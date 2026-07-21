FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm
FC Thun chạm trán Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Champions League.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Thun tiếp đón Dinamo Zagreb.
- 2'Thẻ vàng
Phút 2': M. Zajc (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Holding).
- 15'Thế trận giằng co
Cầm bóng: FC Thun 44% - 56% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 3.
- 20'BÀN THẮNG! FC Thun (1-0)
Phút 20': B. Labeau (FC Thun) lập công (kiến tạo: F. Fehr). Tỷ số: 1 - 0.
- 29'Thế trận giằng co
Cầm bóng: FC Thun 51% - 49% Dinamo Zagreb, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 2.
- 41'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Dinamo Zagreb, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 53'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Thun 47% - 53% Dinamo Zagreb, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 2 - 2.
- 56'Thay người
Phút 56' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay N. Maier.
- 56'Thay người
Phút 56' (FC Thun): M. Gutbub vào sân thay F. Dursun.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': M. Lisica (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 66'Thay người
Phút 66' (Dinamo Zagreb): A. Hoxha vào sân thay M. Lisica.
- 66'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Thun 46% - 54% Dinamo Zagreb, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 2.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': M. Burki (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': J. Roth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).
- 79'Thay người
Phút 79' (FC Thun): N. Burgy vào sân thay N. Reichmuth.
- 79'Thay người
Phút 79' (FC Thun): C. Ibayi vào sân thay B. Labeau.
- 80'Thay người
Phút 80' (Dinamo Zagreb): L. Kacavenda vào sân thay G. Vidovic.
- 80'Thay người
Phút 80' (Dinamo Zagreb): F. Topic vào sân thay M. Orsic.
- 81'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Thun 44% - 56% Dinamo Zagreb, dứt điểm 15 - 17 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 8 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 3 - 2.
- 86'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-1)
Phút 86': M. Zajc (Dinamo Zagreb) lập công (kiến tạo: F. Topic). Tỷ số: 1 - 1.
- 90'Thay người
Phút 90' (FC Thun): L. Dahler vào sân thay M. Heule.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': F. Fehr (FC Thun) nhận thẻ vàng (Roughing).
- KTKết thúc: FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 02:53 22/07/2026
Thông tin trận đấu
FC Thun sẽ đối đầu Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là những thông tin đã được xác nhận về trận đấu.
Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế chuyên môn hay diễn biến chiến thuật.
Những yếu tố chưa thể đánh giá
Phong độ gần đây thường cho thấy khả năng duy trì sự ổn định của mỗi đội, trong khi thành tích đối đầu có thể cung cấp thêm bối cảnh trước trận. Tuy nhiên, các số liệu này chưa được cung cấp cho FC Thun và Dinamo Zagreb.
Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, sơ đồ dự kiến và cách tiếp cận trận đấu cũng chưa có. Do đó, mọi nhận định chi tiết về khu vực kiểm soát bóng, khả năng tạo cơ hội hoặc điểm nóng chiến thuật đều có thể dẫn đến suy đoán không đủ cơ sở.
Nhận định trước trận
Trận đấu tại Stockhorn Arena sẽ là cuộc chạm trán giữa FC Thun và Dinamo Zagreb trong khuôn khổ UEFA Champions League. Dù vậy, khi chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và mục tiêu cụ thể của hai đội, chưa thể xác định đội nào đang nắm lợi thế rõ ràng.
Nhìn chung, các đánh giá đáng tin cậy hơn về trận đấu cần dựa trên thông tin đội hình, phong độ và bối cảnh giải đấu được cập nhật trước giờ bóng lăn. Hiện chưa có đủ dữ liệu để dự đoán kết quả cụ thể.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)