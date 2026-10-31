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FC Porto 4-0 Estoril: FC Porto giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 22:43

Estoril phải chặn đà sa sút khi hành quân đến Estádio do Dragão gặp FC Porto lúc 03:30 ngày 01/11/2026, trong khi chủ nhà đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm.

FC Porto4 - 0EstorilKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Porto tiếp đón Estoril.

  • 4'BÀN THẮNG! FC Porto (1-0)

    Phút 4': Victor Froholdt (FC Porto) lập công (kiến tạo: Eduardo Gabriel Aquino Cossa). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 79% - 21% Estoril, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 25'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 72% - 28% Estoril, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Jan Bednarek (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 72% - 28% Estoril, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 4.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (FC Porto): João Victor de Souza Menezes vào sân thay Zaidu Sanusi.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 70% - 30% Estoril, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 4.

  • 50'Thay người

    Phút 50' (Estoril): Nail Omerovic vào sân thay André Tiago Ramos das Neves.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Estoril): Axel Camblan vào sân thay Jordan Arnolin.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Estoril): Miguel Angelo Da Silva Rocha vào sân thay Xavier Sintes Egea.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Estoril): Samuel Amissah vào sân thay Stelios Andreou.

  • 63'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 70% - 30% Estoril, dứt điểm 18 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 9 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 5.

  • 64'BÀN THẮNG! FC Porto (2-0)

    Phút 64': Borja Sainz (FC Porto) lập công (kiến tạo: Gabri Veiga). Tỷ số: 2 - 0.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (FC Porto): André Silva vào sân thay Samuel Aghehowa.

  • 70'BÀN THẮNG! FC Porto (3-0)

    Phút 70': André Silva (FC Porto) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 73'BÀN THẮNG! FC Porto (4-0)

    Phút 73': Gabri Veiga (FC Porto) lập công (kiến tạo: Borja Sainz). Tỷ số: 4 - 0.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Estoril): Jordan Holsgrove vào sân thay Francisco Reis Ferreira.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Porto): Alan Gonzalo Varela vào sân thay Jan Bednarek.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Porto): Seko Fofana vào sân thay Gabri Veiga.

  • 75'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 70% - 30% Estoril, dứt điểm 21 - 4 (trúng đích 9 - 0), phạt góc 8 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 6.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (FC Porto): Gabriel Mec vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

  • 89'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: FC Porto 68% - 32% Estoril, dứt điểm 24 - 7 (trúng đích 11 - 0), phạt góc 8 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 7.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Estoril): Ricard Sanchez Sendra vào sân thay Pedro Carvalho.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (FC Porto): Nehuén Pérez vào sân thay Alberto Costa.

  • KTKết thúc: FC Porto 4-0 Estoril

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 05:27 01/11/2026

Đội hình chính thức
FC Porto
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Farioli
Estoril
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leandro Pires
99
Diogo Costa
20
Alberto Baio
5
J. Bednarek
4
J. Kiwior
12
Z. Sanusi
8
Victor Mow Froholdt
13
P. Rosario
11
Pepê Aquino
10
Gabri Veiga
17
Borja Sainz
9
Samu
16
M. Turk
25
S. Andreou
4
Ferro
6
Xavi Sintes
42
J. Arnolin
19
Tiago Parreira Parente
5
A. Tsoungui
99
R. Guitane
17
Peixinho
22
Pedro Carvalho
7
André Lacximicant
Dự bị
FC Porto
42 S. Fofana29 S. Giménez16 Hwang In-Beom14 Cláudio Ramos21 D. Prpić18 N. Pérez74 Francisco Moura24 Andorinha19 André Silva
Estoril
9 A. Camblan12 João Carvalho10 J. Holsgrove3 Fernando Medrano11 N. Omerović44 M. Robin15 Isma Sierra43 fletcher lowe8 Xeka
Cập nhật đội hình lúc 03:02 01/11/2026
FC PortoThống kêEstoril
66%
Kiểm soát bóng
34%
24
Dứt điểm
7
11
Trúng đích
0
8
Phạt góc
0
13
Phạm lỗi
6
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
Gabri Veiga
Gabri Veiga
FC Porto
1 bàn · 1 kiến tạo
Borja Sainz
Borja Sainz
FC Porto
1 bàn · 1 kiến tạo
Victor Mow Froholdt
Victor Mow Froholdt
FC Porto
1 bàn
André Silva
André Silva
FC Porto
1 bàn
Pepê Aquino
Pepê Aquino
FC Porto
1 kiến tạo · điểm 7.13
Z. Sanusi
Z. Sanusi
FC Porto
Điểm 7.91

Estoril phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách của FC Porto. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 01/11/2026 trên sân Estádio do Dragão. Đội khách chỉ có 2 điểm và đứng thứ 18, còn chủ nhà đang ở vị trí số 1 với 27 điểm.

Estoril cần dừng chuỗi kết quả tồi tệ

Nhìn vào phong độ gần đây, Estoril đang ở trong giai đoạn rất khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận và chỉ hòa 1 trận, không có chiến thắng nào. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả này khớp với vị trí trên bảng xếp hạng. Với 2 điểm, Estoril đứng thứ 18, và mọi điểm số lúc này đều có giá trị lớn để giữ tinh thần cho cả tập thể. Vì vậy, việc chặn đà sa sút là mục tiêu thực tế nhất của đội khách trước một đối thủ mạnh như FC Porto.

FC Porto giữ vị thế dẫn đầu nhưng không hoàn toàn ổn định

Ở phía bên kia, FC Porto thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội vừa có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, sau hai thất bại liên tiếp trước đó. Điều này cho thấy chủ nhà đã lấy lại nhịp độ sau quãng thiếu ổn định.

Dù vậy, vị trí số 1 với 27 điểm vẫn nói lên chất lượng và độ bền của FC Porto trong cả mùa giải. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 25 điểm, một con số phản ánh rõ sự chênh lệch về vị thế trước trận.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Porto thắng 4 lần, Estoril thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy FC Porto thường chiếm ưu thế trong các cuộc chạm trán gần đây. Tuy vậy, lần thắng duy nhất của Estoril là bằng chứng rằng đội khách vẫn có thể gây khó khăn khi chơi đúng kế hoạch.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ và vị trí hiện tại, Estoril nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn, hạn chế sai sót để không rơi vào thế bị dồn ép sớm. Một bàn thua đến sớm có thể khiến tinh thần của đội khách, vốn đang chịu áp lực từ chuỗi trận không thắng, bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong khi đó, FC Porto có lợi thế sân nhà và vị thế đội đầu bảng, nên thường nắm quyền chủ động. Thách thức của chủ nhà là duy trì sự tập trung và hiệu quả, nhất là khi phong độ vài trận gần đây có lúc lên lúc xuống.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, bảng xếp hạng đến thế đối đầu đều nghiêng về FC Porto. Estoril đến sân Estádio do Dragão với nhiệm vụ rõ ràng là dừng chuỗi kết quả không tích cực và tìm lại sự tự tin. Nếu đội khách giữ được kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, họ vẫn có cơ sở để làm khó đội dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Porto · 4 thắng0 hòaEstoril · 1 thắng
13/04/2026
Estoril
1 - 3
FC Porto
FP
01/12/2025
FC Porto
1 - 0
Estoril
FP
31/03/2025
Estoril
1 - 2
FC Porto
FP
04/11/2024
FC Porto
4 - 0
Estoril
FP
31/03/2024
Estoril
1 - 0
FC Porto
EST
FC Porto
5 trận gần nhất
TTBBT
9
Trận
9-0-0
T-H-B
21
Ghi (TB 2.3)
4
Thủng lưới
Estoril
5 trận gần nhất
BHBBB
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto9900+1727TTTTT
2Benfica9711+1822TTBTT
3Sporting CP10631+1221TBTHH
17Casa Pia10217-147BTBTB
18Estoril9027-102BBBBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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