FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm FC Thun chạm trán Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Champions League.

FC Thun 1 - 1 Dinamo Zagreb Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Thun tiếp đón Dinamo Zagreb.

2' Thẻ vàng Phút 2': M. Zajc (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Holding).

15' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Thun 44% - 56% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 3.

20' BÀN THẮNG! FC Thun (1-0) Phút 20': B. Labeau (FC Thun) lập công (kiến tạo: F. Fehr). Tỷ số: 1 - 0.

29' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Thun 51% - 49% Dinamo Zagreb, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 2.

41' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Dinamo Zagreb, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 47% - 53% Dinamo Zagreb, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 2 - 2.

56' Thay người Phút 56' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay N. Maier.

56' Thay người Phút 56' (FC Thun): M. Gutbub vào sân thay F. Dursun.

63' Thẻ vàng Phút 63': M. Lisica (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

66' Thay người Phút 66' (Dinamo Zagreb): A. Hoxha vào sân thay M. Lisica.

66' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 46% - 54% Dinamo Zagreb, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 2.

67' Thẻ vàng Phút 67': M. Burki (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

70' Thẻ vàng Phút 70': J. Roth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

79' Thay người Phút 79' (FC Thun): N. Burgy vào sân thay N. Reichmuth.

79' Thay người Phút 79' (FC Thun): C. Ibayi vào sân thay B. Labeau.

80' Thay người Phút 80' (Dinamo Zagreb): L. Kacavenda vào sân thay G. Vidovic.

80' Thay người Phút 80' (Dinamo Zagreb): F. Topic vào sân thay M. Orsic.

81' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 44% - 56% Dinamo Zagreb, dứt điểm 15 - 17 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 8 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 3 - 2.

86' BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-1) Phút 86': M. Zajc (Dinamo Zagreb) lập công (kiến tạo: F. Topic). Tỷ số: 1 - 1.

90' Thay người Phút 90' (FC Thun): L. Dahler vào sân thay M. Heule.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': F. Fehr (FC Thun) nhận thẻ vàng (Roughing).

KT Kết thúc: FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:53 22/07/2026

Đội hình chính thức FC Thun Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luca Privitelli Gian Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Kovacevic 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 19 Jan Bamert 23 Marco Bürki 27 Michael Heule 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 78 Valmir Matoshi 30 Nico Maier 9 Furkan Dursun 96 Brighton Labeau 44 Ivan Filipović 25 Moris Valinčić 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 3 Bruno Goda 8 Miha Zajc 27 Josip Mišić 21 Mateo Lisica 10 Gabriel Vidović 99 Mislav Oršić 9 Dion Drena Beljo Dự bị FC Thun 25 Tim Spycher 5 Nicolas Bürgy 37 Lucien Dähler 54 Louis Passavant 17 Ashvin Balaruban 21 Dorian Derbaci 52 Adam Ilic 13 Nassim Zoukit 11 Layton Stewart Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 33 Ivan Nevistić 6 Stjepan Radeljić 13 Paul Bismarck Tabinas 15 Niko Galešić 22 Matteo Pérez Vinlöf 80 Lukas Kačavenda 41 Sven Šunta 11 Arber Hoxha Cập nhật đội hình lúc 00:33 22/07/2026

FC Thun Thống kê Dinamo Zagreb 43% Kiểm soát bóng 57% 16 Dứt điểm 19 3 Trúng đích 6 9 Phạt góc 5 18 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Brighton Labeau FC Thun 1 bàn Miha Zajc Dinamo Zagreb 1 bàn Fabio Fehr FC Thun 1 kiến tạo · điểm 9.3 Fran Topić Dinamo Zagreb 1 kiến tạo · điểm 6.6 Sergi Domínguez Dinamo Zagreb Điểm 8 Michael Heule FC Thun Điểm 7.9

Thông tin trận đấu

FC Thun sẽ đối đầu Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là những thông tin đã được xác nhận về trận đấu.

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế chuyên môn hay diễn biến chiến thuật.

Những yếu tố chưa thể đánh giá

Phong độ gần đây thường cho thấy khả năng duy trì sự ổn định của mỗi đội, trong khi thành tích đối đầu có thể cung cấp thêm bối cảnh trước trận. Tuy nhiên, các số liệu này chưa được cung cấp cho FC Thun và Dinamo Zagreb.

Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, sơ đồ dự kiến và cách tiếp cận trận đấu cũng chưa có. Do đó, mọi nhận định chi tiết về khu vực kiểm soát bóng, khả năng tạo cơ hội hoặc điểm nóng chiến thuật đều có thể dẫn đến suy đoán không đủ cơ sở.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Stockhorn Arena sẽ là cuộc chạm trán giữa FC Thun và Dinamo Zagreb trong khuôn khổ UEFA Champions League. Dù vậy, khi chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và mục tiêu cụ thể của hai đội, chưa thể xác định đội nào đang nắm lợi thế rõ ràng.

Nhìn chung, các đánh giá đáng tin cậy hơn về trận đấu cần dựa trên thông tin đội hình, phong độ và bối cảnh giải đấu được cập nhật trước giờ bóng lăn. Hiện chưa có đủ dữ liệu để dự đoán kết quả cụ thể.

FC Thun 5 trận gần nhất B H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất H T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới