FC Santa Coloma 1-3 Rapid Vienna: Rapid Vienna giành chiến thắng FC Santa Coloma bước vào trận đấu với phong độ thắng ở hai trận gần nhất, trong khi Rapid Vienna cần chứng minh năng lực trong chuyến làm khách tại Estadi Nacional.

FC Santa Coloma 1 - 3 Rapid Vienna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Santa Coloma tiếp đón Rapid Vienna.

12' Rapid Vienna ép sân Cầm bóng: FC Santa Coloma 28% - 72% Rapid Vienna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

24' Rapid Vienna ép sân Cầm bóng: FC Santa Coloma 39% - 61% Rapid Vienna, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Santa Coloma 43% - 57% Rapid Vienna, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' BÀN THẮNG! Rapid Vienna (0-1) Phút 50': S. Raux Yao (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: Y. Demir). Tỷ số: 0 - 1.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Santa Coloma 43% - 57% Rapid Vienna, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7.

54' BÀN THẮNG! FC Santa Coloma (1-1) Phút 54': P. D. Munoz Martinez (FC Santa Coloma) lập công (kiến tạo: A. Arjona). Tỷ số: 1 - 1.

56' BÀN THẮNG! Rapid Vienna (1-2) Phút 56': Y. Demir (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: M. Seidl). Tỷ số: 1 - 2.

62' Thay người Phút 62' (FC Santa Coloma): K. Temenuzhkov vào sân thay G. Lopez.

62' Rapid Vienna ép sân Cầm bóng: FC Santa Coloma 41% - 59% Rapid Vienna, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Rapid Vienna): M. Haidara vào sân thay T. Adamsen.

66' Thay người Phút 66' (Rapid Vienna): P. Dahl vào sân thay N. Wurmbrand.

66' Thay người Phút 66' (Rapid Vienna): N. Bajlicz vào sân thay R. Amane.

69' Thay người Phút 69' (FC Santa Coloma): Abreu vào sân thay I. Barrenetxea.

69' Thay người Phút 69' (FC Santa Coloma): R. Cabral vào sân thay P. D. Munoz Martinez.

74' Rapid Vienna ép sân Cầm bóng: FC Santa Coloma 41% - 59% Rapid Vienna, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Rapid Vienna): J. M. Scholler vào sân thay S. Raux Yao.

80' Thay người Phút 80' (Rapid Vienna): J. Horn vào sân thay J. Auer.

86' Thay người Phút 86' (FC Santa Coloma): A. Villar vào sân thay A. Gomez.

86' Rapid Vienna ép sân Cầm bóng: FC Santa Coloma 38% - 62% Rapid Vienna, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 1.

89' BÀN THẮNG! Rapid Vienna (1-3) Phút 89': M. Haidara (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: P. Dahl). Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: FC Santa Coloma 1-3 Rapid Vienna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:50 24/07/2026

Đội hình chính thức FC Santa Coloma Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Gomez Rapid Vienna Sơ đồ 4-5-1 · HLV Johannes Thorup 12 André Alcaraz 2 Álex Rasines 5 Jorge Padilla 4 José María Gutiérrez Bellido 16 David Andrade 8 Íñigo Barrenetxea 6 Miguel López 18 Adria Arjona 22 Álex Gómez 10 Guillaume Lopez 9 Predrag Muñoz 1 Niklas Hedl 23 Jonas Auer 55 Nenad Cvetković 6 Serge-Philippe Raux-Yao 77 Bendegúz Bolla 15 Nikolaus Wurmbrand 18 Matthias Seidl 22 Yusuf Demir 29 Romeo Amane 8 Tonni Adamsen 9 Ercan Kara Dự bị FC Santa Coloma 13 Gorka San Nicolás 23 Moisés San Nicolás 25 Marc Rebés 11 Roberto Rodríguez 14 Raly Cabral 21 Andy Villar 7 Kun Temenuzhkov Rapid Vienna 25 Paul Gartler 2 Eaden Roka 4 Jakob Schöller 38 Jannes Horn 47 Amin Gröller 10 Petter Nosakhare Dahl 17 Tobias Fjeld Gulliksen 21 Louis Schaub 30 Nicolas Bajlicz Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026

FC Santa Coloma Thống kê Rapid Vienna 38% Kiểm soát bóng 62% 10 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 7 2 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Yusuf Demir Rapid Vienna 1 bàn · 1 kiến tạo Serge-Philippe Raux-Yao Rapid Vienna 1 bàn Predrag Muñoz FC Santa Coloma 1 bàn Adria Arjona FC Santa Coloma 1 kiến tạo · điểm 6.6 Romeo Amane Rapid Vienna Điểm 7.5 Kun Temenuzhkov FC Santa Coloma Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

FC Santa Coloma sẽ đối đầu Rapid Vienna tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Estadi Nacional.

FC Santa Coloma có điểm tựa từ phong độ gần đây

FC Santa Coloma đang sở hữu mạch phong độ tích cực với hai chiến thắng trong hai trận gần nhất. Dù dữ liệu hiện có không cung cấp thêm chi tiết về đối thủ, tỷ số hay diễn biến của các trận đấu này, kết quả toàn thắng vẫn mang đến cho đội chủ nhà sự tự tin trước cuộc chạm trán Rapid Vienna.

Đặc biệt, việc liên tiếp giành chiến thắng có thể giúp FC Santa Coloma nhập cuộc chủ động hơn. Trên sân Estadi Nacional, đội bóng này nhiều khả năng sẽ ưu tiên duy trì sự cân bằng, hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và tận dụng những thời điểm Rapid Vienna đẩy cao đội hình.

Rapid Vienna đứng trước bài kiểm tra trên sân khách

Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích đối đầu của Rapid Vienna. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về trạng thái thi đấu hiện tại của đội khách hay mức độ ổn định trong những trận vừa qua.

Trong bối cảnh đó, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ là một yếu tố đáng chú ý. Rapid Vienna cần tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co, đồng thời tìm cách tạo áp lực đủ lớn để buộc FC Santa Coloma phải lùi sâu. Ngược lại, nếu đội chủ nhà duy trì được cự ly đội hình và sự tập trung, họ có thể khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những giai đoạn chuyển trạng thái. FC Santa Coloma có cơ sở để chơi với sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp, nhưng việc đối đầu một đội khách chưa được cung cấp đầy đủ dữ liệu phong độ khiến họ cần giữ kỷ luật chiến thuật trong suốt trận đấu.

Với Rapid Vienna, ưu tiên quan trọng là kiểm soát bóng hiệu quả và không để những đợt phản công của FC Santa Coloma tạo ra khoảng trống nguy hiểm. Đội khách cũng cần kiên nhẫn trước một đối thủ đang có đà tâm lý tốt, thay vì đẩy nhanh nhịp độ khi chưa kiểm soát được thế trận.

Nhận định trước trận

FC Santa Coloma bước vào cuộc đối đầu với lợi thế rõ ràng về phong độ gần nhất khi toàn thắng hai trận. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ để so sánh toàn diện với Rapid Vienna về lực lượng, phong độ hoặc lịch sử đối đầu.

Vì thế, ưu thế tâm lý của đội chủ nhà có thể trở thành điểm đáng chú ý, trong khi Rapid Vienna được chờ đợi sẽ tìm cách kiểm soát trận đấu bằng sự chủ động và khả năng gây sức ép. Đây là cuộc chạm trán mà tính kỷ luật, sự tập trung và hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi có thể đóng vai trò quyết định.

FC Santa Coloma 5 trận gần nhất T T B B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới