FC Nordsjaelland 3-2 Panathinaikos: FC Nordsjaelland giành chiến thắng Panathinaikos còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm và thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu với FC Nordsjaelland diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Right to Dream Park.

FC Nordsjaelland 3 - 2 Panathinaikos Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Nordsjaelland tiếp đón Panathinaikos.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Nordsjaelland 46% - 54% Panathinaikos; phạm lỗi 3 - 3.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Nordsjaelland 54% - 46% Panathinaikos, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 6 - 5.

36' Thẻ vàng Phút 36': Adriano Jagusic (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 48% - 52% Panathinaikos, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 3 - 0.

45' BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-1) Phút 45': Adriano Jagusic (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: Elmin Rastoder). Tỷ số: 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (FC Nordsjaelland): Mark Brink vào sân thay Lamine Sadio.

45' Thay người Phút 45' (FC Nordsjaelland): Hjalte Rasmussen vào sân thay Markus Walker.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 49% - 51% Panathinaikos, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 3 - 0.

55' BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-2) Phút 55': Elmin Rastoder (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: Adriano Jagusic). Tỷ số: 0 - 2.

61' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (1-2) Phút 61': Alexander Lind (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: Ibrahim Adel). Tỷ số: 1 - 2.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Nordsjaelland 45% - 55% Panathinaikos, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 4 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Panathinaikos): Levi García vào sân thay Andrews Tetteh.

63' Thay người Phút 63' (Panathinaikos): Vicente Taborda vào sân thay Adriano Jagusic.

63' Thay người Phút 63' (Panathinaikos): Imrân Louza vào sân thay Kings Kangwa.

71' Thay người Phút 71' (FC Nordsjaelland): Runar Robinsonn Norheim vào sân thay Nicklas Rojkjaer.

73' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 42% - 58% Panathinaikos, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 4 - 0.

75' Thẻ vàng Phút 75': Justin Janssen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Panathinaikos): Victor Kristiansen vào sân thay Facundo Pellistri.

78' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (2-2) Phút 78': Victor Kristiansen (Panathinaikos) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 2.

80' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (3-2) Phút 80': Alexander Lind (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: Hjalte Rasmussen). Tỷ số: 3 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Panathinaikos): Cyriel Dessers vào sân thay Triantafyllos Tsapras.

82' Thẻ vàng Phút 82': Hjalte Rasmussen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng (Dissent).

85' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 42% - 58% Panathinaikos, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 15 - 12, cứu thua 5 - 0.

90+1' Thay người Phút 90+1' (FC Nordsjaelland): Malte Heyde vào sân thay Ibrahim Adel.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Vicente Taborda (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: FC Nordsjaelland 3-2 Panathinaikos Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 04:51 27/11/2026

Đội hình chính thức FC Nordsjaelland Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Olsen Panathinaikos Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jacob Neestrup 13 A. Hansen 2 P. Ankersen 25 V. Nelsson 4 Noah Markmann 28 M. Walker 18 Justin Janssen 8 N. Røjkjær 5 LÃ¤hteenmÃ¤ki 37 Lamine Sadio 11 A. Lind 14 Ibrahim Adel 1 Iñaki Peña 19 T. Tsapras 3 Georgios Marios Katris 55 van Drongelen 2 D. Calabria 22 E. Camara 42 K. Kangwa 7 A. Tetteh 8 Adriano Jagušić 28 F. Pellistri 74 E. Rastoder Dự bị FC Nordsjaelland 42 M. Tuka 15 S. Acquah 10 P. Amoako 29 V. Berthelsen 6 M. Brink 16 J. Busk 22 C. Eriksson 21 M. Heyde 23 R. Norheim Panathinaikos 14 Palmer-Brown 20 V. Taborda 26 I. Louza 34 Kristiansen 70 K. Kotsaris 99 L. García 9 C. Dessers 4 Pedro Chirivella 47 S. Terzis Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

FC Nordsjaelland Thống kê Panathinaikos 42% Kiểm soát bóng 58% 12 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 8 5 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật A. Lind FC Nordsjaelland 2 bàn Adriano Jagušić Panathinaikos 1 bàn · 1 kiến tạo E. Rastoder Panathinaikos 1 bàn · 1 kiến tạo Ibrahim Adel FC Nordsjaelland 1 kiến tạo · điểm 7.53 Boe Rasmussen FC Nordsjaelland 1 kiến tạo · điểm 6.09 A. Hansen FC Nordsjaelland Điểm 7.75

Panathinaikos còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của FC Nordsjaelland. Đội khách đang đứng thứ 2 với 9 điểm và mang theo chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Chủ nhà đứng thứ 25 với 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Right to Dream Park.

Panathinaikos giữ phong độ hoàn hảo

Phong độ là điểm sáng nhất của Panathinaikos. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một mạch kết quả cho thấy sự ổn định hiếm có trong giai đoạn này.

Chuỗi thắng ấy gắn liền với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với 9 điểm, Panathinaikos đang nằm trong nhóm đầu và có lý do chính đáng để hướng tới ngôi đầu. Một chiến thắng nữa sẽ củng cố vị thế của họ trong cuộc đua phía trên.

FC Nordsjaelland chập chờn, cần cải thiện kết quả

FC Nordsjaelland có phong độ thiếu đều đặn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận. Hai trận gần đây nhất đều là chiến thắng, sau đó là hai trận thua liên tiếp và một trận thắng ở thời điểm xa hơn.

Dù vậy, hai chiến thắng liên tiếp gần nhất là tín hiệu tích cực cho một đội bóng đang đứng thứ 25 với 2 điểm. Chủ nhà cần tận dụng tinh thần này để tạo khó khăn cho đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai đầu khác nhau của bảng xếp hạng. Panathinaikos hơn FC Nordsjaelland 7 điểm (9 điểm so với 2 điểm) và hơn 23 bậc (hạng 2 so với hạng 25).

Khoảng cách này phản ánh rõ hai hành trình đối lập. Một bên đang thắng đều và bám sát nhóm dẫn đầu, bên kia vẫn đang tìm kiếm sự ổn định để thoát khỏi vị trí thấp.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đà thắng hiện tại, Panathinaikos nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và duy trì nhịp độ đã mang lại 5 chiến thắng liên tiếp. Việc giữ sự tập trung trên sân khách sẽ quyết định họ có tiếp tục bám đuổi tốt hay không.

Về phía FC Nordsjaelland, lợi thế sân nhà và hai chiến thắng gần nhất là nền tảng để đội bóng thi đấu quyết liệt hơn. Muốn tạo bất ngờ, chủ nhà cần duy trì sự kỷ luật và hạn chế sai sót trước đối thủ đang có phong độ cao.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Panathinaikos đang là bên có lợi thế rõ rệt. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất và đứng thứ 2, trong khi chủ nhà có phong độ chập chờn và đứng thứ 25.

Dù vậy, bóng đá luôn có những diễn biến khó lường. FC Nordsjaelland có thể dựa vào hai chiến thắng gần nhất để tạo sức ép, còn Panathinaikos cần giữ nhịp thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

FC Nordsjaelland 5 trận gần nhất T T B B T 9 Trận 5-2-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 8 Thủng lưới Panathinaikos 5 trận gần nhất T T T T T 9 Trận 6-3-0 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H 26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại