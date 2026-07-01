FC Sion 4-0 Bate Borisov: FC Sion giành chiến thắng FC Sion và Bate Borisov bước vào trận đấu tại Tourbillon với những tín hiệu khác nhau từ phong độ gần đây, trong khi đối đầu đang nghiêng nhẹ về đội chủ nhà

FC Sion 4 - 0 Bate Borisov Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Sion tiếp đón Bate Borisov.

5' BÀN THẮNG! FC Sion (1-0) Phút 5': W. Boteli (FC Sion) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

15' Thay người Phút 15' (Bate Borisov): P. Dubovskiy vào sân thay N. Neskoromnyi.

38' BÀN THẮNG! FC Sion (2-0) Phút 38': R. Nivokazi (FC Sion) lập công (kiến tạo: I. Chouaref). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Bate Borisov): A. Sakhonchik vào sân thay V. Angban.

46' Thay người Phút 46' (Bate Borisov): E. Puerto vào sân thay L. Djordjevic.

46' Thẻ vàng Phút 46': M. Sakuta (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

58' BÀN THẮNG! FC Sion (3-0) Phút 58': Baltazar (FC Sion) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

62' Hỏng phạt đền Phút 62': A. Kabacalman (FC Sion) sút hỏng phạt đền.

65' Thay người Phút 65' (FC Sion): T. Berdayes vào sân thay I. Chouaref.

65' Thay người Phút 65' (FC Sion): J. Lukembila vào sân thay F. Surdez.

65' Thay người Phút 65' (FC Sion): D. Rrudhani vào sân thay A. Kabacalman.

65' Thay người Phút 65' (FC Sion): F. Sylla vào sân thay W. Boteli.

68' BÀN THẮNG! FC Sion (4-0) Phút 68': T. Berdayes (FC Sion) lập công (kiến tạo: D. Rrudhani). Tỷ số: 4 - 0.

72' Thẻ vàng Phút 72': R. Nivokazi (FC Sion) nhận thẻ vàng.

73' Thay người Phút 73' (FC Sion): A. Llukes vào sân thay R. Nivokazi.

73' Thay người Phút 73' (Bate Borisov): Y. Khramtsevich vào sân thay M. Sakuta.

82' Thay người Phút 82' (Bate Borisov): P. Kolosovskiy vào sân thay I. Mikhnyuk.

85' FC Sion ép sân Cầm bóng: FC Sion 53% - 47% Bate Borisov, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 10 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 0 - 3.

86' Thẻ vàng Phút 86': A. Sakhonchik (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: FC Sion 4-0 Bate Borisov Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:09 31/07/2026

FC Sion Thống kê Bate Borisov 53% Kiểm soát bóng 47% 17 Dứt điểm 5 7 Trúng đích 0 10 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Baltazar FC Sion 1 bàn Winsley Boteli Mokango FC Sion 1 bàn Rilind Nivokazi FC Sion 1 bàn Théo Berdayes FC Sion 1 bàn Donat Rrudhani FC Sion 1 kiến tạo · điểm 8.7 Ylyas Chouaref FC Sion 1 kiến tạo · điểm 7.2

Thông tin trận đấu

FC Sion đối đầu Bate Borisov tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 31/07/2026 trên sân Tourbillon.

Phong độ tạo nên thế trận cân bằng

FC Sion chỉ có một kết quả hòa trong trận gần nhất được cung cấp. Dữ liệu này chưa cho thấy chuỗi phong độ đủ dài để đánh giá toàn diện, nhưng đội chủ nhà sẽ cần tận dụng lợi thế sân Tourbillon để tạo ra sự khác biệt.

Trong khi đó, Bate Borisov có chuỗi ba trận gần nhất gồm hai trận hòa và một chiến thắng. Đội khách không để thua trong chuỗi kết quả này, qua đó bước vào trận đấu với sự ổn định nhất định. Tuy nhiên, hai trận hòa cho thấy Bate Borisov vẫn có thể gặp khó khăn trong việc chuyển ưu thế thành kết quả quyết định.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về FC Sion

Ở hai lần gặp nhau gần nhất, FC Sion thắng một trận và hòa một trận, còn Bate Borisov chưa giành chiến thắng. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà, dù khoảng cách giữa hai bên không đủ lớn để dự đoán một thế trận dễ dàng cho FC Sion.

Điểm đáng chú ý là cả phong độ gần đây lẫn đối đầu đều chưa tạo ra sự chênh lệch quá rõ ràng. FC Sion có lợi thế từ thành tích đối đầu, còn Bate Borisov sở hữu chuỗi kết quả gần nhất ổn định hơn. Vì vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Với dữ liệu đội hình và sơ đồ chiến thuật không được cung cấp, chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Dù vậy, khu vực giữa sân vẫn có thể trở thành điểm quyết định. FC Sion cần duy trì sự chủ động trên sân nhà nhưng tránh để khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, nơi Bate Borisov có thể tận dụng khả năng chuyển trạng thái.

Ở chiều ngược lại, Bate Borisov có cơ sở để lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn sau chuỗi kết quả không thua trong ba trận gần nhất. Đội khách có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, hạn chế sai lầm và chờ thời cơ khi FC Sion đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, nếu lùi quá sâu, Bate Borisov sẽ phải chịu sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Nhận định trước trận

FC Sion có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng phong độ gần nhất của Bate Borisov lại ổn định hơn. Sự giằng co này khiến trận đấu khó được định đoạt chỉ bởi một yếu tố đơn lẻ.

FC Sion cần biến lợi thế tại Tourbillon thành sức ép cụ thể, đồng thời duy trì sự kiên nhẫn trước một đối thủ đang có xu hướng chơi ổn định. Bate Borisov sẽ hướng tới việc kéo trận đấu vào thế cân bằng và tận dụng những thời điểm FC Sion mất kiểm soát. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao, trong đó khả năng xử lý các tình huống then chốt có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất FC Sion · 1 thắng 1 hòa Bate Borisov · 0 thắng FC Sion 4 - 0 Bate Borisov FS Bate Borisov 1 - 1 FC Sion Hòa

FC Sion 5 trận gần nhất T B H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Bate Borisov 5 trận gần nhất B H H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới