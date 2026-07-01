FC Nordsjaelland 6-0 Gais: FC Nordsjaelland giành chiến thắng FC Nordsjaelland gặp Gais tại Right to Dream Park trong thế đối đầu cân bằng, khi mỗi đội đã thắng một trong hai lần chạm trán gần nhất

FC Nordsjaelland 6 - 0 Gais Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Nordsjaelland tiếp đón Gais.

4' Thẻ vàng Phút 4': O. Agren (Gais) nhận thẻ vàng.

9' Thẻ vàng Phút 9': C. Yirenkyi (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng.

11' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (1-0) Phút 11': R. Norheim (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: V. Berthelsen). Tỷ số: 1 - 0.

14' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (2-0) Phút 14': O. Agren (Gais) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

31' FC Nordsjaelland ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 59% - 41% Gais, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 2.

36' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (3-0) Phút 36': H. Rasmussen (FC Nordsjaelland) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

43' FC Nordsjaelland ép sân Cầm bóng: FC Nordsjaelland 60% - 40% Gais, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Gais): S. Jorgensen vào sân thay M. Andersson.

55' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Nordsjaelland 55% - 45% Gais, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 2 - 3.

59' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (4-0) Phút 59': R. Norheim (FC Nordsjaelland) lập công (kiến tạo: N. Rojkjaer). Tỷ số: 4 - 0.

63' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (5-0) Phút 63': P. Amoako (FC Nordsjaelland) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Gais): N. Vasic vào sân thay S. Salter.

64' Thay người Phút 64' (Gais): R. Niklasson vào sân thay O. Pettersson.

64' Thay người Phút 64' (FC Nordsjaelland): I. Adel vào sân thay P. Amoako.

65' Thay người Phút 65' (FC Nordsjaelland): S. Acquah vào sân thay T. Salquist.

65' Thay người Phút 65' (FC Nordsjaelland): V. Gustafsen vào sân thay R. Norheim.

65' Thay người Phút 65' (FC Nordsjaelland): M. Heyde vào sân thay J. Janssen.

67' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Nordsjaelland 56% - 44% Gais, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 4.

70' Thẻ vàng Phút 70': P. Ankersen (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng.

73' Thay người Phút 73' (Gais): R. Wendin Thomasson vào sân thay M. de Brienne.

73' Thay người Phút 73' (Gais): H. Sletsjoe vào sân thay R. Thorkelsson.

77' Thẻ vàng Phút 77': A. Wangberg (Gais) nhận thẻ vàng.

77' Thay người Phút 77' (FC Nordsjaelland): M. Brink vào sân thay V. Berthelsen.

80' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Nordsjaelland 57% - 43% Gais, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 4.

81' BÀN THẮNG! FC Nordsjaelland (6-0) Phút 81': N. Rojkjaer (FC Nordsjaelland) lập công. Tỷ số: 6 - 0.

82' Thẻ vàng Phút 82': S. Acquah (FC Nordsjaelland) nhận thẻ vàng.

83' Thẻ vàng Phút 83': W. Milovanovic (Gais) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: FC Nordsjaelland 6-0 Gais Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 0.

Cập nhật lúc 01:49 31/07/2026

FC Nordsjaelland Thống kê Gais 56% Kiểm soát bóng 44% 21 Dứt điểm 10 10 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Runar Robinsonn Norheim FC Nordsjaelland 2 bàn Nicklas Røjkjær FC Nordsjaelland 1 bàn · 1 kiến tạo Prince Amoako Junior FC Nordsjaelland 1 bàn Hjalte Boe Rasmussen FC Nordsjaelland 1 bàn Villum Berthelsen FC Nordsjaelland 1 kiến tạo · điểm 6.7 Justin Janssen FC Nordsjaelland Điểm 8.3

Thông tin trận đấu

FC Nordsjaelland sẽ đối đầu Gais tại UEFA Europa Conference League trên sân Right to Dream Park. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026.

Đây là màn so tài có tính cân bằng rõ rệt nếu nhìn vào hai lần đối đầu gần nhất. FC Nordsjaelland thắng một trận, trong khi Gais cũng có một chiến thắng; chưa có trận hòa nào trong chuỗi này.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây không tạo ra ưu thế tuyệt đối cho bên nào. FC Nordsjaelland có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chủ động khi được chơi tại Right to Dream Park, nhưng Gais cũng đã cho thấy họ đủ khả năng giành kết quả tích cực trong cặp đấu này.

Vì khoảng cách đối đầu đang được chia đều, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng. Đội tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung trong các pha chuyển trạng thái sẽ có lợi thế lớn, đặc biệt khi thế cân bằng có thể khiến từng sai lầm trở nên đáng giá.

Gais bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực

Phong độ gần nhất được cung cấp cho thấy Gais vừa giành chiến thắng. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách, đồng thời giúp đội bóng có thêm cơ sở để duy trì cách tiếp cận chủ động thay vì chỉ tập trung phòng ngự.

Tuy nhiên, một chiến thắng đơn lẻ chưa đủ để khẳng định xu hướng phong độ dài hơn. Gais vẫn cần chứng minh sự ổn định trong suốt trận đấu, nhất là trước đối thủ từng đánh bại họ trong một lần đối đầu gần đây.

FC Nordsjaelland cần tận dụng lợi thế sân nhà

Với Right to Dream Park là địa điểm thi đấu, FC Nordsjaelland có điều kiện thuận lợi hơn về không gian quen thuộc. Dẫu vậy, lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu đội bóng duy trì được sức ép và hạn chế để Gais có thời gian tổ chức các đợt lên bóng.

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây của FC Nordsjaelland, danh sách cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận về cách bố trí nhân sự hoặc xác định cá nhân có thể tạo khác biệt trong trận đấu.

Nhận định trước trận

FC Nordsjaelland và Gais bước vào cuộc đối đầu với cán cân thành tích gần đây ngang bằng, trong khi Gais có thêm điểm tựa từ chiến thắng mới nhất. Ngược lại, FC Nordsjaelland được thi đấu trên sân nhà, yếu tố có thể giúp họ kiểm soát thế trận tốt hơn nếu nhập cuộc tập trung.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán theo hướng một chiều. FC Nordsjaelland có thể tìm cách tạo áp lực từ lợi thế sân nhà, còn Gais sẽ hướng đến việc duy trì sự tự tin sau kết quả tích cực gần nhất. Khả năng kiểm soát nhịp độ, tận dụng cơ hội và tránh sai lầm trong các thời điểm then chốt sẽ là những yếu tố quyết định cục diện.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất FC Nordsjaelland · 1 thắng 0 hòa Gais · 1 thắng FC Nordsjaelland 2 - 0 Gais FN Gais 1 - 0 FC Nordsjaelland GAI

Gais 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới