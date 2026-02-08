FC Volendam 1-3 Ajax: Ajax giành chiến thắng FC Volendam và Ajax gặp nhau tại Kras Stadion trong trận giao hữu CLB ngày 02/08/2026, với thế cân bằng từ lần đối đầu gần nhất.

FC Volendam 1 - 3 Ajax Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Volendam tiếp đón Ajax.

12' Ajax ép sân Cầm bóng: FC Volendam 37 - 63 Ajax, dứt điểm 1 - 2.

24' Ajax ép sân Cầm bóng: FC Volendam 40 - 60 Ajax, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1.

29' BÀN THẮNG! Ajax (0-1) Phút 29': A. Gaaei (Ajax) lập công (kiến tạo: M. Carrizo). Tỷ số: 0 - 1.

35' BÀN THẮNG! Ajax (0-2) Phút 35': Marcos Leonardo (Ajax) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (FC Volendam): R. Steur vào sân thay H. Jurjus.

46' Thay người Phút 46' (FC Volendam): M. Kleijn vào sân thay J. Haakmat.

46' Thay người Phút 46' (Ajax): J. Heerkens vào sân thay P. Reverson.

46' Thay người Phút 46' (FC Volendam): K. Wolff vào sân thay M. Belfqih.

60' Thay người Phút 60' (Ajax): O. Wijndal vào sân thay Caio Henrique.

60' Thay người Phút 60' (Ajax): D. Konadu vào sân thay O. Edvardsen.

60' Thay người Phút 60' (FC Volendam): E. Schouten vào sân thay A. Plat.

65' Thẻ vàng Phút 65': E. Schouten (FC Volendam) nhận thẻ vàng.

71' Thay người Phút 71' (Ajax): T. Arokodare vào sân thay Marcos Leonardo.

71' Thay người Phút 71' (Ajax): Y. Regeer vào sân thay A. Ouazane.

71' Thay người Phút 71' (Ajax): S. Berghuis vào sân thay M. Carrizo.

71' Thay người Phút 71' (Ajax): O. Gloukh vào sân thay M. Abdalla.

71' Thay người Phút 71' (Ajax): D. Klaassen vào sân thay J. Mokio.

80' BÀN THẮNG! FC Volendam (1-2) Phút 80': J. Heerkens (Ajax) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 2.

81' Thay người Phút 81' (FC Volendam): J. Tielemans vào sân thay H. Veerman.

83' Ajax ép sân Cầm bóng: FC Volendam 38 - 62 Ajax, dứt điểm 4 - 21 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 0 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 5.

86' Thẻ vàng Phút 86': E. Schouten (FC Volendam) nhận thẻ vàng.

86' Thẻ đỏ Phút 86': E. Schouten (FC Volendam) nhận thẻ đỏ.

88' Thay người Phút 88' (FC Volendam): L. Blondeau vào sân thay N. Doodeman.

88' BÀN THẮNG! Ajax (1-3) Phút 88': T. Arokodare (Ajax) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': D. Payne (FC Volendam) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: FC Volendam 1-3 Ajax Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 21:23 02/08/2026

FC Volendam Thống kê Ajax 38% Kiểm soát bóng 62% 4 Dứt điểm 21 1 Trúng đích 7 0 Phạt góc 8 5 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

FC Volendam sẽ đối đầu Ajax tại Kras Stadion vào lúc 19:30 ngày 02/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là trận đấu có bối cảnh đáng chú ý bởi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật, lực lượng vắng mặt hoặc phong độ ở những trận đấu khác. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được dùng để đánh giá sâu hơn trước giờ bóng lăn.

Thế cân bằng từ lần đối đầu gần nhất

FC Volendam và Ajax mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả tổng hợp cho thấy FC Volendam chưa giành chiến thắng, Ajax cũng chưa thắng, trong khi hai đội có một trận hòa.

Thông tin này cho thấy cán cân giữa hai đội đang ở trạng thái cân bằng trong phạm vi dữ liệu được cung cấp. Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu chưa đủ để xác lập xu hướng dài hạn hay khẳng định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Những điểm chờ đợi trong trận đấu

Do đây là một trận giao hữu CLB, diễn biến thực tế có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể về mục tiêu, đội hình hoặc phương án sử dụng nhân sự của FC Volendam và Ajax. Vì thế, không thể khẳng định trước sơ đồ chiến thuật hay những cá nhân sẽ đóng vai trò quyết định.

Điểm đáng chú ý nhất vẫn là khả năng hai đội phá vỡ thế cân bằng từng xuất hiện ở lần gặp gần nhất. FC Volendam có lợi thế sân Kras Stadion, trong khi Ajax bước vào trận đấu với vị thế của đội chưa tạo ra khác biệt trong lần đối đầu được ghi nhận. Dù vậy, những nhận định về ưu thế chuyên môn cần được kiểm chứng qua đội hình xuất phát và cách nhập cuộc thực tế.

Nhận định trước giờ bóng lăn

FC Volendam vs Ajax là cuộc chạm trán chưa cho thấy sự vượt trội rõ ràng nếu chỉ xét dữ liệu đối đầu gần nhất. Hai đội cùng chưa thắng trong lần gặp đó, còn kết quả hòa khiến trận đấu sắp tới mang đến cơ hội để một bên tạo ra khác biệt.

Nhìn chung, thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ hiệu quả trong từng thời điểm, nhưng chưa có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài cởi mở tại Kras Stadion vào 19:30 ngày 02/08/2026.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Volendam · 0 thắng 1 hòa Ajax · 0 thắng Ajax 2 - 2 FC Volendam Hòa

FC Volendam 5 trận gần nhất T H B B T Ajax 5 trận gần nhất T T T T H

Tình hình lực lượng FC Volendam ✚ Yannick Leliendal (Suspended) Ajax ✚ Amourricho Van Axel-Dongen (Thigh Problems) ✚ Dies Janse (Minor Knock) ✚ Josip Sutalo (Unknown Injury) ✚ Ko Itakura (Unknown Injury)