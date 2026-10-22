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FC Thun 0-1 HNK Hajduk Split: HNK Hajduk Split giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 22:16

FC Thun, đội hạng 30 với 0 điểm, tìm cách kéo gần khoảng cách với nhóm trên khi tiếp HNK Hajduk Split (hạng 10) lúc 02:00 ngày 23/10 tại Stockhorn Arena.

FC Thun0 - 1HNK Hajduk SplitKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Thun tiếp đón HNK Hajduk Split.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 17'BÀN THẮNG! HNK Hajduk Split (0-1)

    Phút 17': D. de Almeida (HNK Hajduk Split) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: FC Thun 31% - 69% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 37'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: FC Thun 34% - 66% HNK Hajduk Split, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': A. del Moral (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Thun 47% - 53% HNK Hajduk Split, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': J. Roth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 48% - 52% HNK Hajduk Split, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': D. Maresic (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 67'Hỏng phạt đền

    Phút 67': M. Sego (HNK Hajduk Split) sút hỏng phạt đền.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FC Thun): N. Christoffersson vào sân thay F. Dursun.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay N. Maier.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (HNK Hajduk Split): D. Melnjak vào sân thay M. Soticek.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': N. Reichmuth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% HNK Hajduk Split, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 17 - 12, cứu thua 2 - 2.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Thun): D. Derbaci vào sân thay J. Roth.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Thun): R. Braschi vào sân thay B. Labeau.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay M. Sego.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (HNK Hajduk Split): L. Dendoncker vào sân thay A. del Moral.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (FC Thun): S. Lengen vào sân thay N. Reichmuth.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (HNK Hajduk Split): C. Martin vào sân thay A. Sanyang.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (HNK Hajduk Split): A. Van Hoorenbeeck vào sân thay K. Fayad.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% HNK Hajduk Split, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 20 - 13, cứu thua 3 - 2.

  • KTKết thúc: FC Thun 0-1 HNK Hajduk Split

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 23/10/2026

Đội hình chính thức
FC Thun
Sơ đồ 4-4-2
HNK Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Niklas Steffen
47
Fabio Fehr
23
Marco Bürki
19
Jan Bamert
2
Olivier Mambwa
70
Nils Reichmuth
16
Justin Roth
14
Mattias Käit
30
Nico Maier
96
Brighton Labeau
9
Furkan Dursun
33
Toni Silić
22
Mathieu Acapandié
6
Dennis Hadžikadunić
15
Dario Marešić
32
Šimun Hrgović
8
Khalil Fayad
20
Alberto del Moral
7
Abdoulie Sanyang Bamba
9
Dalisson de Almeida
23
Marin Šotiček
11
Michele Šego
Dự bị
FC Thun
22 Dario Walti25 Tim Spycher5 Nicolas Bürgy18 Tom Strannegård37 Lucien Dähler54 Louis Passavant13 Nassim Zoukit21 Dorian Derbaci52 Adam Ilic
HNK Hajduk Split
99 Davyd Fesyuk44 Dante Stipica3 Roko Gabrić5 Alec Van Hoorenbeeck14 Ron Raçi17 Dario Melnjak16 Anđelo Šutalo18 Leander Dendoncker26 Adam Huram
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
FC ThunThống kêHNK Hajduk Split
52%
Kiểm soát bóng
48%
11
Dứt điểm
10
3
Trúng đích
4
2
Phạt góc
3
23
Phạm lỗi
14
3
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Dalisson de Almeida
Dalisson de Almeida
HNK Hajduk Split
1 bàn
Toni Silić
Toni Silić
HNK Hajduk Split
Điểm 7.9
Dennis Hadžikadunić
Dennis Hadžikadunić
HNK Hajduk Split
Điểm 7.6
Nils Reichmuth
Nils Reichmuth
FC Thun
Điểm 7.3
Alberto del Moral
Alberto del Moral
HNK Hajduk Split
Điểm 7.3
Abdoulie Sanyang Bamba
Abdoulie Sanyang Bamba
HNK Hajduk Split
Điểm 7.3

FC Thun bước vào trận gặp HNK Hajduk Split với nhiệm vụ rõ ràng: rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên bảng xếp hạng. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 30 với 0 điểm, còn đối thủ xếp hạng 10 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Stockhorn Arena.

FC Thun cần một bước ngoặt trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 20 bậc. FC Thun đang ở vị trí 30 và chưa có điểm nào, trong khi HNK Hajduk Split đã có 3 điểm ở vị trí thứ 10. Với đội chủ nhà, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để tạo bước ngoặt ngay trước mặt khán giả của mình.

Mỗi điểm số vì vậy đều có giá trị lớn. Một kết quả tích cực sẽ giúp FC Thun bắt đầu tích lũy điểm và tiến gần hơn tới nhóm phía trên.

Phong độ: Thun có tín hiệu hồi phục, Hajduk Split ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, FC Thun thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp. Hai trận thắng nằm ở giai đoạn xa hơn, cho thấy đội từng có những khoảng thời gian thi đấu hiệu quả.

Ngược lại, HNK Hajduk Split có phong độ vững vàng hơn. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng 3 trận liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tốt.

Chiến thuật: bài toán của hai đội

Với đà thắng trận gần đây, HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì nhịp độ và gây sức ép từ sớm. Đây là đội đang ở vị thế tốt hơn cả về thứ hạng lẫn phong độ, nên họ có thể thi đấu với sự tự tin cao.

Về phía FC Thun, thách thức lớn nhất là giữ sự chắc chắn sau chuỗi trận chưa ổn định. Kết quả hòa gần nhất là điểm tựa để đội xây dựng lại niềm tin. Nếu hạn chế được sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ và thứ hạng, HNK Hajduk Split đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, FC Thun có động lực rất lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà, bởi đội đang cần điểm số để thoát khỏi vị trí hiện tại. Cuộc đối đầu giữa tinh thần quyết tâm của chủ nhà và sự ổn định của đội khách hứa hẹn là một trận đấu đáng theo dõi.

FC Thun
5 trận gần nhất
HBBTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
HNK Hajduk Split
5 trận gần nhất
TTTBT
5
Trận
4-1-0
T-H-B
16
Ghi (TB 3.2)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
10HNK Hajduk Split1100+13T
11Panathinaikos1100+13T
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
29Aarhus1001-10B
30FC Thun1001-10B
31KuPS1001-20B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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