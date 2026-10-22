FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofia: Hai đội chia điểm FC Nordsjaelland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 1 điểm. Họ tiếp CSKA Sofia, đội hạng 28 với 0 điểm, lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

FC Nordsjaelland 2 - 2 CSKA Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Nordsjaelland tiếp đón CSKA Sofia.

8' BÀN THẮNG! CSKA Sofia (0-1) Phút 8': L. Godoy (CSKA Sofia) lập công (kiến tạo: S. Sensi). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Nordsjaelland 46% - 54% CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

20' Thẻ vàng Phút 20': D. Almeida (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Tripping).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Nordsjaelland 50% - 50% CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 0.

30' Thay người Phút 30' (FC Nordsjaelland): T. Salquist vào sân thay V. Nelsson.

36' Thẻ vàng Phút 36': J. Olsen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng.

36' Thẻ vàng Phút 36': S. Acquah (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Tripping).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Nordsjaelland 54% - 46% CSKA Sofia, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' CSKA Sofia ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 57% - 43% CSKA Sofia, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 1.

55' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (1-1) Phút 55': I. Adel (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: N. Markmann). Tỷ số: 1 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': J. Janssen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Tripping).

61' Thay người Phút 61' (FC Nordsjaelland): M. Heyde vào sân thay N. Rojkjaer.

62' Thay người Phút 62' (FC Nordsjaelland): H. Rasmussen vào sân thay V. Berthelsen.

63' FC Nordsjaelland ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 58% - 42% CSKA Sofia, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 1.

65' Thay người Phút 65' (CSKA Sofia): C. Itu vào sân thay P. Panayotov.

67' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (2-1) Phút 67': I. Adel (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: A. Lind). Tỷ số: 2 - 1.

76' Thẻ vàng Phút 76': J. Janssen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Holding).

76' Thẻ đỏ Phút 76': J. Janssen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ đỏ (Holding).

77' Thay người Phút 77' (CSKA Sofia): I. Solet vào sân thay D. Almeida.

77' Thay người Phút 77' (CSKA Sofia): T. Ivanov vào sân thay M. Ebong.

77' FC Nordsjaelland ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 58% - 42% CSKA Sofia, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 2.

81' Thay người Phút 81' (FC Nordsjaelland): M. Brink vào sân thay I. Adel.

81' Thay người Phút 81' (FC Nordsjaelland): M. Walker vào sân thay J. Lahteenmaki.

84' Thẻ vàng Phút 84': T. Ivanov (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Tripping).

84' Thay người Phút 84' (CSKA Sofia): J. Eto'o vào sân thay Pastor.

88' BÀN THẮNG! CSKA Sofia (2-2) Phút 88': L. Godoy (CSKA Sofia) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Nordsjaelland 55% - 45% CSKA Sofia, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 4 - 4.

90' Thẻ vàng Phút 90': A. Hansen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90' Thẻ vàng Phút 90': I. Solet (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90' Thẻ vàng Phút 90': B. Jordao (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': N. Markmann (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

KT Kết thúc: FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 01:41 23/10/2026

Đội hình chính thức FC Nordsjaelland Sơ đồ 3-4-3 CSKA Sofia Sơ đồ 3-5-2 13 Andreas Hansen 15 Stephen Acquah 25 Victor Nelsson 4 Noah Markmann 23 Runar Robinsonn Norheim 18 Justin Janssen 8 Nicklas Røjkjær 5 Juho Lähteenmäki 29 Villum Berthelsen 11 Alexander Lind 14 Ibrahim Adel 21 Fedor Lapoukhov 4 Dinis Almeida 6 Bruno Jordão 32 Facundo Rodríguez 2 Pastor 7 Max Ebong 30 Petko Panayotov 8 Stefano Sensi 17 Ángelo Martino 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas Dự bị FC Nordsjaelland 16 Jakob Busk 22 Carljohan Eriksson 2 Peter Ankersen 3 Tobias Salquist 28 Markus Walker 35 Villads Rutkjær 6 Mark Brink 21 Malte Heyde 40 Hjalte Boe Rasmussen CSKA Sofia 25 Dimitar Evtimov 31 Daniel Nikolov 14 Teodor Ivanov 19 Andrey Yordanov 91 Aleks Tunchev 67 Cătălin Itu 34 Vasil Kaymakanov 94 Isaac Solet 99 James Eto'o Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

