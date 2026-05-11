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FC Thun 3-1 Heart Of Midlothian: FC Thun giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 20:45

Heart Of Midlothian đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 28 và 1 điểm, còn FC Thun đứng hạng 32, chưa có điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

FC Thun3 - 1Heart Of MidlothianKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Thun tiếp đón Heart Of Midlothian.

  • 16'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Heart Of Midlothian, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! FC Thun (1-0)

    Phút 22': J. McCart (Heart Of Midlothian) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 29'FC Thun ép sân

    Cầm bóng: FC Thun 58% - 42% Heart Of Midlothian, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 34'BÀN THẮNG! FC Thun (2-0)

    Phút 34': B. Labeau (FC Thun) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': N. Maier (FC Thun) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 43'FC Thun ép sân

    Cầm bóng: FC Thun 47% - 53% Heart Of Midlothian, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': F. Dursun (FC Thun) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Heart Of Midlothian): P. Kabore vào sân thay S. Guendouz.

  • 56'FC Thun ép sân

    Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Heart Of Midlothian, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 57'BÀN THẮNG! FC Thun (3-0)

    Phút 57': F. Dursun (FC Thun) lập công (kiến tạo: N. Reichmuth). Tỷ số: 3 - 0.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': N. Reichmuth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Heart Of Midlothian): M. Gillies vào sân thay S. Kingsley.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (FC Thun): P. Kristal vào sân thay N. Maier.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (FC Thun): N. Christoffersson vào sân thay F. Dursun.

  • 70'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Heart Of Midlothian, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 2 - 5.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (FC Thun): M. Gutbub vào sân thay B. Labeau.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay N. Reichmuth.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Heart Of Midlothian): J. Wilson vào sân thay J. McPake.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Heart Of Midlothian): J. Williams vào sân thay S. Kerjota.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': J. McCart (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Thun): T. Strannegard vào sân thay O. Mambwa.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': J. Bamert (FC Thun) nhận thẻ vàng.

  • 82'BÀN THẮNG! Heart Of Midlothian (3-1)

    Phút 82': S. Findlay (Heart Of Midlothian) lập công (kiến tạo: J. Altena). Tỷ số: 3 - 1.

  • 83'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FC Thun 48% - 52% Heart Of Midlothian, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 20 - 6, cứu thua 3 - 5.

  • KTKết thúc: FC Thun 3-1 Heart Of Midlothian

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 02:47 06/11/2026

Đội hình chính thức
FC Thun
Sơ đồ 4-4-2
Heart Of Midlothian
Sơ đồ 5-4-1
1
Niklas Steffen
37
Lucien Dähler
19
Jan Bamert
23
Marco Bürki
2
Olivier Mambwa
70
Nils Reichmuth
14
Mattias Käit
16
Justin Roth
30
Nico Maier
9
Furkan Dursun
96
Brighton Labeau
1
Beau Reus
23
Jordi Altena
64
Malachi Fagan-Walcott
17
Stuart Findlay
5
Jamie McCart
3
Stephen Kingsley
29
Sabah Kerjota
78
Laurent Mendy
15
Josh McPake
19
Severin Sabri Guendouz
10
Cláudio Braga
Dự bị
FC Thun
25 Tim Spycher5 Nicolas Bürgy18 Tom Strannegård47 Fabio Fehr13 Nassim Zoukit15 Patrik Kristal21 Dorian Derbaci52 Adam Ilic20 Riccardo Braschi
Heart Of Midlothian
28 Zander Clark30 Ryan Fulton38 Gus Stevenson39 Matthew Gillies11 Pierre Landry Kaboré21 James Wilson33 Finlay Pollock9 Jerome Williams
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
FC ThunThống kêHeart Of Midlothian
46%
Kiểm soát bóng
54%
18
Dứt điểm
15
8
Trúng đích
4
4
Phạt góc
4
22
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
Furkan Dursun
Furkan Dursun
FC Thun
1 bàn
Stuart Findlay
Stuart Findlay
Heart Of Midlothian
1 bàn
Brighton Labeau
Brighton Labeau
FC Thun
1 bàn
Nils Reichmuth
Nils Reichmuth
FC Thun
1 kiến tạo · điểm 7.9
Jordi Altena
Jordi Altena
Heart Of Midlothian
1 kiến tạo · điểm 7.5
Cláudio Braga
Cláudio Braga
Heart Of Midlothian
Điểm 7.5

Heart Of Midlothian đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 28 với 1 điểm. Họ sẽ đến Stockhorn Arena để gặp FC Thun, đội xếp hạng 32 và chưa có điểm nào. Trận đấu bắt đầu lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Khoảng cách nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Trên bảng xếp hạng, hai đội chỉ cách nhau 4 bậc và 1 điểm. Khoảng cách này nhỏ, nhưng với đội đang ở nhóm cuối bảng thì một điểm cũng tạo ra khác biệt rõ rệt về tâm lý và vị thế.

Heart Of Midlothian đã có điểm đầu tiên trong tay và muốn tận dụng điều đó để tiến gần hơn nhóm phía trên. Ngược lại, FC Thun vẫn đang tìm cách mở tài khoản điểm số của mình, nên họ có lý do để chơi quyết liệt trên sân nhà.

Phong độ gần đây: Thun có tín hiệu tích cực

FC Thun thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, chiến thắng lại là kết quả mới nhất của họ, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể khi đội chủ nhà bước vào trận đấu này.

Heart Of Midlothian có 4 trận gần nhất với 1 thắng, 1 hòa và 2 thua. Điều đáng chú ý là họ vừa để thua ở trận gần nhất, nên đội khách cần sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn giữ khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều mang trạng thái chưa ổn định, vì vậy khả năng giữ kỷ luật ở những phút đầu sẽ rất quan trọng. Đội nào mắc sai lầm trước có thể phải chịu áp lực lớn, nhất là khi cả hai đang cần điểm để cải thiện vị thế.

FC Thun có lợi thế sân nhà và đà tâm lý từ chiến thắng gần nhất. Heart Of Midlothian lại hơn về vị trí và số điểm trên bảng xếp hạng. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn, họ có cơ sở để kéo dài hành trình bám đuổi nhóm trên.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội chưa tìm được nhịp ổn định, với chênh lệch nhỏ trên bảng xếp hạng. Heart Of Midlothian nhỉnh hơn về thứ hạng và điểm số, còn FC Thun có động lực từ chiến thắng mới nhất và lợi thế sân nhà. Một trận đấu cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất.

FC Thun
5 trận gần nhất
TBBHB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Heart Of Midlothian
5 trận gần nhất
BHTB
4
Trận
1-2-1
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
27Pafos2011-21HB
28Heart Of Midlothian2011-21BH
29FC Iberia 19992011-21HB
31Kairat Almaty2011-41BH
32FC Thun2002-20BB
33Lincoln Red Imps FC2002-40BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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