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FC Tokyo 0-1 Borussia Dortmund: Borussia Dortmund giành chiến thắng

Văn Thể01/08/2026 12:12

FC Tokyo đối đầu Borussia Dortmund lúc 17h ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium trong trận giao hữu câu lạc bộ.

FC Tokyo0 - 1Borussia DortmundKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Tokyo tiếp đón Borussia Dortmund.

  • 12'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: FC Tokyo 29 - 71 Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (): Takato Yamamoto vào sân thay Carney Chukwuemeka.

  • 24'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: FC Tokyo 25 - 75 Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Roméo Ritter () nhận thẻ vàng.

  • 37'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: FC Tokyo 26 - 74 Borussia Dortmund, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Kashif Bangnagande vào sân thay Kento Hashimoto.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Enzo dos Santos vào sân thay Felix Nmecha.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Hirokazu Ishihara vào sân thay Kein Sato.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Masato Morishige vào sân thay Hayato Inamura.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Teruhito Nakagawa vào sân thay S. Homma.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Rio Omori vào sân thay Alexander Scholz.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Jan-Luca RIedl vào sân.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Kota Tawaratsumida vào sân thay Marcelo Ryan.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Nicolai Vallys vào sân thay Sei Muroya.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Fuki Yamada vào sân thay M. Nagakura.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (): Hayate Tanaka vào sân thay Seung-gyu Kim.

  • 54'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (0-1)

    Phút 54': Fábio Silva () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Miguel Adje vào sân thay Maximilian Beier.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Mathis Albert vào sân thay Samuele Inácio.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Yan Couto vào sân thay Daniel Svensson.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Joane Gadou vào sân thay Fábio Silva.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Serhou Guirassy vào sân thay Waldemar Anton.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (): Shuto Nagano vào sân thay Kento Hashimoto.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Ayman Azhil vào sân thay Takato Yamamoto.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Yan Couto () nhận thẻ vàng.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (): Soma Anzai vào sân thay Takahiro Ko.

  • 82'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: FC Tokyo 26 - 74 Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (): Justin Lerma vào sân thay Enzo dos Santos.

  • KTKết thúc: FC Tokyo 0-1 Borussia Dortmund

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 19:17 01/08/2026

Đội hình chính thức
FC Tokyo
Sơ đồ
Borussia Dortmund
Sơ đồ
2
Sei Muroya
8
Takahiro Ko
9
Marcelo Ryan
16
Kein Sato
17
Hayato Inamura
18
Hashimoto K.
19
S. Homma
24
Alexander Scholz
26
M. Nagakura
42
Kento Hashimoto
81
Seung-gyu Kim
3
Waldemar Anton
7
Jobe Bellingham
8
Felix Nmecha
14
Maximilian Beier
17
Carney Chukwuemeka
18
Roméo Ritter
21
Fábio Silva
24
Daniel Svensson
30
Patrick Drewes
40
Samuele Inácio
49
Luca Reggiani
Dự bị
FC Tokyo
1 Hayate Tanaka3 Masato Morishige4 Hirokazu Ishihara6 Kashif Bangnagande7 Nicolai Vallys15 Rio Omori20 Nagano S.21 Yuta Sugawara33 Kota Tawaratsumida
Borussia Dortmund
2 Yan Couto9 Serhou Guirassy22 Gadou J.31 Ostrzinski S.33 Alexander Meyer41 Mathis Albert42 Kabar A.43 Takato Yamamoto44 Enzo dos Santos
Cập nhật đội hình lúc 16:33 01/08/2026
FC TokyoThống kêBorussia Dortmund
34%
Kiểm soát bóng
66%
12
Dứt điểm
8
5
Trúng đích
6
4
Phạt góc
4
13
Phạm lỗi
9
3
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Fábio Silva
Fábio Silva
Borussia Dortmund
1 bàn
Luca Reggiani
Luca Reggiani
Borussia Dortmund
Điểm 7.5
Jobe Bellingham
Jobe Bellingham
Borussia Dortmund
Điểm 7.39
Kento Hashimoto
Kento Hashimoto
FC Tokyo
Điểm 7.25

FC Tokyo sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium.

Đây là cuộc so tài giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những đánh giá chuyên sâu về ưu thế chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu chưa thể được xác định một cách đáng tin cậy.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu thuộc nhóm giao hữu câu lạc bộ, với địa điểm tổ chức là Grenada National Stadium. Thời gian thi đấu được xác định vào 17h ngày 01/08/2026.

Trong các trận giao hữu, mục tiêu và cách tiếp cận của mỗi đội có thể phụ thuộc vào kế hoạch chuẩn bị riêng. Tuy nhiên, nguồn thông tin hiện tại không nêu cụ thể mục tiêu thi đấu, tình trạng nhân sự hay cách bố trí đội hình của FC Tokyo và Borussia Dortmund.

Điểm chờ đợi từ hai đội

FC Tokyo và Borussia Dortmund sẽ là tâm điểm của trận đấu tại Grenada National Stadium. Dù vậy, chưa có dữ liệu đủ để kết luận đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc bên nào sở hữu lợi thế rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Thông tin về sơ đồ chiến thuật, các vị trí có thể tạo khác biệt và những cầu thủ vắng mặt cũng chưa được cung cấp. Do đó, việc nhận định trận đấu nên tập trung vào bối cảnh giao hữu và chờ thêm thông tin chính thức về đội hình trước khi đánh giá sâu hơn.

Nhận định trước trận

FC Tokyo vs Borussia Dortmund là trận giao hữu diễn ra lúc 17h ngày 01/08/2026. Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định xu hướng kết quả hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Thông tin đội hình và cách vận hành chiến thuật của hai đội sẽ là yếu tố quan trọng để hoàn thiện nhận định trước trận.

FC Tokyo
5 trận gần nhất
T
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
BBTTT
Tình hình lực lượng
FC Tokyo
Kashif Bangnagande (Torn Thigh Muscle)
Borussia Dortmund
Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint)
Emre Can (Cruciate Ligament Tear)
Mussa Kaba (Knock)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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