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FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm

Văn Thể21/07/2026 20:40

FC Thun chạm trán Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Champions League.

FC Thun1 - 1Dinamo ZagrebKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Thun tiếp đón Dinamo Zagreb.

  • 2'Thẻ vàng

    Phút 2': M. Zajc (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 15'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Thun 44% - 56% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 3.

  • 20'BÀN THẮNG! FC Thun (1-0)

    Phút 20': B. Labeau (FC Thun) lập công (kiến tạo: F. Fehr). Tỷ số: 1 - 0.

  • 29'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Thun 51% - 49% Dinamo Zagreb, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 41'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Dinamo Zagreb, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 53'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 47% - 53% Dinamo Zagreb, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 2 - 2.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay N. Maier.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (FC Thun): M. Gutbub vào sân thay F. Dursun.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': M. Lisica (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Dinamo Zagreb): A. Hoxha vào sân thay M. Lisica.

  • 66'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 46% - 54% Dinamo Zagreb, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 2.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': M. Burki (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': J. Roth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Thun): N. Burgy vào sân thay N. Reichmuth.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Thun): C. Ibayi vào sân thay B. Labeau.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Dinamo Zagreb): L. Kacavenda vào sân thay G. Vidovic.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Dinamo Zagreb): F. Topic vào sân thay M. Orsic.

  • 81'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 44% - 56% Dinamo Zagreb, dứt điểm 15 - 17 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 8 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 3 - 2.

  • 86'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-1)

    Phút 86': M. Zajc (Dinamo Zagreb) lập công (kiến tạo: F. Topic). Tỷ số: 1 - 1.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (FC Thun): L. Dahler vào sân thay M. Heule.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': F. Fehr (FC Thun) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • KTKết thúc: FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:53 22/07/2026

Đội hình chính thức
FC Thun
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luca Privitelli Gian
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Kovacevic
1
Niklas Steffen
47
Fabio Fehr
19
Jan Bamert
23
Marco Bürki
27
Michael Heule
70
Nils Reichmuth
16
Justin Roth
78
Valmir Matoshi
30
Nico Maier
9
Furkan Dursun
96
Brighton Labeau
44
Ivan Filipović
25
Moris Valinčić
36
Sergi Domínguez
26
Scott McKenna
3
Bruno Goda
8
Miha Zajc
27
Josip Mišić
21
Mateo Lisica
10
Gabriel Vidović
99
Mislav Oršić
9
Dion Drena Beljo
Dự bị
FC Thun
25 Tim Spycher5 Nicolas Bürgy37 Lucien Dähler54 Louis Passavant17 Ashvin Balaruban21 Dorian Derbaci52 Adam Ilic13 Nassim Zoukit11 Layton Stewart
Dinamo Zagreb
1 Danijel Zagorac33 Ivan Nevistić6 Stjepan Radeljić13 Paul Bismarck Tabinas15 Niko Galešić22 Matteo Pérez Vinlöf80 Lukas Kačavenda41 Sven Šunta11 Arber Hoxha
Cập nhật đội hình lúc 00:33 22/07/2026
FC ThunThống kêDinamo Zagreb
43%
Kiểm soát bóng
57%
16
Dứt điểm
19
3
Trúng đích
6
9
Phạt góc
5
18
Phạm lỗi
13
3
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Brighton Labeau
Brighton Labeau
FC Thun
1 bàn
Miha Zajc
Miha Zajc
Dinamo Zagreb
1 bàn
Fabio Fehr
Fabio Fehr
FC Thun
1 kiến tạo · điểm 9.3
Fran Topić
Fran Topić
Dinamo Zagreb
1 kiến tạo · điểm 6.6
Sergi Domínguez
Sergi Domínguez
Dinamo Zagreb
Điểm 8
Michael Heule
Michael Heule
FC Thun
Điểm 7.9

Thông tin trận đấu

FC Thun sẽ đối đầu Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là những thông tin đã được xác nhận về trận đấu.

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế chuyên môn hay diễn biến chiến thuật.

Những yếu tố chưa thể đánh giá

Phong độ gần đây thường cho thấy khả năng duy trì sự ổn định của mỗi đội, trong khi thành tích đối đầu có thể cung cấp thêm bối cảnh trước trận. Tuy nhiên, các số liệu này chưa được cung cấp cho FC Thun và Dinamo Zagreb.

Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, sơ đồ dự kiến và cách tiếp cận trận đấu cũng chưa có. Do đó, mọi nhận định chi tiết về khu vực kiểm soát bóng, khả năng tạo cơ hội hoặc điểm nóng chiến thuật đều có thể dẫn đến suy đoán không đủ cơ sở.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Stockhorn Arena sẽ là cuộc chạm trán giữa FC Thun và Dinamo Zagreb trong khuôn khổ UEFA Champions League. Dù vậy, khi chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và mục tiêu cụ thể của hai đội, chưa thể xác định đội nào đang nắm lợi thế rõ ràng.

Nhìn chung, các đánh giá đáng tin cậy hơn về trận đấu cần dựa trên thông tin đội hình, phong độ và bối cảnh giải đấu được cập nhật trước giờ bóng lăn. Hiện chưa có đủ dữ liệu để dự đoán kết quả cụ thể.

FC Thun
5 trận gần nhất
BHTHB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
HTTTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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