelland101001H
18Kairat Almaty101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
27Lincoln Red Imps FC1001-10B
28CSKA Sofia1001-10B
29Aarhus1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofia: Hai đội chia điểm
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