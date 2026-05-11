FC Thun 3-1 Heart Of Midlothian: FC Thun giành chiến thắng Heart Of Midlothian đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 28 và 1 điểm, còn FC Thun đứng hạng 32, chưa có điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

FC Thun 3 - 1 Heart Of Midlothian Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Thun tiếp đón Heart Of Midlothian.

16' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Heart Of Midlothian, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

22' BÀN THẮNG! FC Thun (1-0) Phút 22': J. McCart (Heart Of Midlothian) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

29' FC Thun ép sân Cầm bóng: FC Thun 58% - 42% Heart Of Midlothian, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 2.

34' BÀN THẮNG! FC Thun (2-0) Phút 34': B. Labeau (FC Thun) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': N. Maier (FC Thun) nhận thẻ vàng (Roughing).

43' FC Thun ép sân Cầm bóng: FC Thun 47% - 53% Heart Of Midlothian, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 2 - 2.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': F. Dursun (FC Thun) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Thay người Phút 54' (Heart Of Midlothian): P. Kabore vào sân thay S. Guendouz.

56' FC Thun ép sân Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Heart Of Midlothian, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 3.

57' BÀN THẮNG! FC Thun (3-0) Phút 57': F. Dursun (FC Thun) lập công (kiến tạo: N. Reichmuth). Tỷ số: 3 - 0.

59' Thẻ vàng Phút 59': N. Reichmuth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Heart Of Midlothian): M. Gillies vào sân thay S. Kingsley.

65' Thay người Phút 65' (FC Thun): P. Kristal vào sân thay N. Maier.

65' Thay người Phút 65' (FC Thun): N. Christoffersson vào sân thay F. Dursun.

70' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Heart Of Midlothian, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 2 - 5.

72' Thay người Phút 72' (FC Thun): M. Gutbub vào sân thay B. Labeau.

72' Thay người Phút 72' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay N. Reichmuth.

76' Thay người Phút 76' (Heart Of Midlothian): J. Wilson vào sân thay J. McPake.

76' Thay người Phút 76' (Heart Of Midlothian): J. Williams vào sân thay S. Kerjota.

77' Thẻ vàng Phút 77': J. McCart (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Holding).

79' Thay người Phút 79' (FC Thun): T. Strannegard vào sân thay O. Mambwa.

81' Thẻ vàng Phút 81': J. Bamert (FC Thun) nhận thẻ vàng.

82' BÀN THẮNG! Heart Of Midlothian (3-1) Phút 82': S. Findlay (Heart Of Midlothian) lập công (kiến tạo: J. Altena). Tỷ số: 3 - 1.

83' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 48% - 52% Heart Of Midlothian, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 20 - 6, cứu thua 3 - 5.

KT Kết thúc: FC Thun 3-1 Heart Of Midlothian Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 02:47 06/11/2026

Đội hình chính thức FC Thun Sơ đồ 4-4-2 Heart Of Midlothian Sơ đồ 5-4-1 1 Niklas Steffen 37 Lucien Dähler 19 Jan Bamert 23 Marco Bürki 2 Olivier Mambwa 70 Nils Reichmuth 14 Mattias Käit 16 Justin Roth 30 Nico Maier 9 Furkan Dursun 96 Brighton Labeau 1 Beau Reus 23 Jordi Altena 64 Malachi Fagan-Walcott 17 Stuart Findlay 5 Jamie McCart 3 Stephen Kingsley 29 Sabah Kerjota 78 Laurent Mendy 15 Josh McPake 19 Severin Sabri Guendouz 10 Cláudio Braga Dự bị FC Thun 25 Tim Spycher 5 Nicolas Bürgy 18 Tom Strannegård 47 Fabio Fehr 13 Nassim Zoukit 15 Patrik Kristal 21 Dorian Derbaci 52 Adam Ilic 20 Riccardo Braschi Heart Of Midlothian 28 Zander Clark 30 Ryan Fulton 38 Gus Stevenson 39 Matthew Gillies 11 Pierre Landry Kaboré 21 James Wilson 33 Finlay Pollock 9 Jerome Williams Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

FC Thun Thống kê Heart Of Midlothian 46% Kiểm soát bóng 54% 18 Dứt điểm 15 8 Trúng đích 4 4 Phạt góc 4 22 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Furkan Dursun FC Thun 1 bàn Stuart Findlay Heart Of Midlothian 1 bàn Brighton Labeau FC Thun 1 bàn Nils Reichmuth FC Thun 1 kiến tạo · điểm 7.9 Jordi Altena Heart Of Midlothian 1 kiến tạo · điểm 7.5 Cláudio Braga Heart Of Midlothian Điểm 7.5

Heart Of Midlothian đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 28 với 1 điểm. Họ sẽ đến Stockhorn Arena để gặp FC Thun, đội xếp hạng 32 và chưa có điểm nào. Trận đấu bắt đầu lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Khoảng cách nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Trên bảng xếp hạng, hai đội chỉ cách nhau 4 bậc và 1 điểm. Khoảng cách này nhỏ, nhưng với đội đang ở nhóm cuối bảng thì một điểm cũng tạo ra khác biệt rõ rệt về tâm lý và vị thế.

Heart Of Midlothian đã có điểm đầu tiên trong tay và muốn tận dụng điều đó để tiến gần hơn nhóm phía trên. Ngược lại, FC Thun vẫn đang tìm cách mở tài khoản điểm số của mình, nên họ có lý do để chơi quyết liệt trên sân nhà.

Phong độ gần đây: Thun có tín hiệu tích cực

FC Thun thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, chiến thắng lại là kết quả mới nhất của họ, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể khi đội chủ nhà bước vào trận đấu này.

Heart Of Midlothian có 4 trận gần nhất với 1 thắng, 1 hòa và 2 thua. Điều đáng chú ý là họ vừa để thua ở trận gần nhất, nên đội khách cần sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn giữ khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều mang trạng thái chưa ổn định, vì vậy khả năng giữ kỷ luật ở những phút đầu sẽ rất quan trọng. Đội nào mắc sai lầm trước có thể phải chịu áp lực lớn, nhất là khi cả hai đang cần điểm để cải thiện vị thế.

FC Thun có lợi thế sân nhà và đà tâm lý từ chiến thắng gần nhất. Heart Of Midlothian lại hơn về vị trí và số điểm trên bảng xếp hạng. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn, họ có cơ sở để kéo dài hành trình bám đuổi nhóm trên.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội chưa tìm được nhịp ổn định, với chênh lệch nhỏ trên bảng xếp hạng. Heart Of Midlothian nhỉnh hơn về thứ hạng và điểm số, còn FC Thun có động lực từ chiến thắng mới nhất và lợi thế sân nhà. Một trận đấu cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất.

FC Thun 5 trận gần nhất T B B H B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất B H T B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 27 Pafos 2 0 1 1 -2 1 H B 28 Heart Of Midlothian 2 0 1 1 -2 1 B H 29 FC Iberia 1999 2 0 1 1 -2 1 H B … 31 Kairat Almaty 2 0 1 1 -4 1 B H 32 FC Thun 2 0 0 2 -2 0 B B 33 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại