FC Porto 2-0 Sporting CP: FC Porto giành chiến thắng FC Porto và Sporting CP cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Hai đội gặp nhau lúc 03:30 ngày 30/11/2026.

FC Porto 2 - 0 Sporting CP Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Porto tiếp đón Sporting CP.

12' Sporting CP ép sân Cầm bóng: FC Porto 28% - 72% Sporting CP, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

13' BÀN THẮNG! FC Porto (1-0) Phút 13': Gabri Veiga (FC Porto) lập công (kiến tạo: Victor Froholdt). Tỷ số: 1 - 0.

17' BÀN THẮNG! FC Porto (2-0) Phút 17': Samuel Aghehowa (FC Porto) lập công (kiến tạo: Alberto Costa). Tỷ số: 2 - 0.

24' Sporting CP ép sân Cầm bóng: FC Porto 36% - 64% Sporting CP, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

36' Sporting CP ép sân Cầm bóng: FC Porto 30% - 70% Sporting CP, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Sporting CP ép sân Cầm bóng: FC Porto 28% - 72% Sporting CP, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 3.

60' Thẻ vàng Phút 60': Zaidu Sanusi (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Sporting CP ép sân Cầm bóng: FC Porto 28% - 72% Sporting CP, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 4.

67' Thay người Phút 67' (FC Porto): Oskar Pietuszewski vào sân thay William Gomes.

67' Thay người Phút 67' (Sporting CP): Nestory Irankunda vào sân thay Rodrigo Zalazar.

68' Thay người Phút 68' (Sporting CP): João Simões vào sân thay Issa Doumbia.

68' Thay người Phút 68' (Sporting CP): Luís Guilherme vào sân thay Geny Catamo.

72' Sporting CP ép sân Cầm bóng: FC Porto 27% - 73% Sporting CP, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 3 - 4.

73' Thẻ vàng Phút 73': Jan Bednarek (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (FC Porto): Martim Fernandes vào sân thay Zaidu Sanusi.

75' Thay người Phút 75' (FC Porto): André Silva vào sân thay Samuel Aghehowa.

75' Thay người Phút 75' (FC Porto): Alan Gonzalo Varela vào sân thay Gabri Veiga.

84' Thay người Phút 84' (FC Porto): Borja Sainz vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

84' Sporting CP ép sân Cầm bóng: FC Porto 28% - 72% Sporting CP, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 3 - 4.

86' Thẻ vàng Phút 86': Ibrahima Ba (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thay người Phút 88' (Sporting CP): Georgios Vagiannidis vào sân thay Maximiliano Araujo.

90+5' VAR Phút 90+5': Bàn thắng không được công nhận — Borja Sainz (FC Porto).

KT Kết thúc: FC Porto 2-0 Sporting CP Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 05:33 30/11/2026

Đội hình chính thức FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli Sporting CP Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca 99 Diogo Costa 20 Alberto Baio 5 J. Bednarek 4 J. Kiwior 12 Z. Sanusi 8 Victor Mow Froholdt 13 P. Rosario 10 Gabri Veiga 7 William 9 Samu 11 Pepê Aquino 30 Kaique 22 Iván Fresneda 55 Ibrahima Ba 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 4 S. Andersen 5 Sergi Altimira 10 Geny Catamo 17 R. Zalazar 77 I. Doumbia 97 L. Suárez Dự bị FC Porto 16 Hwang In-Beom 29 S. Giménez 52 Martim Fernandes 77 Pietuszewski 14 Cláudio Ramos 18 N. Pérez 17 Borja Sainz 74 Francisco Moura 19 André Silva Sporting CP 1 Rui Silva 6 Z. Debast 28 J. Derry 58 Flávio Gonçalves 9 Rafael Ferreira Nel 19 N. Irankunda 21 Pedro Lima 31 Luis Guilherme 72 Eduardo Quaresma Cập nhật đội hình lúc 03:04 30/11/2026

FC Porto Thống kê Sporting CP 28% Kiểm soát bóng 72% 17 Dứt điểm 8 8 Trúng đích 3 2 Phạt góc 4 16 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Gabri Veiga FC Porto 1 bàn Samu FC Porto 1 bàn Borja Sainz FC Porto 1 bàn Alberto Baio FC Porto 2 kiến tạo · điểm 7.77 Victor Mow Froholdt FC Porto 1 kiến tạo · điểm 7.57 J. Kiwior FC Porto Điểm 7.28

FC Porto và Sporting CP cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả của trận đấu tại Estádio do Dragão sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 30/11/2026, giữa đội đang dẫn đầu và đối thủ bám phía sau.

Cuộc đua ngôi đầu và khoảng cách trên bảng xếp hạng

FC Porto đang đứng thứ nhất với 33 điểm. Sporting CP xếp thứ ba với 24 điểm, kém đội chủ nhà 9 điểm. Khoảng cách này cho thấy chủ nhà đang có lợi thế rõ rệt, nhưng một trận thắng trên sân Estádio do Dragão vẫn có thể thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa hai đội.

Với Sporting CP, đây là cơ hội để gây áp lực lên đội đầu bảng ngay trên sân của họ. Với FC Porto, giữ vững khoảng cách trước một đối thủ trực tiếp cũng quan trọng không kém việc giành điểm.

Phong độ: hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất

FC Porto thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không thua trận nào. Đội chủ nhà thắng ở trận vừa qua, trước đó hòa một trận rồi có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Sporting CP cũng thắng 4, hòa 1 và không biết đến thất bại. Khác với đối thủ, đội khách hòa ở trận gần nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Như vậy, nhịp thắng của Sporting CP bị chững lại ngay trước chuyến làm khách này, trong khi FC Porto bước vào trận với mạch kết quả tích cực hơn một chút.

Thế đối đầu: cân bằng và nghiêng về hòa

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Porto thắng 1 trận, Sporting CP thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường rất cân bằng và khó phân định, biên độ giữa thắng và hòa thường rất mong manh.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi hai đội cùng có phong độ tốt và lịch sử đối đầu nghiêng về sự cân bằng, những khoảnh khắc nhỏ có thể quyết định trận đấu. Đội nào kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tránh sai lầm trong giai đoạn đầu sẽ nắm lợi thế tâm lý.

FC Porto có lợi thế sân nhà và vị trí dẫn đầu, nên có thể chơi chủ động để duy trì khoảng cách. Ngược lại, Sporting CP không có nhiều lý do để thận trọng quá mức, vì chỉ một kết quả tích cực cũng đủ khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất, một bên đang dẫn đầu với 33 điểm, một bên bám đuổi ở vị trí thứ ba với 24 điểm. Lịch sử đối đầu cho thấy một trận đấu giằng co, nơi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định kết quả. Dù thế nào, trận đấu này sẽ góp phần định hình cuộc đua ngôi đầu trong thời gian tới.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Porto · 1 thắng 3 hòa Sporting CP · 1 thắng FC Porto 0 - 0 Sporting CP Hòa Sporting CP 1 - 0 FC Porto SC FC Porto 1 - 1 Sporting CP Hòa Sporting CP 1 - 2 FC Porto FP FC Porto 1 - 1 Sporting CP Hòa

FC Porto 5 trận gần nhất T H T T T 11 Trận 11-0-0 T-H-B 27 Ghi (TB 2.5) 5 Thủng lưới Sporting CP 5 trận gần nhất H T T T T 11 Trận 7-3-1 T-H-B 24 Ghi (TB 2.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 11 11 0 0 +22 33 T T T T T 2 Benfica 11 9 1 1 +20 28 T T T T B 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H 4 Santa Clara 12 7 3 2 +10 24 T B T B T …