FC Nordsjaelland Thống kê CSKA Sofia 55% Kiểm soát bóng 45% 12 Dứt điểm 15 6 Trúng đích 5 5 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 11 5 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Ibrahim Adel FC Nordsjaelland 2 bàn Leandro Godoy CSKA Sofia 1 bàn Stefano Sensi CSKA Sofia 1 kiến tạo · điểm 7.6 Alexander Lind FC Nordsjaelland 1 kiến tạo · điểm 7.2 Noah Markmann FC Nordsjaelland 1 kiến tạo · điểm 6.6 Fedor Lapoukhov CSKA Sofia Điểm 7.7

FC Nordsjaelland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp CSKA Sofia tại Right to Dream Park lúc 23h45 ngày 22/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 17 với 1 điểm, còn đội khách đang ở hạng 28 và chưa có điểm nào.

Nordsjaelland bám đuổi bằng sự bền bỉ

Trên bảng xếp hạng, FC Nordsjaelland đang đứng thứ 17 với 1 điểm. Khoảng cách với CSKA Sofia là 11 bậc, dù cách biệt điểm số giữa hai đội mới chỉ là 1 điểm. Điều đó cho thấy cuộc đua ở nhóm giữa và nhóm dưới còn rất sít sao, và mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà thiên về sự chắc chắn hơn là bùng nổ. Trong 5 trận gần nhất, FC Nordsjaelland hòa 3 trận và thua 2 trận, chưa thắng trận nào. Tuy nhiên, 3 trận gần nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, tức là đội không để thua trong chuỗi này. Đây là tín hiệu cho thấy hàng thủ và sự tổ chức của đội đã phần nào ổn định sau hai trận thua trước đó.

CSKA Sofia mang theo tinh thần trái ngược

Ở chiều ngược lại, CSKA Sofia đang có phong độ đáng chú ý hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó họ thắng trận mới đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy họ hoàn toàn có thể mang tâm lý tích cực sang Right to Dream Park.

Tuy nhiên, hạng 28 và 0 điểm cho thấy CSKA Sofia vẫn đang ở thế khó trong cuộc đua chung. Với đội khách, nhu cầu có điểm đầu tiên là rất rõ ràng. Phong độ khả quan gần đây cần được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Trận đấu đặt ra bài toán khá thú vị về tâm lý và cách tiếp cận. FC Nordsjaelland thi đấu trên sân nhà, nắm lợi thế về vị trí và đang có mạch ba trận không thua. Điều họ cần là biến sự chắc chắn thành chiến thắng đầu tiên trong chuỗi 5 trận gần nhất.

CSKA Sofia lại có đà thắng lợi tốt hơn về mặt phong độ, nhưng chưa được phản ánh trên bảng điểm. Nếu giữ được sự tự tin từ những trận thắng gần đây, đội khách có thể gây khó khăn cho chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà lợi thế sân nhà và thứ hạng nghiêng về FC Nordsjaelland, trong khi đà phong độ lại nghiêng về CSKA Sofia. Sự kết hợp đó khiến cuộc đối đầu tại Right to Dream Park khó đoán và đáng theo dõi, nhất là khi khoảng cách điểm giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

FC Nordsjaelland 5 trận gần nhất H H H B B 7 Trận 5-1-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.6) 4 Thủng lưới CSKA Sofia 5 trận gần nhất T B T H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 16 FC Midtjylland 1 0 1 0 0 1 H 17 FC Nordsjaelland 1 0 1 0 0 1 H 18 Kairat Almaty 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 27 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 -1 0 B 28 CSKA Sofia 1 0 0 1 -1 0 B 29 Aarhus 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại