FC Porto 4-1 Napoli: FC Porto giành chiến thắng FC Porto tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi Napoli đang đứng hạng 24. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Estádio do Dragão.

FC Porto 4 - 1 Napoli Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Porto tiếp đón Napoli.

1' Thẻ vàng Phút 1': Antonio Vergara (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

11' BÀN THẮNG! FC Porto (1-0) Phút 11': Jan Bednarek (FC Porto) lập công (kiến tạo: Gabri Veiga). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Porto 48% - 52% Napoli, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

21' Thẻ vàng Phút 21': Frank Anguissa (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Porto 51% - 49% Napoli, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 5.

35' Thẻ vàng Phút 35': Amir Rrahmani (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thẻ vàng Phút 36': Scott McTominay (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Porto 56% - 44% Napoli, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 8.

43' BÀN THẮNG! Napoli (1-1) Phút 43': Scott McTominay (Napoli) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Gabri Veiga (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Porto 54% - 46% Napoli, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 2 - 1.

56' Thay người Phút 56' (FC Porto): Samuel Aghehowa vào sân thay André Silva.

65' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Porto 54% - 46% Napoli, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 2.

67' Thay người Phút 67' (FC Porto): Santiago Giménez vào sân thay Borja Sainz.

67' Thay người Phút 67' (FC Porto): Zaidu Sanusi vào sân thay Martim Fernandes.

71' BÀN THẮNG! FC Porto (2-1) Phút 71': Gabri Veiga (FC Porto) lập công (kiến tạo: Santiago Giménez). Tỷ số: 2 - 1.

78' Thay người Phút 78' (FC Porto): Hwang In-Beom vào sân thay Gabri Veiga.

78' Thay người Phút 78' (FC Porto): Seko Fofana vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

78' Thay người Phút 78' (Napoli): Noa Lang vào sân thay Frank Anguissa.

78' Thay người Phút 78' (Napoli): Giovane Santana Do Nascimento vào sân thay Antonio Vergara.

78' FC Porto ép sân Cầm bóng: FC Porto 53% - 47% Napoli, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 3 - 4.

80' BÀN THẮNG! FC Porto (3-1) Phút 80': Jakub Kiwior (FC Porto) lập công (kiến tạo: Hwang In-Beom). Tỷ số: 3 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Napoli): Lorenzo Lucca vào sân thay Matteo Politano.

88' Thẻ đỏ Phút 88': Rafael Marin Zamora (Napoli) nhận thẻ đỏ.

90' BÀN THẮNG! FC Porto (4-1) Phút 90': Samuel Aghehowa (FC Porto) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

90' FC Porto ép sân Cầm bóng: FC Porto 53% - 47% Napoli, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 4 - 4.

KT Kết thúc: FC Porto 4-1 Napoli Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 04:55 05/11/2026

Đội hình chính thức FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli Napoli Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Allegri 99 Diogo Costa 52 Martim Fernandes 5 J. Bednarek 4 J. Kiwior 20 Alberto Baio 10 Gabri Veiga 13 P. Rosario 8 Victor Mow Froholdt 17 Borja Sainz 19 André Silva 11 Pepê Aquino 1 A. Meret 31 S. Beukema 13 Amir Rrahmani 16 Rafa Marín 26 A. Vergara 99 Zambo Anguissa 6 B. Gilmour 8 S. McTominay 21 M. Politano 19 R. Højlund 11 K. De Bruyne Dự bị FC Porto 22 A. Varela 12 Z. Sanusi 33 Souza 9 Samu 14 Cláudio Ramos 24 Andorinha 42 S. Fofana 29 S. Giménez 16 Hwang In-Beom Napoli 32 Milinković-Savić 20 L. Lucca 14 N. Contini 23 Giovane 70 N. Lang 40 C. Lieto 38 Chiummariello Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

FC Porto Thống kê Napoli 52% Kiểm soát bóng 48% 19 Dứt điểm 11 8 Trúng đích 6 6 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Gabri Veiga FC Porto 1 bàn · 1 kiến tạo J. Bednarek FC Porto 1 bàn J. Kiwior FC Porto 1 bàn Samu FC Porto 1 bàn S. McTominay Napoli 1 bàn S. Giménez FC Porto 1 kiến tạo · điểm 7.15

FC Porto bước vào trận đấu với Napoli trong vai trò chủ nhà, nhưng đối thủ đang xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Napoli đứng hạng 24 với 3 điểm, còn FC Porto đang ở hạng 35 và chưa có điểm nào. Khoảng cách 11 bậc giữa hai đội là điểm nhấn đầu tiên của cuộc đối đầu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11/2026 trên sân Estádio do Dragão.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Napoli hiện giữ vị trí 24 với 3 điểm trong tay. Dù chưa phải nhóm dẫn đầu, đội khách vẫn có lợi thế rõ rệt so với chủ nhà về mặt điểm số và thứ hạng.

Ngược lại, FC Porto đang ở hạng 35 và vẫn trắng điểm. Với một đội chủ nhà đang ở nhóm cuối bảng, việc có điểm đầu tiên trước sân nhà là mục tiêu rất cụ thể.

Phong độ FC Porto: đang đi lên

Dù xếp hạng thấp, FC Porto đang có chuỗi kết quả tích cực. Họ thắng cả 3 trận gần nhất, sau khi thua 2 trận trước đó. Như vậy, tổng cộng đội bóng xứ Porto thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Chuỗi thắng liên tiếp cho thấy tinh thần của chủ nhà đang được cải thiện. Đây có thể là nền tảng quan trọng để họ tự tin thi đấu trước đối thủ được đánh giá cao hơn trên bảng xếp hạng.

Phong độ Napoli: thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, Napoli chưa thể hiện sự ổn định. Họ thua trận gần nhất, trước đó có chuỗi thắng, hòa, thắng rồi thua. Tổng cộng, Napoli thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất.

Kết quả này khiến lợi thế thứ hạng của đội khách không hoàn toàn đi cùng sự vững vàng về phong độ. Napoli vừa nếm thất bại và sẽ muốn lấy lại mạch kết quả tích cực ngay trên sân khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra bài toán trái chiều. Một bên có vị trí cao hơn nhưng vừa thua. Bên còn lại đứng thấp hơn nhưng đang thắng liên tiếp 3 trận gần nhất.

FC Porto sẽ cần tận dụng bầu không khí sân nhà và đà hưng phấn từ chuỗi thắng để gây sức ép sớm. Napoli, trong khi đó, phải chứng minh vị trí trên bảng xếp hạng bằng một màn trình diễn chắc chắn hơn ở trận gần nhất.

Nhận định

Xét về thứ hạng, Napoli nhỉnh hơn rõ rệt. Tuy nhiên, xét về phong độ, FC Porto đang đi lên còn Napoli lại chưa ổn định. Chính sự đối lập này khiến trận đấu tại Estádio do Dragão hứa hẹn giằng co, với áp lực lớn hơn đặt lên vai chủ nhà vì họ vẫn chưa có điểm nào.

FC Porto 5 trận gần nhất T T T B B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 6 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất B T H T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T … 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T … 23 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 34 Lille 4 0 1 3 -6 1 H B B B 35 FC Porto 3 0 0 3 -4 0 B B B 36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 -16 0 B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng FC Porto ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster) ✚ C. Smalling (Knee Injury) ✚ V. Sousa (Leg Injury) ✚ William Gomes (Ankle Injury) ✚ O. Pietuszewski (Muscle Injury) ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ G. Di Lorenzo (Muscle Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ S. Lobotka (Ankle Injury) ✚ L. Marianucci (Off the roster)