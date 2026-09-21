Về Báo Hà Tĩnh

FC Porto 3-1 Benfica: FC Porto giành chiến thắng

Văn Thể21/09/2026 00:06

Trận so tài tại Estádio do Dragão giữa FC Porto và Benfica mang ý nghĩa then chốt cho ngôi đầu bảng khi hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng.

FC Porto3 - 1BenficaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Porto tiếp đón Benfica.

  • 5'Thẻ vàng

    Phút 5': Gabri Veiga (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Benfica ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 41% - 59% Benfica; phạm lỗi 2 - 1.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Clément Lenglet (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Benfica ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 42% - 58% Benfica, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 3.

  • 31'BÀN THẮNG! FC Porto (1-0)

    Phút 31': Gabri Veiga (FC Porto) lập công (kiến tạo: Eduardo Gabriel Aquino Cossa). Tỷ số: 1 - 0.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Gianluca Prestianni (Benfica) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 35'Thẻ đỏ

    Phút 35': Clément Lenglet (Benfica) nhận thẻ đỏ.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Porto 47% - 53% Benfica, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 6.

  • 38'Thay người

    Phút 38' (FC Porto): Hwang In-Beom vào sân thay Gabri Veiga.

  • 38'Thay người

    Phút 38' (Benfica): Alessandro Circati vào sân thay Heorhii Sudakov.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Porto 46% - 54% Benfica, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 51'BÀN THẮNG! Benfica (1-1)

    Phút 51': Alexander Bah (Benfica) lập công (kiến tạo: Gianluca Prestianni). Tỷ số: 1 - 1.

  • 54'BÀN THẮNG! FC Porto (2-1)

    Phút 54': Victor Froholdt (FC Porto) lập công (kiến tạo: André Silva). Tỷ số: 2 - 1.

  • 60'BÀN THẮNG! FC Porto (3-1)

    Phút 60': Hwang In-Beom (FC Porto) lập công (kiến tạo: André Silva). Tỷ số: 3 - 1.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Porto 47% - 53% Benfica, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (FC Porto): Francisco Moura vào sân thay Martim Fernandes.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (FC Porto): Borja Sainz vào sân thay William Gomes.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Benfica): Leandro Barreiro vào sân thay Fredrik Aursnes.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Rafa Silva.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Benfica): Andreas Schjelderup vào sân thay Gianluca Prestianni.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Porto 44% - 56% Benfica, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Hwang In-Beom (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FC Porto): Oskar Pietuszewski vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FC Porto): Samuel Aghehowa vào sân thay André Silva.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Benfica): Souffian El Karouani vào sân thay Samuel Dahl.

  • 86'Benfica ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 42% - 58% Benfica, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 15 - 9, cứu thua 1 - 4.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Oskar Pietuszewski (FC Porto) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Tomás Araújo (Benfica) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Alexander Bah (Benfica) nhận thẻ vàng (Argument).

  • KTKết thúc: FC Porto 3-1 Benfica

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:30 21/09/2026

Đội hình chính thức
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
99
Diogo Costa
20
Alberto Baio
5
J. Bednarek
4
J. Kiwior
52
Martim Fernandes
8
Victor Mow Froholdt
13
P. Rosario
10
Gabri Veiga
7
William
19
André Silva
11
Pepê Aquino
24
Samuel Soares
6
A. Bah
44
Tomás Araújo
2
C. Lenglet
26
S. Dahl
8
F. Aursnes
36
João Palhinha
27
Rafa
10
H. Sudakov
25
G. Prestianni
14
V. Pavlidis
Dự bị
FC Porto
37 Gabriel Mec64 Luís Gomes29 S. Giménez16 Hwang In-Beom9 Samu77 Pietuszewski14 Cláudio Ramos21 D. Prpić17 Borja Sainz
Benfica
3 A. Circati22 J. Durán30 C. Echeverri34 El Karouani72 A. Cabral58 Daniel Banjaqui13 J. Kamiński11 D. Lukebakio21 Schjelderup
Cập nhật đội hình lúc 02:03 21/09/2026
FC PortoThống kêBenfica
45%
Kiểm soát bóng
55%
20
Dứt điểm
12
7
Trúng đích
3
3
Phạt góc
3
17
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Hwang In-Beom
Hwang In-Beom
FC Porto
1 bàn
Victor Mow Froholdt
Victor Mow Froholdt
FC Porto
1 bàn
Gabri Veiga
Gabri Veiga
FC Porto
1 bàn
A. Bah
A. Bah
Benfica
1 bàn
André Silva
André Silva
FC Porto
2 kiến tạo · điểm 8.07
Pepê Aquino
Pepê Aquino
FC Porto
1 kiến tạo · điểm 7.7

Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 02:30 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Estádio do Dragão giữa FC Porto và Benfica đang thu hút sự chú ý đặc biệt, khi cả hai câu lạc bộ đều đang nằm trong nhóm tranh chấp ngôi đầu và kết quả trận đấu sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Phong độ tuyệt đối của hai ứng viên vô địch

Đội chủ nhà FC Porto bước vào màn so tài này với vị thế của đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân áo sọc xanh trắng hiện sở hữu 18 điểm cùng chuỗi phong độ hoàn hảo khi toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất. Sự ổn định này giúp họ duy trì ưu thế trong cuộc đua đường dài.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Benfica cũng thể hiện sức mạnh vượt trội không kém. Đội khách đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ hai với 16 điểm, chỉ kém đối thủ vỏn vẹn 2 điểm. Phong độ của Benfica cũng đạt mức tuyệt đối với 5 trận toàn thắng gần đây, tạo nên thế cân bằng đáng gờm trước giờ bóng lăn.

Tương quan đối đầu cân bằng

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh tính chất so kè quyết liệt giữa đôi bên. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Benfica nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, và FC Porto giành 1 chiến thắng. Sự chênh lệch mong manh này cho thấy mỗi lần gặp nhau giữa hai đội bóng luôn diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Với khoảng cách hiện tại chỉ là 2 điểm, cục diện ngôi đầu có thể thay đổi ngay sau màn đọ sức này. FC Porto có lợi thế sân nhà Estádio do Dragão để hướng đến mục tiêu củng cố ngôi đầu, trong khi Benfica hoàn toàn có cơ hội vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Porto · 1 thắng2 hòaBenfica · 2 thắng
09/03/2026
Benfica
2 - 2
FC Porto
Hòa
15/01/2026
Tứ kết
FC Porto
1 - 0
Benfica
FP
06/10/2025
FC Porto
0 - 0
Benfica
Hòa
07/04/2025
FC Porto
1 - 4
Benfica
BEN
11/11/2024
Benfica
4 - 1
FC Porto
BEN
FC Porto
5 trận gần nhất
TBTTT
6
Trận
6-0-0
T-H-B
15
Ghi (TB 2.5)
2
Thủng lưới
Benfica
5 trận gần nhất
TTTTT
6
Trận
5-1-0
T-H-B
21
Ghi (TB 3.5)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP7430+915HHTTT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        FC Porto 3-1 Benfica: FC Porto giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO